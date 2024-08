Un mes de Juegos

El equipo español de gimnasia rítmica en los Juegos Olimpicos de París 2024. / EFE

Me dirán que estoy loco porque sería agotardor. Los Juegos deberían durar cuatro semanas en lugar de dos. Más que nada, para que todos los deportes que les dotaron de significado no quedasen opacados por los que ahora se comen la audiencia televisiva. Las dos primeras podrían dedicarse a los deportes de equipo. De esta manera durante la segunda quincena habría tiempo para que la gimnasia, el atletismo y la natación, los reyes del olimpismo, se lucieran como deben, y no se convirtieran en meras comparsas en los canales marginales. Para que lo artístico, los saltos en la piscina o la sincronizada, que ahora se contraprograman de una manera absurda a la misma hora que la gimnasia rítmica, encontrasen su hueco sosegado en la parrilla.

No es justo que la halterofilia, otro de los deportes esenciales del olimpismo, haya sido opacado de una manera tan ostentosa incluso por los regatistas que lucen gafas de sol e infraestructura de luxe. Cada cuatro años que pasa acusamos el abismo. Por si éramos pocos en el camarote de los Marx, con el fin de conquistar a los nuevos públicos que ya no consumen televisión, a los Juegos se van sumando deportes como la escalada o el break dance. Los hay soñadores que luchan para que la petanca se incorpore al catálogo de competiciones.

Para que este calendario desquiciado respire no queda otra que ampliarlo. Me dirán que las ciudades organizadoras carecen de dinero para tal dispendio. Para eso están los patrocinios, les contesto. Además, los Juegos tienen su razón de ser en la televisión, y el mes de agosto, más largo que un día sin pan y sin agua, no dispone de programación decente. Cerebros del COI, piénsenlo. Lo contrario será sepultar a los humildes. Ya operan en el ostracismo más absoluto, los pobres.