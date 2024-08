Encara estem així?

Los nuevo veinte vocales durante el primer pleno del octavo mandato del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a 25 de julio de 2024, en Madrid (España). Los 20 vocales del nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), elegidos por las Cortes tras el acuerdo entre el PP y el PSOE, han jurado su cargo ante el Rey y en presencia del presidente del Gobierno. Tras el acto, los nuevos integrantes del CGPJ han celebrado su primer pleno, que dará el pistoletazo de salida al octavo mandato, que se inicia con cinco años y medio de retraso tras no haber acuerdo entre los partidos políticos. 25 JULIO 2024;CGPJ;OCTAVO MANDATO;CONSEJO;CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL Consejo General del Poder Judici 25/07/2024 / CARLOS HUGO PRECIADO;ESTHER ERICE;GEMA ESPINOSA;INÉS MARÍA HERREROS;ISABEL REVUELTA;JOSÉ ANTONIO MONTERO;JOSÉ CARLOS ORGA;JOSÉ EDUARDO MARTÍNEZ;JOSÉ LUIS COSTA;JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ SEIJO;JOSÉ MARÍA PÁEZ;LUCÍA AVILÉS;LUIS MARTÍN CONTRERAS;MARÍA PILAR ESTHER ROJO;PILAR JIMÉNEZ;RICARDO BODAS;Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) / Consejo General del Poder Judici

Si res no canvia des del moment en què escric aquestes lletres, de nou el Consell General del Poder Judicial, està bloquejat. I ara no és per qüestions partidistes. Senzillament no volen a una dona a la Presidència d’aquest màxim òrgan de la judicatura. I ja tocaria perquè estem al segle XXI!

Les votacions entre les dues sensibilitats, la progressista i la conservadora, estan tan ajustades que acaben empatant amb els dos noms proposats: el d’un home i el d’una dona. Però el bloc conservador, que proposa el nom d’un altre home per a presidir el CGPJ, té, encara, la barra d’afirmar que no té per què ser una dona.

Entenc i amb les dades del mateix CGPJ a la mà crec que seria just i necessari trencar el sostre de vidre que encara queda a la cúpula de la judicatura.

Però anem amb les dades extretes del mateix òrgan. Pensem que el cinquanta-set amb dos per cent (57,2 %) per cent de la carrera judicial són dones. Només amb aquesta dada ja hi ha legitimitat suficient perquè la Presidència l’ocupara una dona, però continuem. En els desset (17) Tribunals Superiors de Justícia només hi ha dues presidentes; i de cinquanta (50) Audiències Provincials, només hi ha huit dones presidentes (8), això, malgrat que en la carrera judicial jutgesses i magistrades són quasi un seixanta per cent (60 %). Així comprovem com la desigualtat en la cúpula de la carrera judicial és evident i que ja necessita ser reparat.

Amb aquest panorama em resulta difícil entendre la postura del bloc conservador que ha aplegat a dir que es poden tirar fins als cinc anys així i no moure’s de la seua postura.

En alguna ocasió i des d’aquesta mateixa columna he parlat de la patriarcalització de la judicatura. Ho he fet com a conseqüència d’algunes sentències vergonyoses dictades a partir de lleis antigues o a la resistència d’alguns jutges en aplicar correctament algunes lleis de forma correcta. I també per la recerca permanent de justificacions per als agressors de delictes clarament masclistes i que poden atemptar contra la vida, seguretat i dignitat de les dones.

Amb aquestes dades i la posició dels magistrats i magistrades del bloc conservador, ja ni es preocupen en maquillar aquesta patriarcalització. Fa realment vergonya escoltar alguns arguments com el que he anomenat abans que la Presidència no necessàriament ha d’estar ocupada per una dona, sobretot tenint en compte que, des de la seua creació, a partir de la Constitució del 78, la Presidència sempre ha estat en mans masculines. Tot un anacronisme en el segle XXI i a un Estat, almenys teòricament, modern.

Com veiem una vegada més, amb les coses de la igualtat entre dones i homes, alguna gent es pren les coses amb molta calma. Amb massa calma per a un món que viu amb tanta rapidesa.

Després ens venen amb allò de què les feministes demanem massa canvis i massa ràpids. Doncs ja veiem el que passa a un espai de poder on, tot i ser majoria, a les dones no se’ls permet encara l’accés al poder per part d’un sector reaccionari que no sols no creu en la igualtat d’oportunitats entre dones i homes, a més ho practica.

I és aquests moments quan em pregunte, i si en aquestes coses actuen d’aquesta manera, com ho faran amb les dones que apleguen a les seues sales per a ser jutjades? n