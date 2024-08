Tenir àngel: a propòsit de la primera novel·la de Rosa Calafat

Libros en la Feria del Libro.

Es diu que una persona «té àngel» quan mostra una empatia especial per a tothom, té aquella mena de destreses que facilita la projecció de la simpatia cap als altres. Cada vegada que es mostra en societat, agrada, cau bé. En algunes ocasions, reconeixem que té una presència fins i tot magnètica que captiva: fa bones les persones que té al seu voltant. La literatura s’ha plenat de personatges d’aquestes característiques, com ara El petit Príncep (1943) d’Antoine de Saint-Exupéry, amb un protagonista que alterna la innocència i la saviesa del seu enteniment. La seua lectura ens fa més bons, més somniadors i reflexius, perquè la natura humana és complexa però alhora pot ser senzilla. De somniadors i il·luminats també en tenim bons exemples, com ara el mateix Don Quijote de la Mancha (1605-1615) de Miguel de Cervantes, amb un personatge complex, considerat un boig en moltes ocasions, però amb moments de gran lucidesa, noblesa i encant que captiven la resta de protagonistes i els lectors que acumula quatre-cents anys després. Un idealisme i sentit de l’honor que construeixen un «àngel» especial que els fa entranyables i memorables.

És per això que m’ha sorprés a bastament la primera novel·la de Rosa Calafat (Andratx, 1963), I la mort tindrà el seu domini (2019), amb què va guanyar el premi Ciutat de Palma Llorenç Villalonga de Novel·la 2018. Una història que reflecteix la condició humana des de tots els seus punts de vista: de la bondat a la maldat, dels vius i dels morts –encarnat en un gat omnipresent–, dels límits entre la consciència i la inconsciència, entre la metàfora dels àngels i, perquè no, dels dimonis. La novel·la traspua els límits que l’autor que dona nom al premi s’havia posat a si mateix en llibres com Bearn (1961) o altres posteriors. Calafat és una lingüista que ha traspassat el llindar de la creació literària amb una novel·la enriquida, entre l’estàndard més rigorós i el model de variant dialectal mallorquina, que li confereix un interés especial. La seua protagonista, l’Elisabet, té una ombra acompanyant que narra la vida de la seua família entremig de secrets plens de paraules, de revelacions i somnis que ajuden a concebre la llibertat desitjada. Així, el personatge principal expressa: «Jo vull ser àngel com tu i morir a la desesperança per viure en la plenitud de la llum del no-res». Una plasmació d’un desig davant de l’Àngel que també l’acompanya i que sedueix enormement el lector de la novel·la. Estem davant d’un nou «petit Príncep» o «Quixot» que esdevé testimoni de les diverses generacions de dones resistents retratades per Calafat.

Conec l’autora des de fa un bon grapat d’anys. Es tracta d’aquestes col·legues de treball, còmplice de tantes batalles al si de la Xarxa Vives d’Universitats, que sempre és al teu costat per a reivindicar la realitat de la cultura compartida al si de les nostres institucions. Rosa Calafat és d’aquests persones que «té àngel», perquè quan la retrobes et sents bé, perquè t’adones que la realitat es pot canviar amb constància i perseverància, amb bones formes i projectes il·lusionants. Soc dels que pense que mallorquins i valencians tenim moltes més coses en comú del que considerem, però en el cas de Calafat, els ponts sobre la mar que ens aïlla es construeixen en fonaments més profunds i alhora intensos. Ara ha estat l’hora de conéixer la seua creació, la seua ficció novel·lesca. Exemples de lingüistes que han acabat creant històries n’hi ha un bon grapat, com ara els més coneguts com Umberto Eco o J. R.R. Tolkien, des d’El nom de la rosa (1980) o El Senyor dels Anells (1954), per entendre que les llengües són una eina de comunicació i, en el cas de bons coneixedors d’aquestes, esdevé un punt de partida per demostrar la vigència i la bona salut d’aquestes. Això és el que ens mostra l’escriptora d’Andratx, un joc lingüístic entorn d’una història de ficció que sedueix com només ho fan les bones novel·les als lectors més diversos que s’hi puguen interessar.

Si algunes històries i algunes persones «tenen àngel», altres semblen «no tenir sal ni oli», l’expressió que usem per mostrar que algú no té enteniment ni cap tipus d’atractiu. La llengua no recorre a la figura contraposada inicial, el dimoni, farcit d’altres matisos que esdevenen postulats malèfics davant les persones que els mostren. Per això, ara més que mai, cal reivindicar, en un món orfe de models positius, les persones que «tenen àngel», perquè el seu contacte ens fa ser més humans i sentir-nos millor. Desterrem, per tant, aquestes figures, aquestes amistats vertaderes que ens humanitzen i ens fan recordar la bellesa de la vida i la sinceritat de les nostres relacions. Així vibrarem com els personatges de Rosa Calafat, entre el món dels vius i dels morts, per prendre forces davant dels reptes del futur.