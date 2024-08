Viaje a los infiernos (VII): Pesebrismo político

Pablo Ruz le toma una foto a los concejales de Vox y su equipo el día de la firma del pacto de gobierno, en junio del año pasado, frente a la ermita de Santa Ana en Valverde. | ANTONIO AMORÓS

«El poder desgasta al que no lo tiene». Podría haber tomado la frase de un sobre de azúcar para uno de los últimos cafés de este verano frente al mar que me acabo de tomar. Desgraciadamente estoy en esa fase de tortura continua contra los placeres dañinos que alegraban mis días y, especialmente, mis noches. Ojalá tuviera yo esa naturaleza frugal, mesurada, imperturbable y espartana de Giulio Andreotti, el político democristiano siete veces primer ministro italiano que la pronunció, y no esta lucha constante y sin tregua contra el vicio. Me refiero a sus hábitos de vida, no a la naturaleza moral de este monstruo político (tómese lo de monstruo en el sentido que se quiera), personaje donde los haya que, si no fuera porque existió, pensaríamos que se trata de una caracterización desmesurada de una novela policiaca. Ya no soy capaz, cuando pienso en él, de no ver al Andreotti interpretado por Toni Servillo en Il Divo de Paolo Sorrentino. Me encanta el fragmento inicial, simbólico como todo en Sorrentino, sin diálogos, sin palabras, con La Pavana de Gabriel Fauré como fondo, en el que se nos presenta al personaje. Como cada día, Andreotti, con hábito kantiano, reflexivo, sereno e imperturbable, antes del amanecer, para oír la primera misa en la iglesia de San Giovanni Battista dei Fiorentini, pasea, mientras Roma duerme, rodeado de sus escoltas, desde su casa en Via del Corso Vittorio Emmanuele II, muy cerca ya del puente sobre el Tíber. Forma parte de mi antología de escenas cinematográficas. Me gusta esta película porque adoro a Sorrentino. Aúna algunas de mis grandes perturbaciones: la belleza, el culto a la sutil línea que separa lo divino y lo mundano, la erótica de la liturgia, el poder y la política, la Iglesia, Roma y una incertidumbre vital constante. Para ilustrar ese carácter de hombre político, cuando Andreotti llega esa madrugada a la iglesia, el sacerdote le recuerda que Montanelli decía que De Gasperi y él iban juntos a la iglesia, pero con una diferencia, De Gasperi, fundador de la Democracia Cristiana y uno de los padres del proyecto que finalizaría con la creación de la Unión Europea, hablaba con Dios y Andreotti con el cura. Andreotti responde que Dios no vota, los curas sí. No sé exactamente hasta dónde quería llegar Montanelli, pero creo que es mejor que nuestros políticos escuchen a Dios que a ningún cura. En todo caso, podemos pensar a lo Machado que la voz de Dios puede ser la voz de nuestra consciencia; la de los curas, no lo tengo tan claro. Soy más partidario de que un político se base en el humanismo cristiano que en lo que diga la Conferencia Episcopal. Creo que esto se puede aplicar también en Elche.

Como todas las frases lapidarias, esta encierra una verdad tan universal que supera la intención con la que su autor la pronunció, lo digo porque hace años leí un artículo del periodista Enric Juliana en el que cuenta que tuvo la oportunidad de preguntarle a Andreotti a qué se refería con aquella célebre frase y no sé si por la edad que ya tenía el político italiano o por mi incapacidad intelectual no llegué a entender qué tenía que ver la explicación con la sentencia. Aunque puede parecer una contradicción, el poder desgasta cuando no se tiene, lo vemos en la política nacional y lo vemos en la política local. Quizá esto podría explicar, en parte, la actitud de Pedro Sánchez. Tener el Gobierno es estar en el lugar natural para el que ha nacido un partido político, al menos los tradicionales, y su estructura y financiación están pensadas para ello. Por muy difícil que sea la gobernabilidad y aunque de facto, con la mayoría de comunidades autónomas en manos de la oposición, sea realmente complicado la ejecución efectiva de muchas de las políticas aprobadas por el Gobierno, el Partido ocupa las estructuras de poder y hay puestos y responsabilidades para muchos. En Elche, el PSOE se enfrenta ahora a años de desgaste y se ven las costuras, no porque antes no las hubiera, sino porque ya no están en el poder y no hay tanto dónde colocar a todos. Y es aquí cuando comienzan los problemas. Hay que reconocer que Pablo Ruz lo está haciendo francamente bien desde un punto de vista estratégico y desde el principio.

Por una parte, las dedicaciones, exclusivas o parciales, que en cantidad notable han ido a parar el PSOE me imagino que han servido para mitigar el desgaste dentro del Partido, apaciguar los ánimos y, de paso, atemperar los instintos naturales de rebelión ante una situación a todas luces insostenible de falta de liderazgo o liderazgo espurio. Mientras haya pan, habrá paz. Una suerte de pesebrismo político, habrá pensado Pablo Ruz. Lo haya o no pensado, el efecto es ese. El Partido está acomodado y en manos ajenas. Punto para Pablo.

Por otra parte, ¿soy yo o a nadie se le escapa que Pablo Ruz se está merendando a Vox? Cuando veo la complacencia de Aurora Rodil con Pablo Ruz, pienso si se dará cuenta de que Pablo no es de Vox y que milita en otro partido. ¿Nadie le ha explicado a Aurora Rodil que los acuerdos de gobierno suelen terminar con la fagocitación del pez pequeño cuando los votantes ya no saben por qué razón no votar al grande? Esto se suma a la discreción de Vox en el Ayuntamiento, que me imagino que responde a las consignas a nivel nacional de no asumir responsabilidades y de focalizarse en aquellos temas mediáticos y artificialmente engordados, pero intrascendentes en la práctica. Si, además, tenemos en cuenta que los están adelantando por la derecha, especialmente en lo relativo al electorado más joven y digital, pues tenemos otro punto para Pablo o uno o dos concejales más para las próximas elecciones. No quiero que se me acuse de parcialidad: Pablo Ruz lo está haciendo muy bien y sin hablar de luces, belenes, farolas y setos. Definitivamente el poder desgasta al que no lo tiene.