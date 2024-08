Una cuestión de vida y muerte

En estos últimos días he conocido varios tipos de muerte. Bien distintas. Bien distantes. En la ciudad toledana de Mocejón, un niño de 11 años, llamado Mateo, ha sido absurdamente apuñalado por un vecino de veinte años. Un comisario de policía de Cataluña, ya jubilado, ha matado a su actual pareja y a su exmujer con arma de fuego. En Francia, el famoso actor Alain Delon, ha muerto a la edad de 88 años, después de una intensa y exitosa vida dedicada al cine. El padre de una amiga de mi hija Carla ha fallecido en su casa, víctima de una fibrosis pulmonar devastadora. En Madrid, mi querida tía Carmen ha fallecido cuando le quedaban unos días para cumplir 102 años. En la franja de Gaza una madre ha sido asesinada con sus seis hijos, el menor de año y medio, el mayor de 15 años, en un bombardeo israelí producido en una escuela de Deir Al Balá. Y miles y millones de muertes cotidianas, cerca y lejos de nuestro entorno. Alguna, consecuencia de un suicidio.

La muerte es un hecho que a todos y a todas nos interpela. No solo por la injusticia, la crueldad o la absurdez de muchas muertes sino por la inexorabilidad de su llegada a la vida de todos los seres humanos. Somos seres mortales, pero vivimos como si no lo fuéramos. Si hay una verdad incontestable en la vida es la de que vamos a morir. Es un fenómeno sobre el que se piensa muy poco. La muerte es el tabú del siglo XXI. Es el más importante hecho de rabiosa actualidad. Pero parece existir una consigna soterrada: ignoremos la muerte, olvidémonos de la muerte.

Un grupo de profesores y profesoras de la Universidad Autónoma de Madrid y de otras universidades nacionales y extranjeras, coordinados por el profesor Agustín de la Herrán, me ha pedido el Prólogo para un libro titulado Perpecives on the Death Education and Pedagogy of Death que van a publicar en la prestigiosa editorial inglesa Rourledge. Un libro que es fruto de un trabajo continuado que vienen desarrollando desde el año 1997 en la Universidad Autónoma madrileña,.

He pasado unos días en el pueblo que me vio nacer. Un hermoso y pequeño pueblo de la provincia de León, llamado Grajal de Campos. Un día sonaron las campanas de la Iglesia «tocando a muerto». Enseguida supimos, a través del lenguaje de las campanas, que se trataba de una mujer. La iglesia se llenó de feligreses para el funeral y en la comitiva que acompañaba al cadáver, caminando hasta el cementerio, estaba prácticamente todo el pueblo. No sucede lo mismo en las ciudades. Los coches fúnebres se camuflan en el tráfico diario, no hay campanas que toquen a muerto, no hay comitiva que acompañe al difunto, no hay presencia de la muerte. Vivimos como si no existiera. Solo a través de los medios conocemos noticias sobre muertes notorias. No es el hecho de la muerte lo que es noticiable: es el nombre del fallecido o la forma en la que ha muerto. Son hechos excepcionales, no naturales.

Además, al haberse prolongado tanto el tiempo de vida, la muerte se nos aleja del momento presente. Cuando yo era niño, una persona de 60 años era un anciano que estaba viviendo sus últimos días; hoy consideramos que una persona de noventa tiene porvenir.

¿Qué concepción tenemos sobre la muerte? Una amiga me decía que su hijo de diez años, hablando sobre estas cuestiones, dijo: si me muero, yo no aguanto. Este niño, como tantos otros, no sabe lo que es la muerte. Pues bien: la muerte es ineluctable, nadie puede librarse de ella. Es imposible enfrentarse y luchar contra ella hasta vencerla. Todos los seres humanos tenemos, de momento, principio y fin. No sabemos cuándo vamos a morir, desconocemos el dónde y el cómo, a no ser que decidamos suicidarnos o planificar la eutanasia.

La muerte es definitiva: solo se muere una vez y se muere uno para siempre. No se muere nadie de forma provisional. No hay ensayos. No es cuestión de aguantar inmóvil lo que se pueda o se quiera, como piensa el niño al que he hecho referencia.

La muerte es impredecible: nadie conoce la hora, el día y la forma de su muerte salvo que se trate de un suicida que haya decidido cuándo, cómo y dónde morir.

