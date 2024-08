Viaje a los infiernos (IV): Somos tiempo

La cruz del Paseo de Germanías, en una imagen de hace unos días.

Imagínense un amanecer cualquiera de primavera en mitad de la Creta más agreste y escarpada. Imagínense a un hombre de unos cincuenta años, cansado por varios días de marcha sin tregua a través de riscos y peñascos, al que sus secuestradores conducen furtivamente a algún lugar tan desconocido para él como el destino que le aguarda. Él, otrora poderoso, condecorado, habituado al mando y de carácter impaciente. La primera luz de la mañana revela la cumbre nevada de la montaña más alta de toda la isla, el monte Ida, donde la mitología sitúa la cueva en la que Zeus era amamantado por la cabra Amaltea, ocultado por su madre Rea para escapar de la muerte segura que le correspondía como al resto de sus hermanos devorados por su padre Cronos. Al reconocer la cumbre, el general, hijo pequeño de una familia numerosa de un pastor protestante de Hannover, se acuerda de su infancia en Alemania y quién sabe de cuántas cosas más. De forma casi inconsciente, ensimismado y con la mirada perdida en el horizonte comienza a recitar con delicadeza, como si tuviera todo el tiempo del mundo y nadie más escuchara, los primeros versos en latín de la oda novena del libro primero de los Carmina de Horacio: «Vides ut alta stet nive candidum/Soracte nec iam sustineant onus» (¿Ves cómo, resplandeciente por la alta nieve, se yergue el monte Soracte y ya no sostienen su carga …?). Uno de sus captores, un joven británico de 29 años que no lo pierde de vista, advierte la escena, lo escucha y sigue en latín los versos de Horacio que terminan la primera estrofa: «Silvae laborantes geluque/flumina constiterint acuto?» (¿… los bosques oprimidos y los ríos se han detenido a causa del rígido hielo?). Podemos imaginar qué pensarían en ese momento sobre la guerra y toda esa situación.

El alemán secuestrado era Heinrich Kreipe que comandaba la 22º división de paracaidistas en la Creta ocupada y el británico que, para asombro del general, continuó sus versos en latín era el oficial Patrick Leigh Fermor, quien, junto con su compañero Moss, consiguió llevar a cabo el secuestro a punta de pistola, vestidos de policías militares alemanes, tras parar el coche que llevaba al oficial alemán con la excusa de comprobar su documentación. Tras abandonar el coche, iniciaron la marcha a pie a través de la isla, de norte a sur, con la ayuda de la resistencia cretense hasta que fueron recogidos por una embarcación británica y llevados a Egipto. Como resumen del desenlace solo diré que el general y sus secuestradores se volverían a encontrar en 1972 en un programa griego de televisión.

Creo que estarán de acuerdo conmigo en que es una historia fascinante no solo por lo que tiene de aventura y audacia: dos jóvenes oficiales consiguen hacerse pasar por alemanes y secuestrar con éxito a un general alemán en un territorio ocupado; sino por lo simbólico de este episodio en el que dos hombres, Kreipe y Fermor, de nacionalidades diferentes y enemigas, se encuentran en un momento crítico unidos por una cultura compartida simbolizada en esos versos latinos de Horacio. ¡Me resulta algo universalmente tan humano! ¿A quién no le ha venido alguna vez a la mente de forma casi instintiva unos versos o el pasaje de un libro estudiado en la juventud cuando se ha encontrado en una situación particular y ha creído intuir su trascendencia a modo de misterio revelado?

Paddy, nombre con el que se conocía familiarmente a Fermor, es un personaje difícil de clasificar, casi imposible, una especie de Lord Byron contemporáneo, al que solo se me ocurre definir con el término polytropos, el que utiliza Homero para definir a Ulises en la Odisea: de muchos recursos, caminos, senderos. La periodista María José Solano ha publicado no hace mucho un libro en el que, siguiendo literalmente los pasos de Paddy por aquellos lugares que marcaron su existencia y que marcó él con la suya, reconstruye su vida: Una aventura griega que bien vale una semana de verano. Fermor, como en la vida de muchos otros, ha influido en la mía con algunas de sus obras y, especialmente, con su vida. Gracias a él conocí una de las partes de Grecia y del mundo que más quiero, la península de Mani, al sur del Peloponeso, donde vivió la mayor parte de su vida (su casa es ahora un pequeño hotel de lujo). La península, repleta de reminiscencias clásicas, termina en el cabo Ténaro o Matapán, el punto más al sur de la Grecia continental, donde se encuentra una de las entradas más famosas a los infiernos. Es un paisaje lunar, cuya soledad, aridez y sequedad, como la de sus habitantes y su historia, contrasta en verano con el mar color del vino, oīnōps póntos, como decía Homero en griego clásico. A Paddy le gustaba bañarse por allí, a mí también. El tiempo de los regalos, libro en el que relata su particular «camino de Santiago» desde Londres a Constantinopla cuando apenas tenía 18 años es uno de los libros que más me han estimulado y motivado a salir de Elche y entender, si es que es posible, qué nos hace europeos. Somos historia, o como dice Fernando Fernán Gómez en El abuelo: «Somos tiempo». George Steiner en un discurso pronunciado con el título La idea de Europa intenta resumir en varias ideas qué nos hace europeos y qué nos diferencia del resto. Una de estas ideas es la importancia de la presencia del pasado compartido en nuestras vidas y sociedades que sustenta, enraíza, da sentido y valor al presente y, por tanto, a lo que somos. Europa es el lugar de la memoria y esto se aprecia a lo largo y ancho de nuestro continente: nuestras calles y plazas llevan nombres de estadistas, artistas, pensadores, científicos, etc. del pasado; algo impensable en América donde, con la mirada dramáticamente siempre puesta en el futuro, dice Steiner, los memoranda son escasos y las calles están simplemente numeradas, porque no importa si vas a la calle Federico García Lorca o a la Cruz de los Caídos.