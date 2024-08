Tom Cruise en tirolina

PI STUDIO

Y Tom Cruise se lanzó en tirolina desde lo más alto del estadio de France para hacer como que se llevaba en moto, rápido, siempre rápido, a la velocidad de la luz, sin usar dobles, el fuego olímpico hasta Los Ángeles. Debería concernirme este señor. Vino al mundo dos días antes que yo. Seguí su trayectoria profesional sin pestañear, y esa cumbre titulada Eyes wide shut, lo último de Kubrick, casi de rodillas en el cine Monumental de Alicante, el día que se estrenó. Más tarde, cuando con todo el secretismo del mundo Amenábar rodó Los otros en el Palacio de Los Hornillos de Cantabria, yo había publicado un libro sobre el director, y Cruise le admiraba tanto que compró los derechos de Abre los ojos para adaptar la fallida Vanilla Sky.

Pero a medida que cumplía años me daba cuenta que el cine que me interesaba no era el que hacían las majors; que las películas que me concernían no coincidían con los títulos de la semana que se distribuían con tropecientas copias. Poco antes de traspasar el umbral de los cuarenta comprendí que mis películas preferidas eran las nuestras, francesas e italianas. No mandaba la razón sino el corazón. Inconscientemente rechacé lo que procedía hablado en la lengua del imperio, la lengua franca.

Quizá por eso al final de los Juegos de París haya percibido con tanta claridad que las Olimpiadas se marchan de la que es mi casa a un lugar lejano. La meca de Hollywood, donde antaño se fabricaban los sueños, también los míos, genera hoy productos generados por IA y efectos digitales. Solamente nombres como los de Sean Baker, Jason Reitman o Richard Linklater logran hacernos continuar salivando con lo nuevo que viene de allá. Emocionándonos, en suma.