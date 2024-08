Otra parida legal

Agencia Atlas

Como suele ocurrir más de lo deseable en los últimos tiempos, nuestros legisladores -aprovechando que el Pisuerga pasa por donde fue alcalde el responsable del caos ferroviario- han decidido incluir en esa Ley las medidas para afrontar un cambio respecto a la indemnización por despido improcedente.

Al respecto, el Ministerio de Igualdad, obviando al de Trabajo y confundiendo la velocidad con el tocino, en vez de llevar a cabo una modificación legislativa que realmente afecte a las indemnizaciones por despido, ha legislado sobre los motivos por lo que un despido puede ser declarado nulo y no improcedente.

Para explicarme en román paladino: la declaración judicial de nulidad de un despido se producirá cuando este se presuma que ha sido practicado vulnerando un derecho fundamental del trabajador, siendo la empresa la que tenga que demostrar que no fue la vulneración de tal derecho la motivación.

De producirse la declaración de nulidad del despido, la condena a la empresa será la readmisión del trabajador en idénticas condiciones laborales que gozaba previas a ser despedido; el pago y cotización de todos los salarios de trámite corridos desde el despido a la readmisión y además, una condena adicional de entre 6.000 y hasta 30.000 euros mínima, conforme a la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social por esa vulneración de derechos.

El ministerio de la Sra. Redondo ha modificado en la Ley Orgánica 2/2024 los artículos 53 y 55 del Estatuto de los Trabajadores, eliminando la solicitud de adaptación de la jornada laboral, contemplada en el art. 34.8 del mismo texto legal, como causa para declarar un despido nulo.

A partir de hoy, por otro error del Ministerio de Igualdad, si el trabajador pide a su empresa adaptar su jornada o trabajar ciertos días a distancia para poder conciliar su vida laboral y familiar y a raíz de esta solicitud se le despide alegando otros incumplimientos, será el trabajador el que tenga que demostrar que esas imputaciones son falsas. Si no lo consigue, lo más que obtendrá es una sentencia en la que, declarándose no acreditados por el empresario los incumplimientos alegados, se declare su despido improcedente. Improcedencia que, como no se ha visto finalmente modificada, será de 33 días por año de servicio y tope de 720 días.

Moraleja: una cosa es que toda reforma legislativa conceda audiencia al Ministerio de Igualdad y otra que dejemos todo lo regulable al albur de su capricho, que no es otro que peer en botija.