Es probable que el lector conozca esta leyenda persa. Un jardinero, adolescente aún, suplicó a su príncipe:

- Encontré a la muerte esta mañana. Me amenazó. Salvadme de ella. Quisiera encontrarme lejos, quisiera encontrarme esta misma noche en Ispahan.

Magnánimo y afectuoso, le proporcionó su caballo más veloz. Al día siguiente el caballero se encuentra con la muerte.

- ¿Por qué, le pregunta, hicisteis ayer un gesto de amenaza a mi jardinero?

- No fue tal gesto de amenaza, responde la muerte, sino de asombro. Porque lo veía lejos de Ispahan y yo debía raptarlo en Ispahan esa misma noche.

La muerte es individual: aunque mueran muchas personas en una catástrofe, en una guerra, en una epidemia, cada una tiene su propia agonía, su propia muerte. Nadie puede morir en lugar de otro. Nadie puede morir con otro. Cada uno muere solo.

La muerte es única: Solo se muere una vez. Decía Jean de la Bruyére que «la muerte no viene más que una vez, pero se siente en todos los momentos de la vida». Nadie muere dos veces. El paso del tiempo nos acerca inexorablemente a la muerte, que solemos situar en la vejez. Cada instante de la vida es un paso hacia la muerte. Baltasar Gracián decía que «para los jóvenes la muerte es naufragio y para los viejos, tomar puerto».

En el Prólogo citado hablaré de la muerte desde una perspectiva laica, en el buen entendido de que para el creyente la muerte tiene una dimensión transcendente que no se puede ignorar, pero que no se debe imponer a nadie. Entiendo que una escuela laica, como ha de ser la escuela pública de un país democrático aconfesional, tiene el deber de plantear este momento tan importante como el final de la vida y no como el inicio de una vida nueva.

La escuela prepara para la vida, para el trabajo, para la socialización pero no para la muerte, ni la propia ni la de los seres queridos. Y una de las razones es que no se sabe mucho sobre cómo se puede realizar una didáctica de la muerte, a pesar de los avances que ha supuesto, desde los primeros años del siglo pasado, la llamada «death education».

Muchas veces eludimos las preguntas de los niños y de las niñas. Cambiamos de tema, contestamos de cualquier manera o mentimos con una facilidad asombrosa…

¿Por qué tenemos que morir?

¿Dónde se ha ido el abuelo?

¿Qué hay después de la vida?

La escuela no puede sumarse a ese silencio ominoso, a ese olvido planificado. Hay que incorporar al currículum escolar, de forma transversal, elementos que contribuyan al desarrollo integral del individuo como son los relacionados con la pedagogía de la muerte.

Cada uno tiene también su tarea, ante este hecho inexorable.

-Es preciso vencer el miedo. Escribía Antonio Machado: «La muerte es algo que no debemos temer porque, mientras somos, la muerte no es y, cuando la muerte es, nosotros no somos».

Hay que vivir teniendo presente que la muerte pondrá fin a nuestra capacidad de disfrutar de las cosas: no tiene sentido esforzarse para ser la persona más rica el cementerio.

La filosofía del carpe diem, de aprovechar el momento, encaja muy bien en la conciencia de nuestra finitud, en la seguridad de que tarde o temprano llegará la hora de la muerte.

Es preciso afrontar la solución de la eutanasia. Saber que la vida está en nuestras manos y que somos los dueños de nuestro destino.

Conviene hacer un proyecto de vida que le confiera sentido. Sería deseable que al finalizar el paso por el mundo se pudiera decir: el mundo es ahora mejor porque yo he estado viviendo en él.

No nos vendría mal un poco de humor sobre la muerte. Un condenado a muerte va camino del patíbulo, le ofrecen un cigarrillo y lo rechaza diciendo que está dejando de fumar. Uno se puede reír de la muerte.

Pensar en la muerte es potenciar el «carpe diem». Existe una leyenda, persa también, que habla de un viajero que llega al cementerio de Kammir, en el que solo ve lápidas que indican los años, meses y días de vida del difunto. Sorprendido ve que ninguna de las lápidas muestra una vida superior a 10 años.

El visitante pregunta al cuidador del cementerio si solo se entierra a niños en ese lugar. Y recibe esta curiosa explicación:

- En Kammir tenemos una costumbre. Al llegar a los 15 años se le entrega a cada ciudadano una libreta. En ella cada uno va anotando el tiempo en que es feliz. Cuando muere se hace la suma de ese tiempo y esa suma es la que figura en la lápida.

¿Cuántos años, meses y días indicaría nuestra lápida?