Viaje a los infiernos (VI): Se acabó La Festa

Se acabó La Festa. Me refiero a las del Poble. No se preocupen, no pienso entonar una diatriba costumbrista contra la sagrada institución de las fiestas populares (y no tan populares), por ahora no me interesa que me nombren persona non grata, por ahora.

«En la fiesta nacional, yo me quedo en la cama igual, que la música militar nunca me supo levantar». Si tienen cierta edad, aunque no se trata solo de una cuestión generacional, es posible que les suene la letra de esta canción del cantautor francés Georges Brassens, La mauvaise réputation (La mala reputación), que ha sido muy versionada, también en español, que yo sepa, al menos, por Paco Ibáñez con un estilo muy fiel al original y posteriormente por Loquillo con un aire más roquero y una adaptación con referencias más actuales de la letra. Fue el primer éxito y el primer escándalo del autor que llegó a ser censurada por el Comité de Radiodifusión-Televisión Francesa (RTF), que le aplicó el nivel más alto de censura. La podrían haber simplemente castigado con su emisión a partir de las 20 horas, horas intempestivas para las costumbres galas, o a partir de medianoche, horario de golfos y maleantes, pero no, prohibieron directamente su emisión cuando se lanzó en 1952, lo que, como suele ocurrir en estos casos, la catapultó. Uno se pregunta qué mensaje tan subversivo podía contener una canción de un apacible señor que cuando cantaba, impasible, siempre aferrado a su pipa y a su guitarra en ristre, parecía más un parroquiano de misa diaria que un revolucionario de la canción y de las ideas. Si esto pasaba en Francia, ¡Dios mío! ¿Qué no pasaría en España en aquella época? Una composición de apariencia simple e ingenua se convirtió en un canto a las libertades individuales a partir de una letra inspirada en profundas y ricas referencias culturales que defendía el derecho a ir a contracorriente, a la indiferencia ante lo establecido socialmente: a las banderas y los símbolos patrios, a quedarse cómodamente en la cama el 14 de julio en lugar de celebrar como buen ciudadano el día de la Fiesta Nacional de Francia, y que mostraba subversiva simpatía por los marginados y los que estaban fuera de la ley. Esa sensación de indiferencia, convertida posteriormente en derecho a lo Brassens, ha acompañado siempre mi relación con La Festa y las fiestas. No puedo ocultar que esto es una declaración pública de ignorancia fehaciente, consciente y casi intencionada y planificada en el tiempo, que se ha visto continuamente confrontada en una batalla interior entre el interés filológico, político, histórico, literario, por una parte, y la caspa y la apropiación indebida, por otro. ¡Ya hay que ser un pedazo de burro! Lo sé. ¿Qué quieren que haga? Ese ir a contracorriente o esa indiferencia sin pretensión guarda relación con mi experiencia con Santa María, la Iglesia y su universo desde que muy jovencito ayudaba a mi padre en el negocio familiar junto a la Porta Xiquica. Pero no quiero seguir por aquí, yo también tengo mi corazoncito.

Estos días pasados, atraídos en parte por el reconocimiento internacional de La Festa, nos han visitado un grupo de amigos expatriados en Bruselas, a los que obviamente hemos tenido que mostrar lo mejor de Elche, una tarea titánica para alguien que, como he dicho, se ha sentido siempre expatriado en su tierra. Me he visto en serios apuros. Disfrutamos de la Nit de l’Albà desde la azotea de uno de los edificios de Ripoll y me pregunté qué significaba todo aquello para mí o, mejor dicho, por qué ignota desgracia significaba tan poco. Cuando terminó, mi amiga Noelia, ilicitana expatriada también en Bruselas y cuya ausencia absoluta del sentido del ridículo la convierte en una amiga desconcertantemente inigualable, comenzó a entonar Aromas ilicitanos después de intentar sin éxito que comenzáramos juntos -¡¿Nos hemos vuelto locos o qué?!-. La azotea al unísono cayó entonces en un éxtasis catártico que competía desacompasadamente con las otras azoteas. ¡Joder, era casi imposible no emocionarse! Un vecino anónimo (no sé cómo no cedió el suelo ante tanta gente), al que habría que ponerle un monumento como hacen las grandes naciones al soldado desconocido, se acercó al grupo y dijo literalmente: «¿Nenes, queréis sandía? Venirsen». Y en mitad de la azotea, mediante un complejo y sabio sistema de zafas y barreños del todo a 100, empezó a repartir a diestro y siniestro pedazos de sandía como en el milagro de los panes y los peces. Juro que habría avalado la hipoteca ante notario a cualquiera de esos desconocidos si me lo hubieran pedido en ese mismo instante. ¿Se había obrado el milagro o es la crisis de los 50 que se acerca a paso lento pero inexorable? Al día siguiente, el de la Roà, no me quedó más remedio que pedir el comodín del amigo experto y llamar de urgencia a mi buen amigo Vicente Díaz Boix para que ante mis ilustres huéspedes le diera al Misteri las oportunas explicaciones y respondiera a una sola pregunta que resumía, en mi opinión, todo: ¿Por qué ver hoy en día el Misteri? Y ahí se obró el segundo milagro. Desarmado, herido y caído ya del caballo, comprendí como nunca del evangelio de mi amigo Vicente que el Misteri era la fiesta del pueblo, que trasciende la religión y la fe, y es depositaria de la Historia y la Cultura ilicitanas, y muy particularmente de los conflictos sociales que refleja no solo la historia oficial sino la de los marginados e indiferentes.

Xé, Pablo, fes el favor: déjate de dogmas para 2025.

Visca la Mare de Déu!