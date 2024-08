Risto Mejide y Cristina Cifuentes en 'Todo es mentira' / CUATRO

Que alguien me lo explique, por favor. Si por una cuestión de ética una mujer política de mucho postín como Cristina Cifuentes tuvo que abandonar sus cargos y dedicarse a otros menesteres, no entiendo por qué está sentando cátedra en un programa diario como ‘Todo es mentira’. Un espacio que juzga, categoriza, y señala a todo el que se pone por delante en el panorama de la actualidad nacional para echar unas risas con él. Aunque a veces las risas no sean tales. Que bien que frunce el ceño la señora Cifuentes cuando arremete contra fulanito o menganita.

Pero lo peor no viene aquí. A fin de cuentas, Cuatro pertenece al grupo Mediaset, un entramado privado cuyo único fin es que la cuenta de beneficios anual sea lo más beneficiosa posible para su accionariado, objetivo que van consiguiendo con una pasmosa eficacia. Y más que van a lograr con el advenimiento del nuevo y definitivo ‘Gran Hermano’ que se pone en marcha en septiembre.

Lo peor no viene aquí, afirmaba, porque también vemos a la susodicha famosa Cifuentes en medio de los manteles de ‘MasterChef’ en su versión Celebritys. Y entonces es cuando nos saltan los fusibles, y no entendemos nada de nada. La televisión pública nacional, la que debe ser modelo en donde se miren las demás, la que se supone tiene que primar como objetivo ejercer de servicio público, se dedica a contratar a productoras privadas para que facturen programas de entretenimiento con estos personajes para alborozo de un país que lee muy poco, se ha cansado de ir al cine (salvo que sea para ver películas donde aparezcan Santiago Segura y compañía) y donde al teatro acude un público endogámico (que si quiere ser ampliado debe programar lo que ofrece Mérida). Ay, qué da pena todo.