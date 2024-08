Niños con alas, películas con alma

Fotograma de la película "Tobi". / INFORMACIÓN

No sabemos si «Tobi» llegó a estrenarse en alguna de las salas de Elche entre finales de 1978 y principios de 1979, las carteleras estaban ocupadas en desnudar mujeres y en viajar al espacio, pero nos preguntamos si alguien del público que fuera a verla se quedaría sorprendido cuando María, en una conversación triste con su marido Jacinto en la cocina de su vivienda madrileña, le comenta que unos señores habían llamado esa mañana para que le prestaran a su hijo para el Misterio de Elche. Qué es eso del Misterio, pregunta el hombre. La mujer le explica con resignación que lo vieron una vez en la tele, que es una bola que se abre y tiene dentro un angelito y lo bajan desde el techo de la iglesia. El marido estalla, está harto de angelitos, de que a su hijo le nombren incluso socio de honor de la Asociación Europa de Vuelo sin Motor. Y es que su hijo es Tobi, un niño «de cinco maravillosos años, envueltos en cabello rubio y mirada azul», tal como anunciaba el folleto publicitario de la película, que una mañana se levanta con «dos pequeñas protuberancias, como medias pelotas de pinpón, recubiertas de pelusa amarilla, una pelusilla suave de tonos iridiscentes…». El drama estaba servido, le internan bajo vigilancia en el Instituto de Biología Molecular, y un día en una visita, tras un vidrio, descubren que en la espalda de su hijo «algo insólito ha florecido: dos alitas blancas, relucientes».

Por eso lo encierran entre cuatro paredes hasta que el cirujano encarnado por Antonio Ferrándiz, antes de ser el bueno de Chanquete, intente devolver al niño a su vida rutinaria y a los padres (María Casanova y Francisco Vidal) a abandonar su desconcierto, intentando comprender ese elemento fantástico que le sirvió al director de la película, Antonio Mercero, para hablar de la infancia fuera de norma, de niños y niñas que, a pesar de su edad, son excluidos por la sociedad, aunque para un pequeño ilicitano de la época fuera una historia terrorífica pensar que a otros niños de la ciudad le pudieran salir alas, a él mismo, y que por ese motivo se viera obligado a descender desde las alturas de la basílica. A la metáfora pensada por los guionistas, y con el permiso pertinente del Patronato, le vino como anillo al dedo el Misteri d’Elx, ese hecho absolutamente sobrehumano que cada 14 y 15 de agosto representamos seres humanos, conmocionados por algo difícil de explicar en nuestras vidas. Durante dos días el pueblo de Elche acepta lo que los padres de Tobi no pueden asimilar, lo que a veces solo es verosímil a través de la ficción, a través de los efectos especiales, como esa Mangrana que se abre y nos deja oír un canto que nos deja boquiabiertos.

Berzosa, en su documental rodado en 1972 para la televisión francesa ORTF (y del que hablamos en las páginas del especial de fiestas del año pasado), tenía claro que debía hacer resaltar ese hecho sobrenatural, esa primera aparición celestial de un ángel en la Festa d’Elx, el ángel que trae saludos del Dios omnipotente que hará posible, como el director de una película o de una función, que pase lo que tenga que pasar, y así hace que el ángel también anuncie el título de la película, «El Mystère d’Elche». Difícil, en los tiempos que corren, que algo así vuelva a suceder. Pero, como ya hemos defendido en más de una ocasión, el acierto de Berzosa es atrapar el alma de la sociedad ilicitana de la última época del franquismo, de hecho, era su verdadero interés, cómo una fiesta ancestral se convertía en reflejo de un país.

Y, en verdad, ese debería ser el objetivo de cualquier acercamiento fílmico al Misteri d’Elx, ser el termómetro de un fenómeno vivo. Eso esperamos del próximo trabajo de Manuel Gutiérrez Aragón y Pablo Mas, aunque alguien pueda no querer reconocerse en el espejo de la pantalla. El trabajo de Berzosa, como el de Marcel Hanoun en 1962, recibió algunas críticas, y el olvido por parte del Patronato y el Ayuntamiento. Después de su pase televisivo en dos partes los lunes 8 y 22 de enero de 1973, el presidente gestor del Patronato, José Ferrández Cruz, le solicitaba información en referencia a la película a un conocido espectador en Francia, el ilicitano Antonio González Beltrán, fundador del grupo teatral La Carátula en 1964 y lector de español en aquel momento en la Universite Lyon II. El profesor reconoció que no había visto la primera parte de la película, de la que había oído algunas opiniones, y sí que lo hizo de la segunda.

Con invitados en casa, compañeros de universidad y expertos en teatro medieval, González Beltrán sólo encontró decepción y cierta vergüenza, como escribió en una carta enviada a Elche, al Patronato, porque, por una parte, la película no se ajustaba a un documento científico, claro que no, no podía ser así, y porque, por otra parte, quedaba en evidencia un Elche escondido bajo la superficie deslumbrante que cubre la nostalgia del emigrante, lo era Berzosa y sabía González lo que era serlo, no en vano nació en Argelia en 1940, después de que su padre (Nazario González, militante de Unión Republicana durante la Guerra Civil) y su familia huyeran desde Alicante en el Stanbrook en 1939.

Escribió González Beltrán que, cuando apagó el receptor en su casa de Lyon, no sabía cómo disculparse ante sus amigos. «Aquello fue bochornoso. (…) Del segundo acto del Misterio solo pudimos ver la Judiada, un poco, y la Coronación, otro poco; pero, eso sí, mucha vieja vendiendo cirios, mucho penitente descalzo, muchos niños callejeros sucios, muchos rincones antiestéticos de la ciudad. También pudimos ver a algunos de los actores en sus profesiones particulares, algún momento de la Nit de l’Albà, algo de la procesión del día 15 y (…) lo peor del caso es que todo ello estaba presentado con ánimo de ridiculizar. A mí me dio la impresión de que estaba viendo un trozo de la película de Mondo cane [película realizada en 1962 por Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti y Franco Prosperi, en la que narran una serie de viajes por diversas culturas exóticas alrededor del mundo, con tal éxito que iniciaron un subgénero cinematográfico] −pero mal hecho−, o un documental sobre cualquier país subdesarrollado. Y si a mí me produjo esa impresión, que conozco y a amo a Elche, cual no habrá sido la de aquellos que ni la conocen. El Sr. Berzosa se entretuvo en tomar, durante la representación y nos lo mostró en la pequeña pantalla, la siesta de un espectador, del que nos ofreció repetidas secuencias, para que no hubiera duda de que estaba durmiendo; también nos dio una buena sesión de niños jugando, peleándose y metiéndose sus deditos en las narices, durante el desarrollo de la segunda parte». La división de la cultura en estratos y la intelectualización de la fiesta han hecho perder de vista el cariz popular de un hecho comunitario que se modifica conforme cambia la mirada de ese pueblo que representa el Misteri.

A González Beltrán la indignación le duró mucho, criticada incluso la vertiente técnica de la película, suficientemente probada por historiadores posteriores, y trató así de persuadir al Patronato para que la película fuera repudiada, «nos ha producido una impresión muy depresiva», llegó a contestarle el presidente de la Junta Local Gestora. Donde el actor vio desprestigio, otros vemos testimonio, el del alma de un pueblo que al cielo mira, con los pies en la tierra. Como deberán mostrar, guste o no a los centinelas del gusto, los cineastas que dirijan las próximas películas en el momento que lo hagan, porque la representación teatral de la fe en el Misteri por sí solo no puede ser cine, es inabarcable.