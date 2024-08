El nuevo decreto de alquiler vacacional

Un bloque de apartamentos turísticos en la ciudad de Alicante. / Pilar Cortés

El pasado jueves día 7 de agosto se publicó en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana el Decreto Ley 9/2024, de 2 de agosto, del Consell, de modificación de la normativa reguladora de las viviendas de uso turístico al objeto de llevar a cabo una modificación de la regulación específica de este tipo de viviendas para dotarlas de una seguridad jurídica, tanto a las personas usuarias como a las entidades locales, a los propietarios y empresas gestoras y a los titulares de dichas viviendas que se ven afectadas por la regulación que se realice.

Se destaca en el Decreto que el turismo es un sector estratégico en la Comunitat Valenciana, con cifras que han alcanzado el 16 % del Producto Interior Bruto en 2023, siendo la comunidad autónoma que está liderando el crecimiento de ingresos turísticos en 2024. Esta importancia cuantitativa y cualitativa justifican la enorme importancia de atender a su desarrollo ordenado, por su directa afectación al resto de sectores económicos y por sus relevantes repercusiones en el ámbito social, laboral y medioambiental. El inicio de 2024 ha sido testigo de un nuevo crecimiento del turismo, de una tendencia positiva tras la pandemia, y de un aumento de las pernoctaciones y de las viviendas de uso turístico, en los principales destinos turísticos españoles (el aumento de plazas en las 25 principales ciudades es del 19,7 %, alcanzando las 376.000 plazas) superando los niveles previos a la pandemia.

Debe destacarse el aumento exponencial del número de viviendas de uso turístico según el Registro de Turismo de la Comunitat Valenciana que supera la cifra de 100.000 (julio 2024) lo que ha supuesto un incremento del 160,40 % (periodo 2015-2023), cifras que en 2024 revelan incrementos muy significativos en tan corto espacio de tiempo, ya que se han inscrito en este periodo más de 9.000 viviendas de uso turístico.

Pues bien, tras estos datos que constan en el Decreto lo que hay que destacar es que el turismo es pieza clave de nuestra economía y es necesario que se regule, pero lo que no puede hacerse, como parece pretenderse desde algunos sectores, es poner trabas al libre ejercicio de la posesión de viviendas para darles el destino que se quiera por su titular, siempre que se respete la normativa y se cuente con la debida licencia de destino a alquiler turístico vacacional.

El Decreto admite en un nuevo art. 64 bis que «los Ayuntamientos, por razón imperiosa de interés general, y mediante el ejercicio de sus competencias de planeamiento urbanístico, podrán establecer limitaciones proporcionadas, en lo que respecta al número máximo de viviendas de uso turístico por edificio, sector, ámbito, área o zona. Dichas limitaciones deberán obedecer a criterios claros, inequívocos y objetivos, a los que se haya dado debida publicidad con anterioridad a su aplicación». Con ello, es evidente que las corporaciones locales podrán restringir la concesión de licencias para inmuebles que se quieran destinar a alquiler vacacional, por lo que si un ciudadano no dispone de licencia no podrá destinar su inmueble a alquiler vacacional, y ello por razones de necesaria distribución del destino de los inmuebles para evitar una sobresaturación del uso de los mismos solo a alquiler vacacional, y que la carencia de estos para otro tipo de arrendamientos pueda poner a precios desorbitados el alquiler de larga duración, que es el residencial para personas que no pueden adquirir una vivienda y optan por el alquiler.

Pero lo que no puede llevarse a cabo es que las comunidades de propietarios adopten acuerdos por los que ellas mismas decidan que nadie puede ejercer el alquiler vacacional en su comunidad, y pretendan prohibirlo, ya que para ello se exige unanimidad de todos los propietarios, y no el pretendido quorum de 3/5 que se está intentando utilizar para prohibir el alquiler vacacional, ya que por este quorum lo que se puede hacer es aprobar normas de régimen interno de alquiler vacacional, para regularlo en las comunidades, pero no prohibirlo. Así, si en una comunidad hay personas con licencia de AV, podrán ejercer esta actividad si lo tienen todo en regla, no pudiendo prohibirle el libre ejercicio de su derecho de posesión si está en regla con la normativa de este Decreto.

Pero esto es así, además, porque el nuevo Decreto modifica el art. 37 del Decreto 10/2021, de 22 de enero, del Consell, donde se recuerda que en las comunidades de propietarios se deberá disponer de un reglamento de normas de régimen interno para regular este tipo de alquiler, pero para nada cita este Decreto que estas puedan prohibirlo, sino regularlo, ya que quien puede poner trabas a que en una comunidad se ejerza alquiler vacacional es el Ayuntamiento mediante la no concesión de licencias de este tipo, pero nunca la comunidad de propietarios, que solo puede regular su ejercicio en la misma, pero no impedir el libre ejercicio del derecho de propiedad y posesión de los ciudadanos respecto de sus pisos. Lo contrario sería un abuso y una invasión de las competencias de los Ayuntamientos.