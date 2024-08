El birrete, un campus interuniversitario de carácter sociosanitario y un plato de lentejas

Una profesional sanitaria en un centro hospitalario. / ALEJANDRO MARTÍNEZ VÉLEZ / EUROPA PRESS

En estos días de agosto, entre mascletás, desfiles, charangas y procesiones, una noticia se ha repetido de forma reiterada en la prensa, como si fuera la canción de la «potra salvaje» o la del «serrucho», y no es otra que el allanamiento de la Generalitat ante el recurso interpuesto por la UMH contra la autorización administrativa otorgada por la propia Generalitat para que la UA pueda impartir el Grado de Medicina.

Para situar el debate, y a modo de resumen, referir:

a) La Generalitat, cuando estaba gobernada por el PSPV-PSOE/Compromís, autorizó a la Universidad de Alicante para poder impartir el Grado de Medicina en el curso 2023-2024, cuando hasta la fecha solo lo podía impartir la UMH.

b) Contra esta decisión, la UMH interpuso recurso contencioso-administrativo con la finalidad de que se anulara la autorización a la UA, alegando, entre otras causas, la duplicidad a la hora de impartir el Grado de Medicina.

c) Ahora que gobierna la Generalitat el PP, cambiando de criterio, se ha allanado a la reclamación de la UMH, alegando que con esa postura mantiene la imparcialidad entre las dos universidades alicantinas, alegato que se cae por su propio peso, toda vez que el allanamiento supone la declaración expresa de voluntad del demandado de no formular oposición, de conformarse con la pretensión planteada por el demandante, y, en consecuencia, de que se dicte sentencia estimatoria, por lo que la imparcialidad brilla por su ausencia. Ante la incomodidad que supone para la Generalitat este cambio de rumbo, al conseller de Educación mientras jugaba al dominó en una tarde de domingo se le ocurrió una solución salomónica: ¡Eureka, lo tengo!, la perra gorda ni para la UMH ni para la UA, creamos un campus interuniversitario sociosanitario para ser compartido por ambas universidades y ya está. Gran idea, si no fuera que no se sabe dónde se ubicará, ni cuándo podrá estar en funcionamiento, ni si existe presupuesto para su creación y puesta en funcionamiento, por lo que hoy por hoy no deja de ser un canto al sol.

d) La UMH no desiste de su recurso y el contencioso se resolverá por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Este es el conflicto de forma resumida, y sin entrar en los motivos, las razones y los fundamentos jurídicos que cada una de las partes defiende, todos ellos legítimos, faltaría más, lo cierto y verdad es que al ciudadano/a esto le suena a otro rollo de políticos, entendida la política como el arte de disfrazar de interés general el interés particular, como refería el filósofo y escritor francés Edmond Thiaudiere, máxime cuando es indiscutible por todo el mundo que faltan médicos. Para corroborar este extremo, por si alguien aún tiene dudas, el Ministerio de Sanidad publicó en 2022 el Informe de la oferta y necesidad de especialistas médicos 2021-2035 y en dicho informe se indica que en la actualidad escasean especialistas de varias áreas y calcula un déficit de 9.000 para 2027.

La realidad que sufren los ciudadanos/as nada tiene que ver con estos contenciosos entre universidades y la Generalitat, la realidad es que Pepe el mecánico lleva más de ocho meses en lista de espera para que le operen de cataratas; doña Fina, la vecina del tercero, el otro día estuvo esperando más de cinco horas en el servicio de urgencias para que la atendieran de un achuchón de esos que propina la edad; a mi primo Manuel, por un constipado de esos de verano, le han dado cita para dentro de quince días, que para esa fecha o se le ha convertido en una pulmonía o se le ha curado; y a don Fernando, que tiene una molestia en la rodilla, le han dado cita telefónica, que uno dice, coño, el médico tiene que ser un brujo, con solo oírte la voz sabe si lo que tienes en la rodilla es artritis, gota o un desgarro de cartílago.

Al ciudadano/a le resbalan estos conflictos administrativos de los que hablamos, quieren soluciones y si faltan médicos, pues oiga, que se creen más plazas para formar profesionales, lo haga la UMH, la UA o la Academia Europa, pues son del todo insuficientes las plazas que ofertan para este curso las universidades públicas alicantinas. La UMH oferta 137 plazas y la UA oferta 86 plazas, cuando para 2027 (eso es dentro de tres años) van a faltar 9.000 médicos especialistas.

Todos somos conscientes de que, para poder solventar el déficit de médicos, son varias las actuaciones imprescindibles que se deben afrontar, pero la oferta formativa es el primer escalón de una larga escalera, por eso es muy importante que se ofrezcan más plazas en la Universidad pública para formar profesionales médicos, lo haga quien lo haga. No puede ser que la nota de corte para poder estudiar Medicina en las universidades públicas alicantinas sea de 13,264 puntos sobre 14, joder con esas notas, ni House hubiera estudiado Medicina. Al pedir estas notas, se obliga a muchos estudiantes brillantes a desistir de estudiar Medicina porque se han quedado al corte con una nota alta y sus familias no tienen recursos para pagarse una Universidad privada y luego, ante la falta de profesionales médicos, traemos facultativos de donde sea, hasta de las Antillas holandesas o de más allá de los Urales.

Por eso, porque los políticos están para resolver los problemas que de verdad preocupan a la ciudadanía, si la UA ya imparte el Grado de Medicina desde el curso pasado, los ciudadanos no ganan nada impidiendo administrativamente que lo haga y no me vale eso de afrontar este problema desde el punto de vista de confrontar Elche con Alicante, como si se tratara de un partido de fútbol entre el Hércules y el Elche, pues recordemos que la Facultad de Medicina y el resto de las facultades sociosanitarias de la UMH no se encuentran ubicadas ni en el barrio del Toscar, ni en el Sector V, ni en el de Altabix, sino en la ciudad de San Juan de Alicante, a 33,8 kilómetros de Elche, un poquito lejos de aquí y bastante más cerca de Alicante, un campus mal comunicado, con un transporte público ultradeficiente, carente de múltiples servicios para los estudiantes, por no existir no existe ni una cantina en funcionamiento, por lo que no estaría mal que alguien se preocupara por mejorar los servicios de los que pueden disponer los estudiantes en este campus.

Desgraciadamente, presiento que este conflicto continuará y Pepe el mecánico seguirá en lista de espera y si doña Fina tiene que volver a urgencias tendrá que esperar varias horas y si llama usted para que le den cita con su médico de cabecera pues le darán cita para dentro de más de una semana o dos o le dirán que solo tienen cita telefónica, porque parece ser que resolver el problema de falta de médicos es un problema de los ciudadanos/as, no de las universidades ni de la Generalitat, que con el campus interuniversitario sociosanitario ya está todo arreglado, eso sí, cuando esté funcionando, si lo está algún día.

Esto son lentejas, si las quieres las comes y, si no, te pagas una sanidad privada.