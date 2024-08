Del Levante madrileño al sur valenciano

Carlos Mazón interviniendo en el Patronato del Misteri d´Elx el pasado martes.

Carlos Mazón sabe que Alicante es clave para obtener la mayoría en las Cortes y presidir la Generalitat. Gobernar la Comunidad Valenciana es otra cosa, porque hay intereses transversales que recorren la Comunidad de parte a parte y tienen su centro estratégico en Valencia; y, hay diferencias entre el dominio de la Vega Baja o de l’Alacantí y de la comarca capitalina de l’Horta. Mazón ha sido un «apasionado localista» en Alicante, y «un convencido provincialista» en la Diputación. Ahora, «por distintos motivos», según él mismo pregonó hace unas semanas en Vistahermosa, lleva más de un año «conociendo más a fondo la Comunidad Valenciana y, por tanto, amándola como autonomista». Son facetas.

No sabría si se ha allanado como provincialista, como localista o como autonomista, al renunciar a la Facultad de Medicina de la Universidad de Alicante. Facultad que no perjudica en nada a la de la UMH en Elche, ni siquiera perjudica al invento del proyecto de Campus provincial. Cierto es que como provincialista, o quizá como localista, Mazón y el alcalde Barcala, aprobaron en su día la creación tantas veces reivindicada de la Facultad de Medicina de la UA. No hace tanto fue en abril de 2022 en el Consejo de la Universidad de Alicante y en el Pleno del Ayuntamiento de Alicante. Ahora, dice, va a «garantizar los derechos de los estudiantes matriculados» —¿eso no se hace en los tribunales?— en Medicina en la UA. Pero eso sí después de allanarse, o sea después de avenirse, acceder, conformarse...; en definitiva, renunciar a todo lo que hasta entonces habían reivindicado y aprobado por consenso con el resto de grupos. Inhibirse de lo que desde hace un año es el proyecto profesional, de vida, de esos estudiantes.

Ahora, el alcalde Barcala descubre que una licencia de edificación supera en dos alturas las dos autorizadas, por no hablar de la calificación del suelo, y nada menos que les manda parar tras una inspección al cabo de cuatro plantas. Se trata del hospital de Vistahermosa de Imed Hospitales, empresa en plena expansión incluso hacia alguna comunidad vecina, pero con su centro en la capital del reino. Imed amenaza a la portavoz de la oposición con llevarla a los tribunales por realizar afirmaciones «falsas, inexactas y dañinas» «para la reputación de la empresa». Imed Hospitales lo justifica porque se ha incrementado la edificabilidad en diez casos similares: Imed asegura que hubo otros ajustes urbanísticos «ad hoc» en proyectos privados en el «clúster de la salud» de Alicante. El «urbanismo a la carta» sería como una norma en el clúster —grupo— sanitario alicantino que tiene su hub —centro— en Valencia quien es el holder —titular, poseedor— de la sanidad privada. El PSOE, local o provincial, callan. Deben estar preparando una contundente respuesta tras la amenaza a su portavoz municipal. Probablemente no va desencaminado Juan R. Gil cuando adivina una Facultad de Medicina en una universidad privada tras el segundo expolio a la Universidad de Alicante.

En los años 60 del siglo pasado el urbanismo a la carta vino por la hostelería y se plasmó en los hoteles y su «singularidad», alguno consiguió una sentencia del Supremo ordenando su demolición, y ahí está. Era durante la dictadura.

Ahora que Mazón está descubriendo su faceta autonomista estaría muy bien que reivindicara el cambio del modelo de financiación o dicho de otra forma que se sumara a la singularidad catalana recaudando todos los impuestos, pagando los servicios del Estado y reconociendo la solidaridad con las comunidades menos favorecidas. Lo ha reivindicado muchas veces y, sin duda, ahora es la ocasión. El agua del Segura al Vinalopó no hace falta que la reivindique, porque como ya han dicho que las reservas no dan más de sí después de tener todas las infraestructuras, pero puede pensar en nuevas desaladoras que eviten el problema de Teulada y la salinización de los acuíferos. Es lo que hizo Alicante en su día y por eso hoy no tiene esa situación.

Ahora el conseller Miguel Barrachina, de Agricultura, Pesca y Alimentación va a ordenar las zonas de fondeo de la Reserva Marina de Tabarca (RMT) ¡¡¡Socorro!!! Ministerios, Comunidad y Ayuntamiento son los competentes para intervenir en Tabarca y esas —dos— zonas está reguladas hace décadas.

Un amigo mío, y del presidente Mazón, dijo una vez que no hemos dejado de ser el Levante de Madrid, para convertirnos en el sur de Valencia. Y defendió la identidad de Alicante tal y como la definen los alicantinos, aunque le costara caro. No creo que sea el caso de Mazón. Sería otra faceta, realmente interesante.