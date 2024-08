Ni David Copperfield

Alfonso Arús.

Tenía ganas de reír este agosto lleno de desdichas. Alfonso Arús no regresa hasta el 26 de agosto a liderar en su franja de las 9 de la mañana. Más de medio millón de fieles le seguimos en directo. Arús, un catalán que sabe poner distancia a los asuntos políticos, aunque sucedan en su casa; a diferencia de mi admirado Buenafuente, que con motivo de los hechos del 1 de octubre de 2017 no se privó en Late Motiv de arengarnos, muy serio, editorializando sobre aquellas circunstancias. Aunque después realizó una imitación a Puigdemont todavía no superada.

Qué pena que los reporteros gráficos no tuvieran reflejos para captar algunos momentos estelares de su huida el 8 de agosto. Los de la multitud cómplice enfundada en sombreros de paja (el huido también) realizando un truco digno de David Copperfield (el escapista mejor pagado del siglo XX) contuvieron ecos del mejor Hitchcock. Pensándolo bien, al maestro del suspense lo que realmente le interesaba era el macguffin, por lo que si hubiese vista esa película (que tendrá continuación) seguro que la habría aplaudido socarronamente.

Todo fue delirante esa mañana: las caretas de los 3.500 figurantes que adoraban al líder; el cabreo de los conductores atrapados en la Operación Jaula en todas las salidas de Barcelona (a quienes revisaban los maleteros buscándolo); la solemnidad con que narraron el relato los informativos oficiales.

Aunque al final las carcajadas se nos congelaron. Al menos a los parias de la parte baja de la pirámide social. La Historia de España de los últimos cincuenta años se resume entre el «donde fueres haz lo que vieres» de Urdangarín y el «tanto tienes, tanto vales» del residente en la Casa de la República de Waterloo. Nos costará mucho tiempo recuperar la confianza en este país.