No linchemos a Alcaraz por destrozar una raqueta

PI STUDIO

La semana pasada, en el torneo de Cincinnati, asistimos a una imagen completamente inusual. "Nuestro" Carlitos Alcaraz, desesperado por la rapidez de la pista (otros tenistas se quejaron), y viendo que un partido que tenía ganado empezaba a perderlo, descargó su ira, en el tercer set, con su herramienta de trabajo, que quedó, tras 4 golpes, más magullada que Leonardo DiCaprio en "El renacido". Manifestó que estaba frustrado, había jugado el peor partido de su carrera, y quería irse de la pista. Y recordemos que este chico siempre se está partiendo de risa en la cancha, incluso cuando pierde. Pero ese día era, para él, martes y 13. Como ser humano que es, se frustró. No es una máquina.

Cómo no podía ser de otra manera, le cayeron palos de esos internautas que atacan, con comentarios supremacistas, a cualquiera que tengan delante, aunque no sean psicólogos, ni tenistas de élite. Si alguien la caga.....¡a degüello con él! Los españoles somos muy dados a justificar lo propio, pero condenar lo ajeno. Supongo que la peña toma como modelo a Rafa Nadal, al que jamás vimos hacer eso. En su día manifestó que "mi familia nunca me lo hubiera permitido", y es que esa fue una norma que le impuso su tío Toni. Sin embargo, es muy usual ver a tenistas hacerlo. Incluso Federer, otro gran caballero, alguna raqueta cascó en sus inicios. Por no hablar de Djokovic, que lo hace con asiduidad, incluso le pegó un pelotazo a una juez de línea (que le echó mucho cuento, es cierto). Los que peinamos canas, recordamos los rebotes de Mc Enroe. O el cabezazo de Zidane. Entonces,¿debemos ser indulgentes con el murciano, que únicamente tiene 21 años, o hay que atizarle sin piedad?

¿Os imagináis a un abogado, a la salida de un juicio que le ha ido mal, hacer trizas su toga?¿A un fotógrafo patear su cámara, porque la foto le salió desenfocada?¿Una modelo metiendo mamporros a su taconazo, porque resbaló?¿Un jefazo, practicando kárate con una puerta delante de los empleados, tras una reunión nefasta?¿El camarero, tirando el mantel con platos incluidos al suelo? Sin embargo,¿quién no ha perdido los papeles alguna vez? Lo que nos hace diferentes es reconocer que ha sido nuestro error. Otros culpan a los demás, sin asumir su responsabilidad. Y no es lo mismo si lo haces habitualmente, que si se te ha ido la pinza una única vez.

Analizándolo fríamente, lo único que rompió Alcaraz es un objeto propio, no caro y sustituible, y, en pista dura el suelo no sufre. Ahora bien, estaba siendo filmado, con lo que este hecho aislado ha dañado su reputación, máxime cuando es un ejemplo a seguir por muchos niños. Lo ideal es aprender a liberar la rabia sin romper cosas, ni dañar a las personas. Tendrás que entrenar a manejar la frustración, Carlitos, porque, aunque fueran unos segundos.....la has pifiado. Y dudo que a Babolat, tu patrocinador, que te paga millones, le haya encantado que veamos cómo haces papilla su producto.

Según mi modesto criterio, si en vez de las multas ridículas que les ponen a los jugadores por estos comportamientos antideportivos, les expulsaran de la pista, estas conductas se minimizarían. En 2001 los accidentes provocados por alcohol eran del 50%, actualmente son de la mitad. Y por exceso de velocidad, ni te cuento¿Magia potagia? Noooooo, las sanciones son más severas.

No le linchemos. Todos hemos tenido alguna vez un ataque de cólera inusitado e injustificado, con los ojos inyectados en salmorejo. Y es la primera vez que lo hace. Creo que con el broncazo que le habrá metido Ferrero, que era todo un señor en la pista, al murciano (aunque recuerdo un artículo del siempre excelente columnista de INFORMACIÓN Antonio Sempere, explicando que Villena fue su casa, “y eso marca”), dudo que repita esa lamentable escena. Hasta el mejor escribano ha tenido alguna vez un borrón. E, insisto, es un chaval. Cuando era más joven (maravillosa canción de Sabina, por cierto) también hice muchas tonterías.......pero no habían redes sociales. Seamos esta vez indulgentes con nuestro excepcional deportista, y to another thing, butterfly (¿en inglés se dice así?). Carlos, recuerda la genial frase del brillante consultor Emilio Piñeiro: "el pasado no es un lugar de arrepentimiento, sino una fuente de sabiduría que ilumina el camino hacia adelante". Márcate un emérito, y asegúrate que no vuelva a ocurrir. Sin error, no hay aprendizaje.