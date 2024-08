Canciones para una guerra electoral

PI STUDIO

En la reciente Convención Nacional Republicana del 19 de julio, el expresidente Donald Trump salió al escenario con la canción It’s a Man’s Man’s Man’s World de James Brown, «Un mundo de hombres, de hombres, de hombres». No es exagerado atribuirle un carácter machista. El hombre creó el carro, el tren, la electricidad, etc… «Este es su mundo de hombres, pero no sería nada sin una mujer o una chica», dice la letra. Algo así como lo que solían repetirnos por aquí, de que detrás de un gran hombre hay siempre una gran mujer. Lo que no desentona nada con el expresidente Trump ni con sus condenas por violaciones y abusos. También ha utilizado hasta ahora las canciones God Bless the USA —«Dios bendiga a Estados Unidos, y orgulloso de ser estadounidense»— de Lee Greenwood. Con esta canción perdió frente a Biden, aunque la sigue utilizando; y la que le dio tan buen resultado en 2006 —We Are the Champions, de Queen—, es la canción que nosotros coreamos en las finales de fútbol y que él utilizó en la campaña frente a Hillary Clinton, y ganó la campaña.

Queen se opuso a que utilizara su canción, pero tropezó con la licencia para la música en las campañas políticas. Primero es saber si los artistas son los titulares de los derechos o es el sello discográfico. En cuanto a las actuaciones públicas, normalmente existen licencias de la ASCAP (Sociedad Estadounidense de Compositores, Autores y Editores) o de la BMI (Broadcast Music Inc.) que pueden cubrir catálogos completos de artistas. Pero cuando se trata de eventos políticos (por ejemplo, mítines), las campañas necesitarán obtener una licencia de entidad política independiente. Aun así, si un compositor o editor musical se opone, puede solicitar a BMI y ASCAP que eliminen sus canciones del catálogo de licencias, impidiendo así que un político utilice su música.

En estos meses Trump también ha utilizado la canción My Heart Will Go On — «Mi Corazón Seguirá»- de Celine Dion, que se opone a su uso por Donald Trump. Otro estilo es American Bad —«Americano Malote»- de Kid Rock, es un rock duro, ácido y un tanto desabrido de bandas moteras. Han actuado en la Convención Nacional Republicana de julio pasado.

Kamala Harris utilizó Freedom, de Beyoncé, durante su primera aparición pública oficial como candidata presidencial y en su primer vídeo de campaña presidencial. El estribillo que repite tres veces a lo largo de la canción dice algo así como, «libertad, libertad, no me puedo mover. Libertad, suéltame. Libertad, ¿donde estás?, porque yo también necesito libertad rompo cadenas por mí misma. No dejaré que mi libertad se pudra en el infierno. Seguiré corriendo porque un ganador no se rinde».

En las semanas transcurridas desde que el presidente Joe Biden se retiró de la contienda, el equipo de Harris ha lanzado rápidamente una campaña con gran éxito en Internet. Sorprende «El grito de batalla de la libertad» un clásico que todos hemos oído en el cine de la guerra civil norteamericana HThe Battle Cry of Freedom— en versión de Bon Iver, quien ha cantado en algunos mítines demócratas. «Nos reuniremos en torno a la bandera —dice la letra—, chicos, al grito de la batalla de la libertad. ¡Para siempre la Unión!». Una canción unionista norteamericana que el propio Abraham Lincoln utilizó en la campaña electoral de 1864. Fue tan popular que los confederados sacaron su propia versión. En la versión original aparece un párrafo que nunca aparecerá en la de la Confederación « …y aunque puedan ser pobres, ningún hombre será esclavo». Es toda una reivindicación patriótica frente al patrioterismo «MAGA».

En las redes los responsables de la campaña de Harris han incluido canciones del álbum Brat de Charli XCX y al eslogan «Midwest princess» de Chappell Roan. Princesa del Medio Oeste, Chappell Roan reivindica una liberación y una sexualidad propia de la mujer especialmente en la canción Femininomenon . «Estoy harta de amar por internet… Es un fenómeno femenino. Saben lo que quiero y saben lo que necesitan y él también lo sabe. ¿Saben lo que sucede? Lo que realmente necesitamos es un fenómeno femenino». Frente al machismo que destila la música de Trump.

Donald Trump ha usado imágenes falsas de Taylor Swift, cantante, compositora, productora, directora, actriz y empresaria, supuestamente apoyando su campaña; todo puede ser que aparezca ahora en la campaña demócrata apoyando en persona a Kamala Harris, ya lo hizo en 2020. Realidades frente a la proliferación de mentiras trumpistas.

Son diferentes compases de la guerra electoral.