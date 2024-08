¿Cómo hemos llegado a esta situación?

El campus de la UA, en una imagen de archivo. / INFORMACIÓN

Desde que el Consell de la Generalitat Valenciana (GV) notificó su retirada de la demanda contencioso administrativa que la Universidad Miguel Hernández (UMH) interpuso por la decisión de la GV de autorizar la impartición del grado en Medicina en la Universidad de Alicante (UA) el pasado 2 de agosto, las declaraciones y opiniones a favor o en contra de esta decisión, como también a favor de quien interpuso esta demanda o de quien la recibía, se han multiplicado en las dos últimas semanas. Todo ello, a poco más de un mes para que el juzgado correspondiente dicte sentencia que representará, bien el archivo de la demanda contra la impartición de este nuevo grado o bien la obligación de retirarlo, con lo que representaría por las implicaciones que tendría en el estudiantado que empezó sus estudios en el curso 2023-2024 y los que arrancan en el 2024-2025. Se trata de una situación compleja que, en manos de los tribunales, a partir de las argumentaciones de unos y otros se tendrá que resolver. ¿Por qué hemos tenido que llegar a esta situación que hace renacer viejas rivalidades entre las dos universidades y que, sin ninguna duda, tras las argumentaciones técnicas ha caído en punto de conflicto político entre el anterior Govern de la GV y el actual? Más allá de apoyos a nuestra Universidad, la utilización de la defensa de la dignidad de la institución como hecho inapelable, puede entenderse como una falacia de apelación a la autoridad, donde se pide apoyo sin cuestionar las acciones y las decisiones de quien la gobierna en la actualidad de manera crítica. Seamos ponderados y analizemos primero la situación en la que nos encontramos antes de tomar una postura u otra.

He leído con atención todas las novedades expuestas por las partes implicadas a través de sus notas de prensa, todos los artículos de opinión que a favor o en contra de la implantación del grado nuevo en Medicina en la UA se han expuesto. Unos y otros esgrimen razones técnicas, aunque en algunos casos se dejan llevar por un pretendido sentido institucional o de defensa acérrima de sus postulados que, más allá de aclarar el tema incentivan una polémica que, desde mi punto de vista, no interesa a nadie. Partimos de una premisa donde prácticamente todos coinciden: nuestra sociedad reclama más médicos. Más allá de cerrar antiguas heridas, creadas entre las dos universidades de nuestro entorno más inmediato en el momento de creación de la UMH el año 1996, estas se han abierto de nuevo y esperan, como agua de mayo –aunque se espera para finales de septiembre– una resolución judicial que seguramente no dejará a todos satisfechos. Esperemos que, con esta, sea cual sea el veredicto, apunte al camino de futuro que todas las partes implicadas puedan seguir adelante para contribuir a la demanda que la sociedad espera de los dos centros de estudios superior implicados. De lo contrario, fallaremos de nuevo a las expectativas de la ciudadanía que observa con estupefacción el conflicto creado.

Pero ¿cómo hemos podido llegar a esta situación que puede dejar en el aire la consecución de un grado iniciado sin las completas garantías jurídicas, tal como explican los expertos? ¿Por qué la UA, sin tener todos los cabos atados dio visto bueno al inicio del curso 2023-2024? El tema es tan complejo que, para favorecer un análisis lo más completo posible requerirá una continuación en esta columna “Alto y claro” las próximas semanas. El rector anterior, Manuel Palomar, expresó su intención de solicitar la impartición del grado en Medicina en el año 2017 con su correspondiente financiación extraordinaria, logrando la acreditación del título de medicina por la ANECA en 2018. Su sucesora, Amparo Navarro, siguió su estela hasta conseguir el anuncio del president de la Generalitat de entonces, Ximo Puig, de la autorización del Consell para la implantación de los estudios. Esta autorización fue recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) por la UMH, quien reclamó también, aunque sin éxito, la paralización del inicio del grado en el curso anterior como medida cautelar. La UA se presentó como parte interesada en el proceso y la Conselleria de Innovación, dirigida en aquel momento por la catedrática de la UA Josefina Bueno, emitió un informe avalando que la tramitación del expediente cumplía con todos los trámites exigibles por la normativa vigente. Las sombras de las dudas sobre este informe han asomado de nuevo en el momento actual de retirada de la Generalitat de la demanda contencioso administrativa presentada por la UMH cuando se apuntan vicios que justifican su nulidad. Aunque se esgrima una voluntad de aparente neutralidad, no cabe duda de que la rivalidad entre los dos Governs mueve en parte esta acción que deja a la UA sola ante el asunto. De esta manera, el demandado se convierte en demandante, como apuntaba el catedrático de Derecho Internacional Privado de la UA Manuel Desantes, un par de meses antes de la publicación de la sentencia.

¿Cuáles son estos “vicios” que han acompañado la tramitación y la autorización de este nuevo grado? Según apuntan ahora fuentes de la GV, la implantación de este se realizó sin dos de los informes preceptivos y determinantes para ello. Así lo expone un informe de la Abogacía de la Generalitat que propuso la retirada de esta del recurso de la UMH apuntando que, de seguir, se estaría prevaricando. Vayamos por partes. Por un lado, se apunta que “la disponibilidad de centros e instituciones sanitarias para la formación práctica de los alumnos” por parte de la UA no está convenientemente acreditada, ya que fue elaborada por un órgano no competente de la Conselleria de Sanitat. Una realidad innegable en tanto que se trataba de centros sanitarios privados o concertados y no públicos, que son los lógicamente recomendados para una titulación de una universidad pública. Como apuntan fuentes oficiales del Rectorado de la UA el informe fue emitido por EVES (Escola Valenciana d’Estudis de la Salut) el 25 de julio de 2022, un centro de formación adscrito a la Conselleria de Sanitat que depende de la Direcció General de Personal encargada de la formación continua de profesionales sanitarios o no sanitarios gestionado por esta, que constataba la disponibilidad de centros e instituciones sanitarias para la formación práctica del alumnado en cumplimiento del artículo 8.2 de la Orden 85/2010, de 15 de octubre. Tal vez se tenía que haber negociado, una vez obtenida la acreditación de la ANECA, con la GV la asignación de centros públicos para las prácticas. Un primer aspecto para tener en cuenta y que ha motivado la retirada de la GV en el proceso.

P. D.: Otros puntos clave que merecen un análisis más detallado se encuentran en el ámbito económico y administrativo. Unas sombras que iremos desgranando “Alto y claro” para acabar de entender la situación actual del conflicto.