Un año de gobierno en Orihuela Costa y un balance

¿Qué hace una asociación de vecinos de un municipio como Orihuela haciendo un balance de lo que el equipo municipal ha hecho en los dos primeros veranos de legislatura? No es algo muy habitual, la verdad. Obedece, principalmente, a tres motivos: El primero, el desgobierno que existe en lo que a la costa de Orihuela se refiere. El segundo, al abandono histórico que sufrimos los vecinos costeros, da igual quien gobierne. En Orihuela se han dado todas las combinaciones posibles. El tercero, que Orihuela es un municipio en el que el imperio de la ley brilla por su ausencia y en el que uno se puede encontrar cualquier barbaridad, por insólita que parezca. Sólo hay que bucear un poco en la trayectoria judicial de los distintos equipos municipales para comprobarlo. Así, sin nadie al frente, abandonados a nuestra suerte y completamente indefensos ante todo tipo de atropellos, no nos queda más remedio a los vecinos que organizarnos y comenzar a exigir el cumplimiento de la ley y que el contrato social que los partidos políticos firman con los ciudadanos sea real y no papel mojado. Ni siquiera que el actual Presidente de la Generalidad fuese el anterior presidente de la Diputación de Alicante ha influido en avanzar en una solución a estos problemas: perro no come carne de perro. Por ello, en el pleno municipal celebrado el pasado 25 de julio, un grupo de miembros de nuestra asociación me acompañó para formular una pregunta al alcalde de Orihuela, Pepe Vegara. En nombre de los más de 700 vecinos (y sus familias) a las que representa nuestra asociación, le comuniqué que se ha roto la confianza de los vecinos por el manifiesto incumplimiento de sus compromisos electorales, ya que las necesidades de Orihuela Costa, lejos de ser atendidas, un año después –dos veranos después, para ser exactos- siguen peor de lo que estaban cuando empezó a gobernar. La enorme afluencia de residentes estivales y turistas llegados a la costa en estas fechas –probablemente, en torno a 150.000- observan atónitos que la situación de sus calles, contenedores, arbolado, paseos, infraestructuras, áreas infantiles, playas, etc. es peor, todavía, que lo que dejaron atrás cuando regresaron a sus casas a finales del pasado verano. Y ello es debido al cúmulo de promesas electorales que todavía no se han cumplido, muchas de ellas tan básicas y elementales que da auténtica vergüenza tener que reclamar. Resulta difícil de entender el desahogo de algunos justificando lo injustificable.

LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE RESIDUOS

La suciedad de nuestras calles es única en los municipios de nuestro entorno, presentando un aspecto tercermundista. Incluso si nos comparamos con el casco, en el que no existen zonas tan deterioradas como muchas de las existentes en la costa. Esta situación se ve agravada por el enorme déficit de recursos dedicados a la recogida de residuos (camiones, contenedores, etc.), que provoca en algunas zonas auténticos atentados a la higiene y salubridad públicas. Todo ello es consecuencia de la mala planificación del servicio y a la falta de ejecución de la compra de contenedores, camiones y maquinaria anunciados en septiembre del pasado año, con cargo a remanentes de tesorería. Por si esto fuera poco, la falta de civismo y control ha derivado en la existencia, a lo largo de lo que va de año, de más de 50 escombreras, distribuidas en más de 20 barrios diferentes de Orihuela Costa, sin que se conozca la fecha en la que serán retiradas. La recogida de podas y enseres presenta, también, graves deficiencias, como consecuencia, principalmente, de la ausencia de un ecoparque, que debería haber empezado a funcionar antes del verano, y que no se conoce cuándo lo hará.

MANTENIMIENTO DE VIALES PÚBLICOS

Este servicio, gestionado directamente por la Concejalía de Orihuela Costa, funciona muy deficientemente, como consecuencia, entre otras razones, de que el ayuntamiento no facilita a la empresa los materiales necesarios para realizar los trabajos de asfaltado y mantenimiento de viales. Parece mentira que una empresa, a la que se le pagan cerca de 700.000 euros al año, no pueda hacer su trabajo porque no le dan los materiales. Como consecuencia de ello, el estado de nuestros viales es tal que es más complicado circular por ellos que hacer un rally de montaña.

