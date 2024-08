La identidad en el uso de las redes sociales

Dos personas enfrascadas en las redes sociales en sus teléfonos móviles. / MIGUEL ANGEL GRACIA

La obligación de la identificación personal de quien emite un mensaje, opinión o comentario en las redes sociales que adquiera su conocimiento exterior por muchas personas es una necesidad absoluta, que evitaría o limitaría la proliferación masiva de comentarios, u opiniones, que en las redes sociales se llevan a cabo, y que, en muchos casos, constituyen delitos de odio, mientras que en otros pueden conllevar expresiones que atentan al derecho al honor de otras personas, o, simplemente, comentarios de mal gusto que hacen daño a los afectados.

Y no se trata de que todas estas acciones que se extienden hoy en día en el uso de las redes sociales se hagan con la intención de que esas opiniones, o comentarios, se hagan para causar daño a algunas personas que se sentirán muy afectadas por las mismas por su carácter dañino, u ofensivo, sino que no es tanto la intención, sino que lo importante es el efecto causado en la víctima de la expresión expuesta en las redes sociales de su autor que, por regla general, se «esconde» en su identidad en esa red social bajo un pseudónimo o identidad falsa detrás de la que tiene esa «valentía» de emitir fake news, o manifestar comentarios, u opiniones, contra alguien sin importarles un ápice si lo que dice es verdad, o no, o de si causan daño a las personas a las que se dirigen las opiniones que exponen parapetados en identidad falsa u oculta.

Es por ello, por lo que ante la reiteración de sucesos que se llevan produciendo por las manifestaciones en redes sociales por personas que no se identifican, se está alzando la voz acerca de la idea de implantar a nivel nacional y mundial la obligación de quien quiera darse de alta para expresar sus ideas o pensamientos en una red social lo debe realizar previa una adecuada identificación total con el objetivo de que quien le lea sepa quién es el que ha expresado esa opinión, y para facilitar el ejercicio de acciones civiles o penales contra quien así actúe por si constituye un delito, o si se entiende que es la vía de la reclamación civil por afectación al derecho al honor la apropiada para reclamar por la expresión o comentario emitido.

Pero lo que no puede admitirse es la situación actual que permite darse de alta en una plataforma online sin identificarse, cuando, por ejemplo, si un ciudadano quiere mandar las clásicas «cartas al director» para expresar ideas u opiniones debe identificarse con todos sus datos personales y DNI sin lo que no se dará publicidad alguna a lo que exponga. Más que nada para que si alguien se considera afectado por lo que expone pueda actuar contra esta persona. Sin embargo, en la actualidad existe un distinto enfoque entre redes sociales y medios de comunicación tradicionales, lo que desequilibra el juego entre unos y otros con más restricciones a estos últimos y más control y un absoluto descontrol y permisividad a las redes sociales, donde parece que es legítimo decir lo que uno quiera sin la obligación de identificarse.

Podría aprobarse, así, una normativa internacional que exija a cualquier ciudadano que quiera darse de alta en una red social identificarse con todos sus datos y aportar, como se hace en cualquier check online para registrarse en una reserva hotelera, el escaneo con el móvil del DNI personal cuando se introducen los datos, para evitar que estos sean falsos y se pueda inducir a error cuando se les quiera perseguir.

Pero hay plataformas que pretenden más la libertad en una engañosa libertad de expresión, que no es así, sino libertinaje en la emisión de estos comentarios que, en muchos casos, rozan el ilícito penal, con lo que una correcta identificación de quien los realiza permite una mayor prevención en el autor que se contendría más en realizar lo que hacen al ser conscientes de que están perfectamente identificados y que pueden recibir el ejercicio de acciones penales o civiles por parte de quien se sienta ofendido por la emisión de ese comentario que no se trata de que sean desafortunados, sino que están realizados con el efecto de causar daño y de ensuciar el honor de algunas personas.

Así, el descontrol por la falta de la identidad en las redes sociales es lo que está permitiendo que proliferen los delitos de odio, más otros que pueden provocar una afectación al derecho a honor y que cada vez existen con mayor frecuencia, no importando a quien los emiten que se hagan bajo la conciencia de la mentira, o, incluso, dándoles igual que sea cierta o falsa la opinión, o información que están dando, ya que lo hacen amparados por el «paraguas» del anonimato. Porque no todo vale en la vida… ni tampoco en las redes sociales.