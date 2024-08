El negocio de la medicina

Dos estudiantes de Medicina en el hospital de Sant Joan. / INFORMACIÓN

Mi nombre es Antonio Picó. Soy especialista en Endocrinología y Nutrición del Hospital General Universitario Dr. Balmis de Alicante, profesor de Endocrinología de la Universidad Miguel Hernández y coordinador del área 2 del Instituto de Investigación Biomédica y Sanitaria de Alicante. Nací en Alicante en el año 1957 y cuento con 43 años de trayectoria profesional, 37 de los cuales han transcurrido en el Hospital General Universitario Dr. Balmis. Mi dilatada carrera profesional me ha permitido ver la evolución de la medicina.

Me formé, entre los años 1981-85, en el recién inaugurado Hospital Ramón y Cajal de Madrid, uno de los mejores hospitales del país en su momento. Tras una breve estancia en el Hospital Virgen de la Luz de Cuenca, llegué en 1987 a la Residencia 20 de Noviembre de Alicante. Junto a un grupo de especialistas jóvenes (30 años de media) contribuí a construir y modernizar lo que hoy es el excelente Hospital Universitario Dr. Balmis de Alicante. Nuestro trabajo fue intenso, mañana y tarde, centrado en el desarrollo de nuestras especialidades, sacrificando muchas veces nuestra vida personal y familiar.

Por eso no quise que ninguno de mis hijos fuera médico. Tengo 2 hijos, una médica (porque su madre se empeñó) y un ingeniero. Ambos tienen hijos pequeños. El regalo de sus padres la navidad pasada, para las dos, fue un botiquín médico.

Todo el mundo quiere ser ahora médico.

¿Por qué todo el mundo quiere ser ahora médico? Porque la profesión médica ofrece estabilidad laboral y la posibilidad de combinar actividad pública y privada para aumentar los ingresos. Esto ha cambiado las preferencias en la elección de especialidades, priorizándose las que permiten un mayor beneficio económico con el menor esfuerzo. Luego no tiene nada que ver el escenario de finales del siglo pasado que yo viví con el escenario actual. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de planificar la formación pre y post grado.

Estamos asistiendo a un agosto caliente con la disputa generada entre la Universidad Miguel Hernández y la Universidad de Alicante por la iniciativa de ésta de crear un segundo grado de medicina en la provincia de Alicante, que ya ha impartido su primer curso. Esta disputa entre universidades refleja, más allá de las telarañas de lo que ocurrió hace ya casi 30 años y de rivalidades políticas y territoriales, la preocupación por la falta de profesionales médicos exacerbada por la reciente pandemia. Sin embargo, el problema radica más en la hiperfrecuentación de los servicios sanitarios que en la falta de médicos. Nunca habrá suficientes médicos si no se controla la demanda. No es razonable que la frecuentación media de un Centro de Salud de Atención Primaria sea de 5-7 veces al año. Y con esto no quiero decir que no haya que aumentar el porcentaje del PIB destinado a Sanidad en España, 3-4 puntos por debajo del de Alemania o Francia, por ejemplo y, encima, inferior al del 2023, lo que significa una desinversión en sanidad pública. Justificable por lo que supuso la pandemia covid19, pero no comprensible. Es imperativo pues controlar la demanda y aumentar la inversión en sanidad, docencia e investigación.

Formar a los futuros médicos requiere calidad, no cantidad. No procede formar médicos poco cualificados y con títulos emitidos por facultades sin ningún prestigio, que no serán reconocidos en la mayor parte de los países europeos y mucho menos en Estados Unidos, sólo porque la demanda aumentada de profesionales haya convertido su formación en un negocio. No se puede perder la esencia inmutable de la vocación médica. Se trata de formar excelentes sanitarios y científicos. Y eso pasa por adquirir los tres pilares de la formación: valores, competencias y conocimientos. De los valores (compromiso con la salud del paciente, ética y profesionalismo y humanismo) nadie habla. De las competencias, imposible alcanzarlas cuando el objetivo primordial del actual estudiante de medicina no es aprender un oficio sino aprobar, con la mejor nota posible, un examen MIR para el que se forman en las academias MIR, no en las facultades de medicina. Por eso, la actitud del estudiante promedio de las facultades de medicina hoy día es completamente especulativa, pensando que ya se formará durante la residencia, sin saber que una vez adquirida una actitud especulativa, ésta será para la vida.

Es necesario revertir este escenario. Es obligatorio formar a los alumnos en valores y en competencias. No se trata de examinar a los alumnos sobre «cómo se hace una puerta» sino de no aprobarlos si no saben «hacer una puerta». Y no hay forma de hacerlo sin incorporar a los alumnos a los hospitales desde los primeros cursos del grado de medicina. Hay que trasladar la docencia de la medicina de las aulas a los hospitales.

En definitiva, es perentorio y urgente, crear y dotar Unidades Docentes hospitalarias que permitan formar excelentes profesionales. El pasado 15 de agosto se publicó el informe Sanghai sobre las 1000 mejores universidades del planeta, la Universidad de Harvard de nuevo la primera. El prestigioso hospital americano Massachusetts General Hospital no debe su fama a su excepcional gestión de las listas de espera sino a su afiliación a la Harvard Medical School. La provincia de Alicante se merece una facultad de medicina de primer nivel que prestigie a sus hospitales y que permita al alicantino presumir de ella y a sus estudiantes, no importa donde acaben, decir, como dicen los egresados de Harvard o de Oxford, «es que yo me formé... en Alicante». Lo demás, es mediocridad.