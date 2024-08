La película 'Un lugar común' de Celia Giraldo

Valoración: XX

Reinventarse a los 50

A la protagonista de ‘Un lugar común’, una enfermera modélica, madre de familia, la empresa privada en la que trabaja la despide de un día para otro, haciéndole ver que le hacen un favor: “tómalo como una prejubilación; desde hoy eres libre”, le dicen los de recursos humanos. Así arranca esta película pequeña dirigida por Celia Giraldo, una de las chicas de la Escac catalana que buscan un lugar en el mapa del cine, tan saturado, tan imposible. Ha aterrizado en salas en pleno puente de la Virgen de agosto, y por no tener, ni siquiera la crítica nacional le ha hecho un hueco.

La propuesta, para qué engañarnos, es muy floja. Un quiero y no puedo que se queda en el intento. Pero la defiende con coraje y dignidad Eva Llorach, y eso son palabras mayores en una historia bajo mínimos. Cuando vi por vez primera a esta actriz murciana en una pantalla enorme me quedé mudo. De hecho, en la primera secuencia de ‘Un lugar común’ me vino a la mente que a quien estaban despidiendo era a Malena Alterio, la actriz más brillante de su generación, y que más lustre podría haber sacado a un personaje tan perdido y desorientado como este.

‘Un lugar común’ es Eva Llorach. Ella salva del naufragio al cien por cien una película que sin su concurso hubiera estado condenada al ostracismo. De este modo, al menos, podrá aspirar a los Goya. No los ganará, pero estará en las listas, que ya es bastante.