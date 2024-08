Farsantes, enajenados y escapistas

Carles Puigdemont durante su regreso a Barcelona. / Jordi Cotrina

Existen demasiados farsantes, pero uno de los más célebres es Carles Puigdemont, el rey del escapismo. El nuevo ilusionista Houdini huyó con rumbo a Bélgica el 30 de octubre de 2017 tras ser aprobada la declaración unilateral de independencia de Catalunya. Una maniobra que, pese a todo, era dífícil tomarla en serio. Un cuento de hadas que no podía viajar ir a ninguna parte, como así ocurrió, salvo a tierras belgas.

Huyó en el maletero de un coche, al parecer, y evitó ser juzgado por sedición, rebelión, malversación o terrorismo. El discutible delito de malversación es el que mantiene la orden de detención, ya que la ley de amnistía borra los demás. En un maletero tendría que huir Pedro Sánchez, afirmó el «eminente» portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado. Debe de ser por intentar mejorar la vida de la gente y superar conflictos.

Puigdemont, fuera de España, ha dirigido las campañas electorales de su formación. Hubo en su contra tres euroórdenes de detención que quedaron desactivadas. Y el otro día reapareció en Barcelona a fin de recordarnos que aún sigue ahí. «Porque no tenemos derecho a renunciar», parloteó en su discurso. Llegó, no acudió al debate de investidura y se esfumó sin que los Mossos d’Esquadra lo detuvieran por una u otra razón.

«El retorno no puede ser ninguna provocación o gamberrada», dijo en abril este hombre. Lo ha sido. Se hizo la foto y salió corriendo sin más. El «procés» fue una broma que engañó a los votantes de Junts. El recién elegido presidente Illa gobernará la nueva y legítima etapa, y los independentistas van a seguir con lo suyo, dentro de lo que su fuerza electoral les permite después de ser derrotados en las urnas catalanas del 12M.

El prestidigitador del independentismo catalán ejerce el viejo oficio del embauque. Pero se le ve el fingimiento, la falacia. Saca conejos de su chistera, viéndosele el truco, y recordemos cuando aseguró que dejaría la política si no era «president». Dicho y no hecho hasta hoy. Al margen de otras consideraciones, no podemos olvidar que la fuga de Puigdemont ha puesto en evidencia su cinematográfica habilidad para el escapismo en medio de la multitud congregada en el barcelonés Arco del Triunfo.

Salió triunfante, y el operativo policial se lo pasó precisamente por ahí. ¿Qué ha ganado con este número circense? Nada. Bueno, sí. Ha obtenido mayor descrédito. Huye de lo real y continúa amparándose en una realidad paralela. En su particular espejismo. Ahora bien, reconoce en Waterloo la legitimidad de Salvador Illa, quien quiere «unir y servir» apelando a la socialdemocracia y al humanismo. Desplegará políticas públicas que cohesionen la sociedad y generen prosperidad mediante los correspondientes acuerdos con ERC y Comuns. Que no tratan de ir contra nadie.

Junts y otras formaciones hicieron presidente del Ejectuvo de coalición a Sánchez, de quienes depende con objeto de gobernar. En toda negociación siempre hay concesiones por todos los lados. Legales, por supuesto, y orientadas, en este caso, en favor de una mayoría social, aunque ya se encargan algunos de ensuciar, zancadillear y cargar las tintas sistemáticamente. Desesperadamente y en todo momento. La legislatura española se puede complicar más e irse a pique antes de tiempo. Y a Puigdemont le perjudicaría.

No se trata de «encerrar al independentismo», según cree el líder de Junts. Los votantes se pronunciaron y han puesto a cada cual en su sitio. Eso es todo. Las aspiraciones del movimiento independentista catalán siguen respirando (en menor cantidad), lo que no es ningún delito ni una anormalidad democrática siempre que se cumplan las leyes vigentes. Claro. Ni es cuestión de axfisiar a nadie con oscuros procedimientos.

El diálogo va a ser la norma entre los diferentes grupos, en busca del bien común. Los electores no votan con la intención de generar problemas, sino de que estos se resuelvan. No contribuyen a ese objetivo las derechas, que fundamentalmente estiman el bienestar de la flor y nata, no los intereses de los trabajadores y de los más vulnerables.

Por su parte, Díaz Ayuso y Núñez Feijóo echan una cortina de humo con el asunto sobre Puigdemont, intentando tapar las jugosas comisiones en sus ámbitos familiares. Los profesionales del tejemaneje político saben muy bien que la mejor forma de ocultar la corrupción propia es pretendiendo airear la corrupción ajena, sea verdad o mentira, y difamando al vecino. Algo queda al repetir las mismas necedades y brutalidades hasta la saciedad. Pues sí. Farsantes y escapistas a diario como pueden ver. No todos.