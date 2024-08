La actriz Teresa Gimpera muere a los 87 años. / Archivo

Qué país. Si tienes la desgracia de fallecer en plena canícula o Navidad no te hacen ni caso. Teresa Gimpera, una de las musas de la gauche divine barcelonesa, falleció el pasado julio caluroso y ni siquiera el canal cultural de nuestra televisión pública se dignó acordarse de ella. La que fuera protagonista de El espíritu de la colmena de Víctor Erice (1973), participante en películas icónicas como Fata Morgana y representante de una generación clave para la cultura catalana no mereció ni el menor de los recordatorios. En medio de una programación enlatada, que llega a emitir cada jornada hasta quince formatos antiguos (documentales, series) sacados del archivo, no encontraron hueco para exhibir uno de esos trabajos de Ventura Pons donde aparecía la Gimpera (con el artículo que llevan las grandes) contando las anécdotas que cuentan las señoras que han vivido mucho.

Y es que Teresa vivió en un mes más que lo que una mujer como mi santa madre en toda su vida. Mi progenitora nació un año después que la Gimpera, pero su destino estaba escrito. Era lista y quería estudiar. Se sacó por despecho el Graduado Escolar con Sobresalientes en todas las asignaturas a los 45 años. Pero de adolescente le tocó aprender a bordar y a tocar el piano. No quedaba otra a las que habían nacido destinadas a ser señoritas. Lo que le tocó vivir después fue una tragedia (ojo, no tragicomedia) que ahora no procede contar.

Las Teresa Gimpera que en este país han sido, en buen número catalanas y realizadas profesionalmente en el entorno de Barcelona, tuvieron una suerte bárbara. Se empoderaron cuando esta palabra todavía no existía, y se bebieron la vida a grandes sorbos, soltando muchas carcajadas. Cola, Colita, Colas (Ventura Pons, que tras su fallecimiento el 8 de enero tampoco ha sido homenajeado en La 2) debería verse en los institutos con carácter obligatorio.