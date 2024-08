¿Por qué determinadas personas odian a Nadal?

Rafa Nadal, tras su derrota junto a Carlos Alcaraz en los Juegos Olímpicos de París 2024. / DANIEL IRUNGU / EFE

La dupla Nadalcaraz generó en los pasados Juegos Olímpicos una gran expectación, toda España iba con ellos. Como leí a Javier Castaño Cienfuegos, de ellos aprendimos que el respetuo mutuo, mezclando tradición e innovación, colaborando entre distintas generaciones, así como su ética del trabajo, puede ser muy beneficiosa. Por desgracia, también aprendimos que no siempre se gana, y que, por mucho talento que tengas, si apenas has jugado dobles, como el murciano, en ocasiones estás como un pulpo en un garaje dentro de la pista. Eso sí, me encantó verle besar la bandera de España en la camiseta, y opino que su medalla de plata no es ningún fracaso.

Volviendo al argumento anterior de que “toda España iba con ellos”…… pues resulta que algunos no se enorgullecen de sus deportistas más ilustres, y se alegran que hayan perdido. Entrando en Twitter encontré a un tal Lucio diciendo: ”menos mal que Rafael Nadal, el tenista facha, que es una mezcla de José María Aznar y Julio Iglesias, ha vuelto a perder”. Este señor con nombre de pez (le pegaría más llamarse Besugo. A lo mejor se llama Mer-Lucio) añadió:”¿es descabellado que figurara en las listas de Vox en las próximas generales?”. Desde luego, Lucio se ha “lucío” con sus pocas “luces”. Amigo mío, ya te gustaría a ti haber conseguido el 0,00001% de lo que ha logrado Rafa.

No es el único hater con un nivel de inteligencia auténticamente superlativo que he hallado en Twitter. David, con una foto de la dupla, comenta: “facheando que es gerundio”. Sixto, con otra, dice: “Bueno, pues ya tenemos a la pareja facha de moda de vuelta a España. Y encima les ha ganado un jugador de esos que ellos llaman marrón”. Y yo me pregunto:¿a santo de qué han empezado a llamar facha a Alcaraz? Jamás ha abierto la boca sobre temas políticos.

Determinadas personas llevan años atizando a Don Rafael Nadal Parera. Digo “Don" porque es el mejor deportista español de todos los tiempos. También es “Don” por su educación exquisita dentro de la pista, nunca le veréis discutir una bola ni romper una raqueta. Y eso que el balear jamás ha elegido un bando. Recuerdo unas declaraciones suyas diciendo que: “me da igual si están gobernando los de izquierdas, derechas o centro. Lo que quiero es que los que están gobernando lo hagan de la mejor manera posible para todos”.

Un diputado de la Asamblea de Madrid, Isidro López, dijo que “me gustaría que dejase de practicar un tenis soporífero, defensivo, hipermusculado y pasabolas”. Todos conocemos la maravillosa volea de revés que tenía el tal Isidro, así como sus destacados logros en la política española. En definitiva, una autoridad de peso (buscad su foto) a nivel internacional, tanto a nivel tenístico como político.

Algunas le lincharon cuando dijo, hablando de la igualdad entre hombres y mujeres, que no residía en “regalar”, pidiendo “que las mujeres ganen más que los hombres si generan más”. Es obvio que las mujeres no llenan estadios de tenis, y los hombres sí. Incluso el que fuera cantante de los Piratas, Iván Ferreiro, dijo que era “un ejemplo de mierda” para los trabajadores que están enfermos, ya que jugaba lesionado.¡Chupa del frasco, Carrasco! Como escribió Unamuno: “la envidia es mil veces más terrible que el hambre, porque es hambre espiritual”. Nadal está forrado gracias a su “trabajo”, palabra cuyo significado mucha gente que escribe en Twitter desconoce.

Acabaré diciendo que, según mi modesto criterio, la pifió al convertirse en embajador del tenis en Arabia Saudita. Colaborar con un país que viola los derechos humanos, dónde se tortura, se discrimina a mujeres y homosexuales, se descuartiza a periodistas (Jamal Khashoggi) y hasta ha sido denunciado por ejercer la esclavitud sexual, creo que, independientemente de lo que le paguen, ha sido una pésima decisión.