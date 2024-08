Comentar la Vuelta

Vuelta ciclista a España / Javier Lizón

A esta edición de la Vuelta Ciclista a España le ha costado arrancar. Las primeras etapas fueron un poema. Esas que atravesaron Portugal estuvieron muy bien para quienes conectamos con la emisión a modo de documental de La 2. Los que pretenden hallar contenido competitivo se aburrieron como ostras. Lo expresó muy bien en la primera de las etapas por territorio extremeño Carlos de Andrés, un profesional que seguro lamentará mucho tener que jubilarse puesto que seguro lo pasa bastante mejor en su cometido actual que en el que le pueda esperar tras su merecido descanso. ¡Se nota tanto el goce, tanta la identificación con su desempeño!

Lo capto porque somos almas gemelas. No recuerdo si lo he deslizado alguna vez a lo largo de los últimos treinta años, pero mi vocación frustrada es la de comentarista. En los años ochenta las voces masculinas en las antípodas de lo viril éramos canceladas sin remisión, y la mía fue tapada sin que tuviera ocasión a sentirme realizado. No saben lo que tienen quienes ahora airean la pluma y les gratifican con cantidades suculentas por ejercer. ¡Lo que habría pagado yo por que me hubiesen dejado hacer terapia con el micrófono!

Pero estábamos con Carlos de Andrés y su valentía. Cuando el pelotón andaba por tierras extremeñas tuvo el tino de comentar con su escudero Pedro Delgado que tocaba sestear, que él no sabía nada de diseñar Vueltas ni etapas, pero lo cierto es que aquel espectáculo era lamentable.

Me acordé de Javier Guillén (que es un apellido muy villenense) y reflexioné sobre cómo y por qué la ruta de la Vuelta fue a parar hasta tierras extremeñas y sevillanas en días de agosto, a 40 grados a las cuatro de la tarde. Seguro que él tendrá todas las respuestas.