Turista en Madrid

Pisos turísticos en Ciutat Vella. / / JOSEP GARCIA

Gracias a la línea de alta velocidad que une las ciudades de Madrid y Valencia, ciudad en la que resido, la capital de España queda, como quien dice, a dos horas en tren de mi casa. Lejos quedan aquellas cuatro horas y media en coche por carretera de doble sentido que había que sufrir en los años 80 y parte de los 90 para ir a la costa mediterránea desde Madrid. En compañía de mis hijos y con ganas de conocer el Palacio Real y la Galería de las Colecciones Reales, esta última desconocida para mí, viajamos la semana pasada en el primer tren de la mañana. Así que pasar un día en otra ciudad, visitando museos y gastando dinero nos convirtió en turistas, término muy denostado en estos últimos años por la moda antiturista tan publicitada en los medios de comunicación y que en realidad no es más que el deseo de culpabilizar a los demás de los defectos e ineptitudes propias así como para poder esconder complejos de inferioridad.

Mientras caminábamos por el centro de Madrid (Puerta del Sol, inmediaciones del Palacio Real, Gran Vía, los Austrias y algo de Malasaña) no pude evitar recordar mis días de juventud en Madrid a finales de los 80 y principio de los 90. Y en lo cambiadas, para bien, que estaban las calles. En aquella época mis amigos y yo, jóvenes de clase acomodada que jugábamos los fines de semana a hacernos los malotes antes de acudir a discotecas y clubes selectos de la zona noble de Madrid, nos adentrábamos en barrios como Chueca, Malasaña y las inmediaciones de la Gran Vía que por aquel entonces distaban mucho del aspecto saneado y familiar que muchas de sus calles tienen hoy en día. Lo que hoy son calles peatonales llenas de turistas como mis hijos y yo, eran pasto de la delincuencia, del tráfico de drogas y de prostitución callejera que al recordarlo me causa tristeza y desafección. En cualquier calle del centro de Madrid, a cualquier hora del día o de la noche, se corría el peligro de ser atracado a punta de navaja. Y si alguien tiene la tentación de pensar que el Madrid actual no dista mucho, en lo que a seguridad se refiere, del que era en los años 80 es que o no vivía en Madrid o quiere negar la realidad. Y buena parte de esa mejora se puede achacar al turismo que desde hace una década se ha incrementado cada año. Desconozco el motivo de que movimientos antituristas se quejen y organicen perfomances alertando de que por culpa de los turistas el modo de ser español esté en peligro. Si el comercio tradicional cierra sus puertas es en gran parte porque los antituristas compran todo por internet.

Llama la atención que los más beligerantes contra los visitantes extranjeros tengan publicadas en sus redes sociales fotografías de sus viajes por Europa y de sus vacaciones y lunas de miel en resorts de países asiáticos que no son más que islas de lujo en medio de la pobreza y la miseria de los habitantes de las poblaciones cercanas. Los turistas siempre son los demás en cambio ellos y ellas son viajeros experimentados que se encuentran en un nivel superior de conocimiento y verdad.

Hace unos días leí una entrevista en un periódico de Valencia en la que una vecina del barrio de Ciutat Vella se quejaba de que su barrio se había convertido en un hotel y de que echaba de menos la vida de barrio de hace décadas. Lo primero que hay dejar claro es que los pisos turísticos representan menos del 3% de las viviendas del centro de ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia. Y yo me pregunto, ¿ a qué tiempo se refería esta señora? Cualquier que conociese Ciutat Vella hace veinticinco años sabe que era un barrio lleno de delincuencia, como el centro de Madrid que yo recorría por las noches con mis amigos hace 35 años, de bares de prostitución y robos a cualquier hora del día. Gracias al turismo, Ciutat Vella en Valencia es hoy en día un barrio que se puede visitar por las mañanas y las tardes. El barrio de Ruzafa, también de Valencia, en el que yo vivo, no difería mucho tampoco, Gracias al colectivo LGTBi y al turismo, Ruzafa es en la actualidad un centro cultural, gastronómico y artístico que es visitado por miles de extranjeros todos los meses. Prefiero mil veces grupos de jóvenes y familias caminando por las calles de mi barrio hablando en idiomas que no entiendo antes que los traficantes de droga que lo dominaban a principio de siglo. Desconozco en qué norma local o autonómica se dice que cualquier persona tiene el derecho a vivir en el centro de las ciudades al precio que quiera pagar. Lo que sí que está recogido es la obligación de los gobernantes de facilitar la construcción de viviendas en los alrededores de las ciudades con su oportuna red de comunicación de autobuses y Metro eficientes.