Verano de 2024: la nueva fase en la guerra de Ucrania

Soldados ucranianos ordenan 500 drones regalados por un vecindario de Kiev el 6 de junio de 2024. / EFE

El ataque ucraniano sobre la provincia rusa de Kursk, iniciado el 6 de agosto de 2024, ha cambiado, por ahora, la dinámica de la guerra en favor de Kiev, tras un año en el que la tendencia le había sido desfavorable. La contraofensiva del verano de 2023 llegó tarde, no contó con el factor sorpresa, y se centró en múltiples puntos del frente impidiendo abrir una brecha consistente en la línea de defensa rusa. No solo resultó imposible alcanzar el objetivo de cortar el frente en dos (el «puente terrestre» entre el Dombás y Crimea) y llegar hasta el mar, sino que apenas se avanzó en dirección sudeste. A comienzos del invierno quedó claro que la ofensiva había fracasado, lo que junto a la tardanza en la llegada de armamento y municiones provenientes de Occidente, devolvió la iniciativa a Rusia, que empezó a recuperar terreno en el Dombás; eso sí lentamente y a un coste altísimo en bajas (estimadas en 70.000). No todo fueron malas noticias para Ucrania en ese período: logró expulsar a la armada rusa de Sebastopol y retomar las exportaciones de grano a través de una ruta segura en la orilla occidental del Mar Negro. Finalmente, a principios de 2024 se concretaron los nuevos paquetes de ayuda europeo (54.000 millones de euros, el primero de febrero) y estadounidense (61.000 millones de dólares, el 20 de abril). En julio, empezaron a llegar a Ucrania los prometidos aviones de combate (cazas), modelo F-16, esenciales para frenar a los bombarderos rusos en el espacio aéreo ucraniano y dar cobertura desde al aire a potenciales operaciones ofensivas.

En contraste con la operación fallida en el este de Ucrania del estío pasado, la ofensiva sobre Kursk ha pillado totalmente por sorpresa a Rusia, atacada por primera vez en su propio suelo desde el final de la II Guerra Mundial, concentrándose en un punto poco protegido. En apenas diez días, los ucranianos se han hecho con un territorio de unos 1.000 kilómetros cuadrados (lo que es más que los rusos han recuperado en el Dombás en el último año), y unas noventa localidades, además de capturar cientos de prisioneros. Doscientos mil ciudadanos rusos se han marchado por su propio pie o han sido evacuados del área cercana a la frontera. No es evidente que el régimen de Putin disponga de reservas suficientes para contraatacar, al menos sin debilitar sus fuerzas en el este de Ucrania. La respuesta rusa a la incursión ha sido, hasta el momento, caótica e ineficiente, pero el desconcierto inicial no durará para siempre.

La ofensiva en territorio ruso tiene varias finalidades: poner en aprietos a Putin y a su propaganda ante la población rusa; relanzar la moral combate de los militares y civiles ucranianos; conseguir prisioneros de guerra rusos para intercambiar con ucranianos; obligar a las fuerzas armadas rusas a desplazar efectivos del Dombás y Zaporiya para defender Kursk, limitando por tanto su capacidad ofensiva en el este de Ucrania; demostrar a los Aliados la capacidad militar ucraniana al objeto de obtener más apoyo armamentístico; y contar con tierra enemiga capturada con la que negociar y canjear en el futuro. Todo lo cual contribuye a que Ucrania retome la iniciativa, siempre que esta operación sea sostenible tanto militar como logísticamente, y sin que ello suponga perder posiciones en el frente oriental. A su vez, también depende del apoyo occidental apuntalar este éxito inicial.

Si bien la UE ha reducido enormemente su consumo de gas de origen ruso, pasando del 45 por ciento del total en 2021 al 15 por ciento del 2023, incluso este bajo porcentaje supone un flujo mensual medio de mil millones de euros en favor del Estado ruso que contribuye a seguir financiando la maquinaria bélica de Putin. Es preciso acelerar el desarrollo de fuentes alternativas para llegar a cero lo más rápidamente posible. Asimismo, al contrario que Estados Unidos y Canadá, Europa no ha confiscado los activos financieros inmovilizados de Rusia (valorados en unos 300.000 millones de euros), sino que ha optado por expropiar los intereses que generan los mismos. Se puede ser más decisivo al respecto.

En cuanto al armamento, los Estados miembros de la UE y Estados Unidos han de sacar más recursos de sus arsenales, mientras expanden la base industrial de producción. Sobre todo, deben eliminarse todas las restricciones al uso de armas en territorio ruso siempre que se empleen contra objetivos militares, singularmente misiles de largo alcance (300 kilómetros) como los ATACMS estadounidenses, y los Taurus. Máxime teniendo en cuenta que Ucrania ya dispone de los Scalp franco-británicos (con un alcance de 250 kilómetros). Es imprescindible aprovechar el «momentum» de esta ofensiva de verano, con las elecciones presidenciales en ciernes (Trump todavía puede ganar), y antes de que la llegada del «general Invierno» permita a Rusia recuperar una dinámica favorable. La seguridad de Europa depende en parte de lo que suceda en el campo de batalla de Kursk.