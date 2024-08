De la tipificación del ser humano en el espacio urbano, la de funcionario público

Del espacio urbano siempre me interesaron, además del contenido de las arquitecturas que lo configuran, aquellos otros elementos que intervienen inconscientemente en él, como ocurre con la presencia del ser humano. Esta que acabo de señalar son las personas habidas y reconocidas por su habitualidad y características personales que se muestran relevantes en el escenario público vivenciado. Sin duda, los habitadores de ese escenario son el único factor constituyente de orden dinámico dentro de esa atmósfera y paisaje estático que se genera con base en sus actividades y movilidades ante una actitud invariable del espacio de las arquitecturas en cuyas perspectivas habituadas les dota de ese halo de humanidad que adquiere el ámbito concurrido.

En un principio pensé hilar como elemento fundamental del escenario a los sujetos vivos, dotarles de mayor relevancia que a los cuerpos fijos, estáticos, e incluso clasificarlos dentro de unos prototipos o arquetipos que se constituirían de la propia observación, de las peculiaridades formales de cada uno de ellos y, también, la consideración de los usos, de los rasgos que se dan en ese espacio de fruición, sobre todo, en lo referente a los episodios que se libran día tras día cuando el observador desconocido y anónimo aprecia esas presencias peculiares de los sujetos a la vez que va conociendo, de lejos, sus rasgos físicos y, por ende, a quienes son sus habituales.

Con esta idea primaria de clasificación y determinación arquetípica o prototípica de los seres humanos que habitualmente se dan y habitan en ese escenario de lo público, pude observar que nadie estaba de más, que eran y son determinantes y singulares en ese contexto, en esa obra teatral, pero, a pesar de ello, algo no terminaba de encajar o de completar esa pretendida codificación. A alguien me estaba dejando fuera del análisis del tipo y, por tanto, no estaban todos los que debían ser contemplados en el proyecto de la sistematización y tipificación. Desde luego había olvidado a uno de los grupos de sujetos más relevantes, por lo que excluirlo de la actual sociedad y de este chico estudio hubiera sido un error que hubiera resultado muy injusto, que tal como señaló Ulpiano -jurisconsulto romano-, en su definición de lo justo, es dar a cada uno lo suyo.

Claro, me di cuenta de que efectivamente lo que no había considerado, omitido involuntariamente en la codificación, fue la tipificación de quienes ostentan la condición de funcionario público en cualesquiera de sus administraciones, especial posición ante la relación ciudadano-administración. En estos casos, el ciudadano se enfrenta a unos señores/as que no están (no todos, pero sí la gran mayoría) por la labor de poner una sonrisa, de atenderte eficaz y eficientemente, de hablarte con amabilidad, con educación, y con empatía por la situación y asunto que presenta el interesado.

El funcionario, a pesar de ser un sujeto que viene obligado por las determinaciones e imperio de la Ley en su relación con el ciudadano, debiendo dar un adecuado servicio y correcta función pública, no lo hace, por el contrario, lo que sí forja es complicar la relación con el administrado. Y no dramatizo.

Una vez que se ha podido obtener una cita previa, donde en muchos casos cuesta más de tres meses y muchos habilitados dispuestos a intentarlo a la vez con distintos ordenadores te puede llegar el milagro de la cita, por la que tendrás que pasar a continuación por: primero, cuando ya se está en posición de relacionarte con un funcionario, lo que hace quien te atiende en nombre de la administración es ver si has incurrido en omisión o en alguna errata con el único fin, no de ayudarte a resolver ese problema puntual, si es que existiera tal, sino de eliminarte de su presencia echándote hacia atrás, sentenciando el hecho de haber incurrido en falta u omisión de este o aquel papel incorrecto, o de tasa defectuosa o impagada con la consecuencia de ello, que no es otra que te diga, con firmeza absoluta, que debes comenzar a solicitar otra cita, con todo lo que ello supone para el ciudadano, porque no has aportado tal documento o porque no has abonado las tasas o te has equivocado en el epígrafe tal, etc.

Ante esta situación, mejor no preguntar, ni se nos ocurra protestar porque en una décima de segundo te habrás ganado a uno de los mayores enemigos de tu persona y que se sitúa, según el pensamiento funcionarial, en un mejor plano, sin duda superior al tuyo, que le permite, como apisonadora, dejarte pulverizado y con un tremendo cabreo en tu cuerpo y rostro. Él, según sus creencias y esquemas, se ampara en su posición de funcionario (falsamente profesada, pero que el ciudadano desconoce) y a su juicio y criterio te machacará a la menor objeción que salga de tu boca.

El funcionario, en su posición funcionarial no es persona, es una máquina mal programada, mal configurada y casi siempre estropeada. Alega, con frecuencia, no tener combustible suficiente, que precisa de descansos mientras no se da cuenta que contamina la atmósfera con sus malos humos y gestos nada afables. El funcionario no sabe, desconoce lo que es colocarse en la posición del otro, del ciudadano e interesado que tiene delante o está al otro lado del hilo telefónico en el mejor de los supuestos. Sí, también los hay estupendos y efectivos, pero sobran dedos de las manos…

Nadie de ese organismo, de esa institución le dirá nada con el fin de restituir, ya no sólo una posición admisible del funcionario sino de cumplimiento de la legalidad conculcada por el mismo al traspasar los límites de trato al ciudadano, de pérdida de eficacia y eficiencia a la vez que viola la norma 39 de 20215, la que les obliga a tratar educada y atentamente a los ciudadanos a tenor de los artículos 4, 5, 7, 8, 9, 13, 21, 23, 28, 32, 35, 36, 40, 53 y 68, etc.), además de quebrantar el artículo 103 de la Constitución española. Todos esos preceptos son conculcados en muchos casos por el funcionario además de su tremenda ausencia de humanidad, de capacidad para atender al interesado con amabilidad, virtud y validez, tal como el legislador lo pretendió en el preámbulo de la norma para un adecuado y correcto funcionamiento del servicio público, pero ya ven, sin conseguirlo.

De momento nadie les pone los puntos sobre las íes, ni les invitan a que estudien, aunque sea un poquito, la norma arriba señalada que le es de aplicación sine qua non para todos ellos.