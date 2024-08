Sánchez cumple su promesa y trae a Puigdemont un rato

El mosso detenido alega que prestó el coche en el que huyó Puigdemont a una amiga

Mientras hago inenarrables esfuerzos por ver algunas pruebas de estos JJOO sin escuchar las infumables clases de «cómo no se debe hacer periodismo deportivo» que imparten los locutores y locutoras de RTVE, más preocupadas por la corrección política del lenguaje (he escuchado «la miembra» del jurado, o del trío arbitral, ni me acuerdo), las cansinas obviedades, las preguntas que jamás harías aunque nunca hayas leído un periódico y los cursis eufemismos (Las Guerreras, La Roja, Los Hispanos, La Familia, Las Red Sticks…) con tal de no pronunciar el nombre de España por si se molesta Puigdemont; mientras te calientan la tarde repitiendo cincuenta veces las «sillas calientes» para referirse a la repesca de algunas pruebas de atletismo.

Mientras agonizo olímpicamente, digo, tomo la decisión de apagar la voz del televisor y guiarme por el código Morse. No es país para viejos, sin duda, sobre todo cuando los y las «periodistos» retransmiten calzadas con zapatillas deportivas por si son llamados a pista para competir. Qué nivel… de periodismo.

Hay artículos que no deberían escribirse en agosto, máxime con el calor que está haciendo en Bilbao y lo fría que se ha quedado Waterloo desde que su ilustre huésped la abandonó para darse un breve paseo por su querida España, sin turistas ni guardias de tráfico -ni de los otros- que le importunen. Porque convendrán conmigo en que un hombre con el peinado que se hace Puigdemont debería levantar sospechas incluso a los serenos de chuzo. Pero las cosas son como son y el esforzado articulista debe renunciar a su derecho al descanso intelectual para seguir intercambiando fluidos epistolares con ustedes dos sobre la levedad del ser y lo que sostiene Pereira (Pedro Sánchez por sus siglas en español). Porque en aquél famoso debate televisivo de noviembre de 2019 para las elecciones generales, los candidatos a la presidencia del Gobierno (Pablo Iglesias, Pablo Casado, Albert Rivera y Pedro) nos enseñaron sus intimidades éticas, su integridad moral y su compromiso con la verdad y la palabra dada. Hoy, años después, solo uno de ellos, el que no mintió y nunca miente, Pedro Sánchez, sigue vivo en la arena política; y precisamente por eso, por no mentirle al pueblo español. Prometió, con ese ríspido bruxismo mandibular que caracteriza a quien es más amigo de la verdad que de Sócrates, traer de las orejas al huido Puigdemont y presentarlo ante la Justicia española para que rindiera cuentas de sus cuentos independentistas. Y no mintió. Ha vuelto uno y se han ido los dos.

Es cierto que nuestro ventrílocuo presidente ha tardado en cumplir su palabra, casi cinco años, pero lo ha hecho: Puigdemont ha venido a España y… se ha vuelto a ir. Pero ese mínimo detalle, como sostenía Kipling (Pedro Sánchez por sus siglas en español) es ya otra historia. Aquí, por desgracia y como siempre, España, su prestigio nacional e internacional, su dignidad y respeto como una de las naciones más antiguas del mundo, queda relegado al basurero de la historia para que el mago Merlín luzca una vez más sus habilidades sacando de la chistera una bufonada de la que se estará riendo Europa para escarnio de los españoles. No nos humilles más, Pedro.

Sin perjuicio de la solemne promesa que hizo el sofista en aquel debate público en TV, causa vergüenza el sainete carpetovetónico protagonizado por ese patético personaje de peluquería naif entrando en España, dando un mitin en el que solo arremetió contra el PP, Vox y los jueces, y haciendo mutis por el foro sin que nadie lo impidiera ni fuera detenido en cumplimiento de una orden de un magistrado del Tribunal Supremo. Ni el histriónico Trump se ha permitido no comparecer a las llamadas de la justicia USA. Solo caben conductas así en personajes al margen de la ley, paletos de barriada y separatistas ultramontanos. Pero Sánchez calla y consiente mientras España clama y se duele.

¿Dónde está Puigdemont? ¿Cómo pudo entrar en España sin que nadie se enterara? ¿Por qué se le ha permitido esa grotesca performance de república bananera? No le pregunten a Sánchez, él ya ha cumplido con lo que prometió: traerlo a España para que se ría de todos los españoles. Siento la tentación, exenta de cualquier punzante intención epigramática, de imaginar al inmigrante de Waterloo rellenando los papeles para matricularse en la Cátedra de Transformación Social Competitiva o en la de Fundraising dirigidas por Begoña Gómez.

De esa forma lograría transformar su peinado para competir socialmente con sus «amigos» de ERC, o podría captar algunos fondos público-privados para cambiar de peluquero, algo más caro que el actual. En cualquier caso, el esperpento político y moral que se está viviendo en España a costa de una espuria maniobra de Sánchez para mantenerse en el poder a cualquier precio (que siempre es España), deja a todos los españoles a merced de un charlotesco personaje que ya no quiere ni la Cataluña independentista. Porque, a parte de la faceta folclórica del desterrado y su cohorte de penitentes (solo les faltaba ir vestido de torero y de cigarreras de la Carmen de Bizet), esa es la imagen de la futura república catalana que debe estar cotizando muy a la baja en los mercados independentistas de Europa.

Pero toda esta farsa vomitiva huele a truco amañado de caja de juguetes de Magín el Mago. ¿Dónde está Sánchez en esta «profunda vergüenza por que la gobernabilidad de España dependa de alguien como Puigdemont» (García-Page)? ¿Por qué sigue Sánchez callado, sin dar explicaciones de un hecho tan bochornoso? ¿Por qué Illa, presidente provisional de la Generalidad, peón de zapa de los intereses de Sánchez, lo primero que ha hecho es blanquear a Puigdemont pidiendo para él la inmediata aplicación de la ley de Amnistía? ¿Entienden ahora en qué consistía la Amnistía, la entrega al separatismo de los recursos fiscales y la quiebra de la solidaridad, la impunidad de todos estos personajes, la constante burla y el bilioso odio que destilan contra España? Pues sí, era todo por la armonía, la convivencia y la reconciliación. No porque Sánchez y su mujer sigan en el poder. Ocurre con Zapatero, el único que todavía no ha visto el fraude electoral del dictador Maduro. Y como fue presidente del Gobierno, España vuelve a ser humillada en los foros internacionales democráticos. Por la convivencia, por supuesto. A más ver.