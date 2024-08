El Rey Sol / Créditos: NASA, ESSA, Joseph Olmsted (STScI).

—Hola, Pa. Me conoce usted ?

—Bueno… Esa peluca, esos andares, esa arrogancia… ¡Usted es el Rey Sol!

—Así es. O mejor así era. Aquí arriba soy uno más.

—Ciertamente. Pero donde ha habido siempre queda.

—Venía a comentarle que me he asomado a la tierra y me he quedado patidifuso.

—¿No lo había hecho usted antes , con todo el tiempo que lleva aquí?

—Pues no, francamente. Estoy muy ocupado gobernando el pequeño Versalles, y hasta ahora no había tenido tiempo. Pero como le digo estoy asombrado. ¡¡¡¡Resulta que cualquier habitante de la tierra del siglo XXI tiene en su casa agua potable, fría y caliente!!!! Además hay unas cosas que les llaman enchufes, que producen una extraña energía y con eso alimentan a un sinfín de aparatos que les producen aire caliente o frío, luz por las noches e, increíblemente, unos aparatos llamados televisores, en los que pueden ver imágenes de cualquier parte del mundo. Además, cuentan con mil y una fuentes de información, con noticias instantáneas, y una cosa que me ha impresionado: una especie de cajas metálicas con ruedas que los llevan, a donde quieren ir, a las que llaman automóviles.

—Así es.

—Además, los humanos del siglo XXI han erradicado algunas enfermedades y controlan la mayoría de ellas, teniendo una expectativa de casi tres veces la que existía en mi tiempo. Hay otra cosa que le llaman ordenadores, que no he conseguido entender, pero con los que pueden conectarse con el mundo entero.

Muchísimos de ellos, cuando llega el verano, se suben a unos artilugios llamados aviones y recorren, literalmente, el mundo entero.

—Ese es el modo de vida del siglo XXI, majestad.

—Pero es que es increíble. Cualquier rey de toda la historia de la humanidad hubiera dado un brazo solo por migajas del estilo de vida de los humanos del siglo XXI. Además he comprobado que disponen de las tasas más elevadas de igualdad que ha conocido la humanidad jamás. La esclavitud ya no existe, tienen unos códigos de derechos humanos que ofrecen muchísimas garantías, trabajan menos de ocho horas al día, tienen festividades y vacaciones pagadas, educación universal y gratuita…

—Para ellos esto es muy normal.

—Puede. Pero para los 110.000 millones de humanos que les hemos precedido esto es inconcebible. Incluso para los reyes como yo… Si yo hubiera tenido aire acondicionado en el Palacio de Versalles…

—Lo comprendo, majestad. Pero fíjese, pese a ello, 450 millones de humanos presentan problemas de salud mental, ansiedad, depresión, insatisfacción en general, que afectan decisivamente a su vida. Y una de cada cuatro personas tendrá problemas de salud mental a lo largo de su vida.

—¿En serio? ¿Cómo es posible?

—Pues quizás, porque el Homo Sapiens Sapiens ha evolucionado muy rápido desde el punto de vista tecnológico y no le ha dado tiempo a ajustar su cerebro. Los humanos siguen siendo cazadores-recolectores, pero ahora habitan ciudades de millones de habitantes, trabajan en rascacielos y sus objetivos no se centran en la supervivencia, sino en una sociedad de consumo que diferencia el éxito del fracaso por el nivel de posesiones materiales. Y muchos cerebros no son capaces de adaptarse a una vida más o menos sencilla, obtener placer de pequeñas cosas y conformarse con lo que su propio esfuerzo le proporciona. Esa infelicidad nacida de la insatisfacción está tras muchos de los problemas de los humanos. Como también lo está el no querer envejecer, la intolerancia a la frustración, el éxito fugaz mal digerido, la obsesión por superar a los demás…

—Seguramente tiene usted razón Pa, pero le aseguro que desde la óptica de los hombres que hemos precedido a los habitantes actuales de la tierra nos resulta muy difícil de entender.

—Pues no seré yo quien le diga que se tome un antidepresivo para aceptar esa realidad.