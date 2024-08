¿Ir a clase? Qué pereza

Qué pena da asistir a los debates que salpican la opinión pública a propósito del calendario escolar. Aquí quien no corre vuela, y parece que de lo que se trata es de fichar cuantos menos días, mejor. Hay que reconocer que ser docente en el sistema público es una profesión de riesgo. Yo mismo pasé por ese trago, renuncié voluntariamente a mi plaza y sé de qué hablo. Lo hice a conciencia. Compré mi libertad. Tonto habría sido de pasar de Guatemala a «Guatepeor». Liberado de una cadena tan enorme, que incluía el acoso por parte de los alumnos, nunca me sometí a nadie.

Dicho esto, me parece una irresponsabilidad de todas las partes implicadas lo que está sucediendo a la hora de confeccionar el calendario escolar cada curso. Por si alguien no cayó en la cuenta, el Viernes Santo de 2025 se celebrará el 18 de abril. El martes y el miércoles de la Semana Santa no serían lectivos.

En Alicante, desde hace muchos años, las vacaciones de Semana Santa se estiran como un chicle. Primero se toman las vacaciones de Murcia, Andalucía y las Castillas, que comienzan el Viernes de Dolores. Más tarde, adoptan las valencianas y libran toda la semana de Pascua; y para rematar a modo de postre, se regalan los festivos de San Vicente y Santa Faz, redondeando una tercera semana que el alumnado (ahora estudiantado) se toma libre. Dichosa la osadía de la juventud. No hay tiempo de acabar los temarios, pero a todos se les ve caras de alivio.

A quienes celebramos el primer día de vuelta a clase como el más feliz del año, y al oler los libros de texto sentimos la mejor de las catarsis, esta relajación del sistema nos parece, sencillamente, impresentable.