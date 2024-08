La controversia económica detrás del nuevo grado en Medicina (#medicinaUA)

El campues de la Universidad de Alicante. / JOSE NAVARRO

Como hemos ido leyendo en los diversos medios de comunicación, las opiniones diversas creadas a partir de la retirada del Consell de la Generalitat Valenciana (GV) de la demanda contencioso administrativa interpuesta por la Universidad Miguel Hernández (UMH) por la decisión de esta de autorizar la impartición del grado en Medicina en la Universidad de Alicante (UA), han ido creciendo. Todo apunta a, en previsión de cualquiera de las dos posibles sentencias de la demanda, que se mantenga la docencia del grado iniciado en la UA o que, por el contrario, se obligue a su retirada, a la búsqueda de una solución de aquellas llamadas salomónica o de tercera vía, donde se cree un campus interuniversitario de Medicina que sea gestionado por las dos instituciones de enseñanza superior. Así, según informaba este mismo periódico, la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo presionaba a la UA para que aceptara esta propuesta, lo que serviría para pedir a la UMH que retirara la demanda inicial. Una voluntad mediadora que no resuelve alguna de las dudas planteadas, como es si este campus interuniversitario mantendría la docencia de los dos grados en dos universidades, cuando ya se duplican unos cuantos grados sin que hasta la fecha haya sido motivo de intento conciliador o de acuerdo por ningún gobierno autonómico anterior o el actual. Por las declaraciones anteriores del rector de la UMH, Juan José Ruiz en el diario INFORMACIÓN, la apuesta de este por un «potente polo sociosanitario en Alicante» propuesto por el Govern actual parece firme. Por parte de la UA, todavía no tenemos una declaración al respecto: se espera que se dicte sentencia para opinar sobre el proyecto, una postura que arroja serias dudas en cuanto a su comunicación institucional.

Pero ¿es esta una solución salomónica? El origen del término nos lleva a la Biblia, cuando el rey Salomón, frente a la reclamación de dos madres por el mismo bebé, resolvió cederlo a la madre que se retiró de la propuesta inicial de partir el niño en dos y darle una mitad a cada una. Consideró que la auténtica progenitora había primado la voluntad de salvarlo antes de que falleciera en el reparto. ¿Estamos frente a un caso similar? En el momento actual, aplicarlo en el caso que nos remite representaría mantener los dos grados, pero con una coordinación conjunta de las dos universidades. Partir el grado en dos no representaría su muerte, como en la historia bíblica, sino darle un empuje y un impulso a su calidad importante. Sea cual sea el futuro que nos depara la sentencia judicial, es obvio que la opción por esta tercera vía va tomando fuerza y evitaría recursos posteriores de cualquiera de las dos universidades que incrementarían la incertidumbre que se ciñe al estudiantado que ha optado por el nuevo grado de la UA. Todos y todas coinciden en mostrar su preocupación por este colectivo que se ha visto envuelto en esta situación de inseguridad jurídica creada por el arranque del grado y la demanda interpuesta.

Sigamos con el análisis que ya iniciamos en nuestro artículo de la semana pasada. ¿Dónde se encuentra la base de esta situación que ha dejado sola a la UA en la defensa legítima de sus aspiraciones a impartir un grado que desapareció con la creación de la UMH? Si la nueva institución acabó presentando esta demanda era porque sus servicios jurídicos localizaron, según sus declaraciones, importantes defectos de forma que viciaron la tramitación desde el principio. Si nos centramos en el aspecto económico, debemos tener en cuenta que el mantenimiento de un grado como Medicina puede representar un coste medio de 10 millones de euros anuales, centrados básicamente en los gastos de profesorado, tanto en las clases teóricas como prácticas, además de la construcción y mantenimiento de los laboratorios correspondientes. Este coste solo es posible, como argumentaba el rector anterior de la UA Manuel Palomar cuando expresó su intención de solicitar la impartición del grado en Medicina en el año 2017, en el caso de conseguir una financiación extraordinaria. Tras el visto bueno del Consell del año 2022 no se confirmó esto, con lo que la implantación actual de los dos primeros cursos y con la construcción por el momento del laboratorio de Anatomía y otras adecuaciones de infraestructura que esperan una habilitación necesaria para el desarrollo normal del grado se ha hecho con otros fondos no concretados. Este es tal vez el destino de los remanentes sustraídos en el inicio del año 2024 a facultades, escuela politécnica, departamentos e institutos que vieron con estupefacción cómo, con el pretexto de llevar a cabo diversas acciones en las infraestructuras del Campus –como, por ejemplo, la piscina del Polideportivo que sigue sin funcionar– sin concretar cuáles. La rumorología entre el personal de la UA apunta al destino final a las necesidades para este nuevo grado.

El mismo rector de la universidad en litigio con la UA apuntaba hace unos días en declaraciones en la prensa esta sospecha cuando dijo: «No es creíble que la implantación del grado de Medicina en la UA pueda hacerse sin incrementar esta financiación o sin detraer fondos de otros grados autorizados para poder financiarla». Por otra parte, nuestra rectora, Amparo Navarro, ha ofrecido a los medios y en las redes sociales un mensaje de tranquilidad al estudiantado del grado: «No perderán los derechos adquiridos». Ante la posible presión del conseller de Educación para que la UA apoye el proyecto aún sin definir del campus interuniversitario y acabar con la judicialización del asunto, ya que podría representar la retirada del recurso de la UMH, no se obtiene respuesta. En el expediente administrativo previo a la autorización del título de Grado en Medicina en la Universidad de Alicante se emitió, asimismo, una memoria que analizaba, entre otros, el impacto económico de la implantación del grado, al describir los recursos materiales y económicos con que cuenta la UA para la impartición del título. El artículo 37.1 de la Ley 4/2007, de 9 de febrero y los artículos 6 y 7 de la citada Orden 86/2010, de 15 de noviembre, exigen el informe favorable de la conselleria competente en materia de economía y hacienda cuando la implantación de una enseñanza implique un incremento de la subvención corriente a la universidad. Con todo, la UA no solicitó al Consell ni obtuvo de éste ningún incremento de la subvención corriente y en el recurso contencioso administrativo 394/2022, interpuesto por la Universidad Miguel Hernández contra el Decreto 115/2022, de 5 de agosto, no quedó acreditado siquiera que la autorización del título haya supuesto un incremento de gasto para la UA, de modo que el citado informe no era exigible en estricta aplicación de la ley.

Todo esto lleva a una falta de financiación extraordinaria que lastra a la institución desde el curso pasado por la implantación de un nuevo grado, de interés para nuestra sociedad, pero que se tiene que nutrir de recursos propios, muy disminuidos en los últimos años, y que puede perjudicar, sin una planificación ecuánime y bien aplicada, al resto del funcionamiento de nuestra universidad. Recurrir a argumentos de dignidad o de apoyo sin cuestionamiento de la falta de recursos puede ser lo habitual en el incendio provocado estos días en las redes sociales. Es cuestión de responsabilidad reflexionar sobre ellos, sin prejuicios ni mensajes vacíos de argumentaciones, con la voluntad de buscar una salida al asunto, sea cual sea el dictado de la sentencia que esperamos.