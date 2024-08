Xixona sense processó: tradició en pausa

Els Moros i Cristians és una festa que està dins de l’etnopoètica, del folklore, de la literatura popular valenciana, molt arrelada a la nostra cultura i que mou muntanyes. És una dels temes que explique en les classes de Literatura Popular a la Universitat d’Alacant, en el grau de Magisteri Infantil i Primària.

En ella hi ha tres elements fonamentals perquè la Festa dels Moros i Cristians s’haja popularitzat i perdurat al llarg de tants anys, a més de tenir significat: l’imaginari col·lectiu generat per la figura del rei Jaume I, l’antagonista que és el moro i l’element religiós (un sant, una verge) que ha intercedit perquè guanyen els cristians en la batalla final.

Tenim constància documental, per dir alguna de refiló, la Crònica de Jaume I, el Llibre dels Fets, en el qual, Jaume I va guanyar als moros gràcies a l’ajuda de Déu. És un element inseparable perquè tinga significat, de fet, qualsevol dels anomenats anteriorment, si en faltara quedaria coix.

I és el que ha passat en les festes de Moros i Cristians de Xixona, que el retor no ha volgut presidir la processó ni traure els sants si no es feia el tercer dia de festes, concretament el dilluns 26 d’agost.

Però, en el segle en el qual vivim, amb una desconnexió dels elements religiosos per part de la societat, i una postura que s’assembla a altres èpoques, sense entrar en raó ni lògica, un dels actors d’aquesta festa, i encara que semble il·lògic, el retor es nega a fer la processó.

Li han intentat explicar que ara per ara, el canvi votat el 12 de febrer de 2022, en assemblea de la Federació de Sant Bartomeu i Sant Sebastià, pels presidents de les filades, no és legal fer-la el tercer dia de festes i s’ha de fer el dijous 22 d’agost, com està estipulat en les Ordenances Festeres.

Perquè la festa té una regulació, i excepte excepcions, com poden ser fenòmens atmosfèrics, o altres qüestions inesperades, s’ha de fer segons la reglamentació.

Ja vam escriure en el seu moment els canvis que han esdevingut en les nostres festes, les adaptacions, les millores, amb documentació, amb arguments, que ara no venen al cas, i que es fan perquè la festa evolucione.

La postura d’aquest nouvingut capellà, que sembla que no coneix la nostra idiosincràsia, no entra en una societat oberta, plural, que arriba a consensos, i no en un: o es fa com dic o no es fa! Perquè d’opinions hi ha moltes, hi ha de ser respectades per tothom, per la majoria.

El que sí que ha aconseguit aquest retor en menys d’un any, i és un fet fefaent, és carregar-se la processó, i mira tu, el que més hauria de vetlar perquè les festes es feren en honor a sant Bartomeu i sant Sebastià, sembla contradictori, incongruent, però és així, la tradició de l’acte de la processó no es farà, i no serà perquè la Federació de Sant Bartomeu i Sant Sebastià ho haja intentat.