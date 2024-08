Postales vacacionales

Los funcionarios que pelean para conseguir una plaza de por vida se olvidan de algo fundamental

Con 1,6 billones (con b) de deuda pública acumulada por nuestro país, y más de 57.000 millones de déficit en la Comunidad Valenciana en marzo, de los que por el momento hay que seguir amortizando intereses, desconozco dónde comenzó el colapso del sistema. Trataré de describir sus consecuencias para los usuarios.

Un día de julio, azotado por la ola calor, acudí a los servicios de atención al ciudadano que el Ayuntamiento de Alicante tiene instalado en el edificio del antiguo Hotel Palas, con el fin de extraer de una máquina automática la hoja de empadronamiento. Una operación de un minuto que realiza el propio ciudadano.

La oficina, en la que trabaja un regimiento de gente, cerraba a las 13:30 y yo acudí cinco minutos antes, pero las puertas de cristal de ese castillo estaban selladas. A través del vidrio mostré mi móvil, que señalaba cómo todavía estaba en horario hábil. Se acercó un operario, al que comprendí. Poseo el don de la empatía. Me sé poner en el lugar de los otros, algo infrecuente en esta sociedad. Él estaba solo, debía estar pendiente de que no entrase nadie, de que saliesen los usuarios que todavía estaban dentro, de que las dependencias oficiales quedasen impolutas. Por supuesto que el trabajador no merecía mi regañina, que no le di.

Los funcionarios que pelean para conseguir una plaza de por vida se olvidan de algo fundamental. Cuando la logran creen que han ganado un premio Nescafé, un sueldo hasta que fallecen, sin caer en la cuenta de que su responsabilidad única son los ciudadanos. El sistema está tan pervertido que sólo piensan en sus vacaciones, sus «moscosos», en si la semana que viene librarán algún día. ¿Dónde estaba la plantilla aquel viernes de julio que dejaron sólo al pobre ujier?