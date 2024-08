Sobera en Moraira

Carlos Sobera en 'First Dates' / MEDIASET

Carlos Sobera trasladó ‘First dates’primero a un crucero y estas vacaciones lo ha hecho a un resort de Moraira. El polifacético showman y comunicador ha publicado unas memorias que yo que ustedes no me perdería, ‘A contracorriente’ (Espasa). En sus páginas, aunque esconde algún secreto que otro que guarda para una segunda entrega, se abre a corazón abierto, y es de una sinceridad apabullante la declaración de amor y cómo se demuestra enamorado del amor mismo en la persona de Patricia, que llegó a su vida hace veinte años para quedarse. Se unieron en la salud y en la enfermedad, y hay que ser de piedra o haber tenido la mala suerte de transitar por este mundo sin haber sido atravesado por ese sentimiento que lo cambia todo (quien lo probó lo sabe) para no conmoverse con las páginas que el presentador de ‘First dates’, (el celestino oficial de este país desde hace una década) dedica a contar en carne viva su experiencia personal.

En una de sus múltiples vidas Carlos Sobera ejerció durante una década de profesor de Derecho en la licenciatura de Periodismo en su tierra, Vizcaya. Pero era tan multitarea que un buen día se le olvidó examinar a sus cincuenta alumnos y los dejó plantados, haciendo caso omiso a las insistentes llamadas del bedel. Entonces supo que debía abandonar la docencia. Llegó a comprar un teatro del centro de Madrid, el Reina Victoria, pero como no era una mujer como Lina Morgan, no se le dio tanta importancia. Después lo supo vender muy bien.

En el libro critica que Rodríguez Zapatero suprimiese la publicidad de TVE, y regalase todo el botín a las privadas. No tiene pelos en la lengua Carlos Sobera y se despacha a gusto, él puede hacerlo. ‘A contracorriente', imprescindible para cualquier estudioso del mundo televisivo.