JARDINES Y ÁREAS INFANTILES

Nuestros parques, jardines, zonas arboladas (palmeras, pinos, etc.) y áreas infantiles presentan un estado de total abandono, ya que el servicio actual se basa en un contrato vencido desde hace más de 7 años, que solamente cubre operaciones de mantenimiento puntuales, con recursos muy inferiores a los necesarios para las dimensiones de la costa. El nuevo servicio, que llevará a cabo la empresa municipal ILDO, debería haber entrado en funcionamiento hace varios meses, de acuerdo con las previsiones informadas por el equipo de gobierno. ¡Un retraso más¡

ACCESIBILIDAD

Ningún avance se ha producido, ni se va a producir a corto plazo, para la mejora de la accesibilidad de las personas con movilidad reducida, tanto en viales públicos, como en playas y edificios municipales. Un reciente estudio realizado por la asociación demuestra que la accesibilidad falla en la práctica totalidad de nuestras playas. Y, por si no fuera suficiente, no se ha previsto ninguna partida específica para este capítulo en los Presupuestos 2024, lo cual es un indicio de la falta total de sensibilidad hacia este capítulo por parte del equipo de gobierno.

PLAYAS

A esta fecha, tres playas (Punta Prima, Cala Mosca y Cala Estaca) siguen sin chiringuitos y servicios asociados (terrazas, sombrillas y hamacas), que van a sufrir un enorme retraso en su puesta en marcha, provocando serios trastornos a sus usuarios. El servicio de lavapiés ha tardado más de lo usual en prestarse de forma correcta y todavía persisten fallos en algunos de ellos, especialmente por la escasa presión del agua. Igual sucede con la retirada de algas, que ha empezado muy tarde y ha creado muchos inconvenientes a los usuarios de las playas. De hecho varias playas han tenido que ser cerradas al uso público hace pocos días por fenómenos de contaminación, de los que ninguna información se tiene. Podríamos seguir….. Las barandillas de la explanada de Playa Flamenca y del paseo de Cala Capitán a Cala Bosque, que llevan varios años pendientes de renovación, siendo el máximo exponente de la desidia y abandono de los distintos ejecutivos municipales; la Escuela de Verano 2024, que no va a funcionar por segundo año consecutivo; El hacinamiento de nuestros niños por la falta del tercer colegio, de barracones, que todavía no tiene adjudicada la parcela en la que se ubicará; La ampliación del Centro de Salud, varada en un galimatías en el que se pone de manifiesto la falta de acuerdo entre el Ayuntamiento y la Generalidad; la reapertura del paseo marítimo a su paso por la urbanización Bellavista I, que tendría que haberse abierto al público este verano, si el ayuntamiento hubiera sido ágil en la gestión del expediente de expropiación.

Este balance tan negativo del primer año de mandato, como consecuencia de la falta de solución a problemas tan básicos como los anteriormente relacionados, es responsabilidad del Sr. Alcalde y también del concejal de Orihuela Costa, Sr. Mestre, que no ha logrado situarse a la altura necesaria para recuperar los servicios básicos e infraestructuras de la costa. PP y VOX de la mano en un ejemplo de negligencia en la gestión. De momento, y a expensas de lo que suceda en los tres años siguientes, los vecinos sienten defraudadas las expectativas que generó el actual equipo de gobierno, a la vista de los escasos logros conseguidos. Y están hartos de tanta promesa incumplida. Y cualquiera con un mínimo de experiencia sabe que lo que no se haga al principio de una legislatura, luego ya no hay forma de llevarlo adelante. El alcalde es una persona prácticamente desconocida para la inmensa mayoría de los vecinos de la costa como consecuencia de su falta de presencia. Convendría romper esta inercia y que acuda a explicarles a los vecinos los motivos de la situación actual y, lo que es más importante, que asuma compromisos firmes sobre la puesta en marcha de las soluciones necesarias. Ya se sabe, al político solo le interesan los votos, no las personas. Y en la costa de Orihuela hay muchísimas personas y muy pocos votos. Un año después –dos veranos después-, ya no es tiempo de aceptar argumentos tales como los largos plazos de la administración o la negativa herencia recibida. Y no lo es porque ambos aspectos eran de sobra conocidos cuando elaboraron sus programas electorales, cuajados de compromisos incumplidos a día de hoy. Nuestra asociación, por su parte, seguirá cumpliendo con su objetivo, representar a los vecinos costeros y luchar por mejorar nuestra vida, y lo hará siempre de forma objetiva, independiente,