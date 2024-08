Ximo «manu militari» Puig y la enseñanza en Medicina en la provincia de Alicante

Afirma el VI presidente de la Generalitat Valenciana en una tribuna de este domingo 11 de agosto que los estudios de Medicina le fueron arrebatados a la Universidad de Alicante y a la sociedad de Alicante (debe ser que San Vicente es Alicante pero San Juan, donde está la Facultad de Medicina, ya no es Alicante), y que le fueron arrebatados manu militari. Curioso término éste, que también fue utilizado por JR Gil en su artículo de opinión una semana antes. ¿Creen ustedes en las coincidencias? Yo no.

Habla indistintamente el presidente de Grado en Medicina y de Facultad de Medicina. No es lo mismo, de hecho lo que el VI president, manu militari, anunció en rueda de prensa el 26 de abril de 2022 fue:

«La decisión que hemos tomado hoy es la aprobación por parte del gobierno de la Generalitat de la creación de la nueva Facultad de Medicina en la Universitat de Alacant. Y que, a partir de este momento ya decidirá la propia rectora y su equipo cuándo se va a implantar, a partir de este momento ya se podrá decidir el calendario y la organización…».

Digo manu militari porque en ese momento, la creación del nuevo grado contaba con hasta cuatro informes negativos entre 2018 y 2019 sobre la disponibilidad de centros e instituciones sanitarias para las prácticas de los estudiantes, por parte del Jefe del Servicio de Acreditación, Autorización y Registro de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios de la GV. Aunque en aquel momento no éramos conocedores de tan grave circunstancia, la Delegación de Estudiantes de Medicina, con la asesoría de nuestro servicio jurídico, pidió por transparencia el expediente. Expediente que no se le facilitó ni en el mes de mayo, ni en el mes de junio, tuvo que ser a finales de julio, un viernes 29 de julio creo recordar. Tres meses para facilitar un expediente, un increíble ejercicio de falta de transparencia. El análisis de ese expediente arrojó datos aún más graves. El informe preceptivo, negativo, de 2019, había sido mutilado y firmado por quien no tenía competencias para hacerlo, una tercera persona que no era por supuesto el jefe de servicio. Y había sido firmado el 25 de julio de 2022. En base al informe de 2019 y sin añadir ninguna actualización, consideración ni información nueva, solo eliminando la información negativa.

Recordemos que el expediente para la aprobación del nuevo grado se inició en 2018, cuando la ANECA aprobó la memoria presentada por la UA. En aquel momento la GV rechazó la creación del nuevo grado, entiendo lógicamente que debido al informe negativo sobre disponibilidad de centros. Y ahí se debería haber cerrado el proceso. Evidentemente, los recursos hospitalarios detallados en la memoria ANECA de 2018 no habían sido juzgados adecuados por el Servicio de Acreditación de la Conselleria de Sanidad. Pero no, de forma sorprendente el expediente se «mete en un cajón» y se vuelve a intentar en repetidas ocasiones, hasta que finalmente, «in extremis», el 25 de julio de 2022 se consigue ese informe mutilado y no firmado por el jefe de servicio, el técnico que tenía las competencias. De todos es sabido además que los recursos hospitalarios en 2022 no eran ya los mismos que en 2018. Un aspecto más por el que el informe no era válido.

La Directora General de Universidades cuando se inició el expediente era Josefina Bueno, por aquel entonces Profesora Titular de la UA. Curiosamente, la Consellera de Universidades cuando se «cerró» el expediente en agosto de 2022, era Josefina Bueno, por aquel entonces Catedrática de Universidad de la UA. ¿Creen ustedes en las coincidencias? Yo no.

Volviendo a aquel fatídico 26 de abril de 2022, en la rueda de prensa estaban las personas que aparecen en la foto adjunta, el President, la rectora de la UA, la Consellera de Universidades Carolina Pascual (a las dos semanas fue sustituida por Josefina Bueno, qué casualidad), la Consellera de Sanidad Ana Barceló y el Presidente del Consejo Social de la UA, Adolfo Utor. Durante dos años equipos de ambas universidades habíamos estado manteniendo reuniones periódicas para buscar una solución al supuesto conflicto, la idea básica era compartir el Grado de Medicina de la UMH entra las dos universidades. Pero todo cambió de golpe en esa Semana Santa de 2022. Hablé con tres de las personas presentes en esa foto, no voy a decir cuales, los días martes 19, viernes 22 y sábado 23. Aparte de alguna insinuación sobre que las cosas iban a cambiar, que agradezco a la persona del día 19, NINGUNA de las tres tuvo el valor de decirme que el martes 26, primer día hábil después del lunes festivo 25, tenían convocada la rueda de prensa. Debió ser por tanto una rueda de prensa espontánea.

Mi abuelo, un aragonés del Campo de Borja, socarrón, extrovertido y optimista, cualidades que también tiene mi madre pero que lamentablemente no he heredado, se divertía contándonos la escena de «Nobleza Baturra» en la que un tren pitando le pide que se aparte de la vía a un baturro a lomos de un burro. «Chufla, chufla, que como no te apartes tú» fue la respuesta del baturro que tenía el tren por detrás. Algo parecido debí sentir en ese momento, pero con el tren de la Generalitat viniendo por la vía en sentido contrario y con Josefina Bueno de nueva maquinista. Después de casi dos años de negociaciones sin cerrar, era una humillación y una falta de lealtad innecesaria con la UMH, y más aún con éste su humilde representante. Afortunadamente, a los ciudadanos y a las instituciones, frente a la arbitrariedad del poder, nos queda siempre el recurso a la Justicia. Por ello y por todas las graves irregularidades comentadas, interpusimos a iniciativa primero del Consejo Social de la UMH y luego del Consejo de Gobierno, el contencioso frente a la Generalitat, en defensa de la calidad de la enseñanza de Medicina en la universidad pública en la provincia de Alicante.

Dicho lo cual, que no es poco, y como dije en un reciente comunicado, es el momento de dejar de mirar al pasado y pensar en el futuro, en los ciudadanos de la provincia de Alicante. La UMH y la UA ya colaboramos en multitud de proyectos de investigación comunes, programas de doctorado, másteres, cursos y muchas otras actividades universitarias. Considero muy conveniente para la provincia de Alicante la propuesta del presidente de la Generalitat Carlos Mazón de generar un potente polo sociosanitario en Alicante, articulando un campus interuniversitario en el que se compartiesen de forma sinérgica los recursos y el profesorado, evitando la duplicidad de costosas titulaciones como Medicina o Enfermería.

Seguiremos siempre defendiendo la legalidad. Si bien es decisión del Consejo de Gobierno de la UMH, como rector quiero manifestar nuestra máxima voluntad de colaboración con la UA y con la Generalitat para que los estudiantes de Medicina no se vean perjudicados y para que la oferta total de plazas en la universidad pública en la provincia de Alicante no se vea disminuida.

Nuestro objetivo debe ser garantizar una educación pública sanitaria eficaz y de calidad en la provincia de Alicante. Todos somos Alicante y es nuestra responsabilidad como servidores públicos.