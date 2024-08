La escuela en danza / Reme Picó

Estamos a punto de empezar el curso escolar y en este tiempo, como maestra añeja que soy, todo me suena a escuelas, a niños, a maestros, a ilusiones. También a miedos y a incertidumbres. Es lo que tiene emprender algo nuevo, y un inicio de curso siempre lo es.

Esta vez me gustaría proponer algo que ayudara a recibir a los niños con un aire de sorpresa, a calmar los nervios de los maestros y a crear un clima de acogida y afecto. Y voy a hacerlo partiendo del diario de clase que escribí hace unos años.

Cuando empieza el curso me gusta enseñar a los niños algún baile, porque he visto que bailar juntos tiene la virtud de hacer grupo, de cohesionar, de lograr un buen ambiente. Como en las tribus, que danzaban juntas en cualquier celebración. Así que he escuchado muchas músicas para ver cuál me inspiraba más, y al final he optado por «Caballito Pin», una canción agradable y pegadiza, a ritmo de vals, que me traje de Montevideo.

Una vez elegida la música, he inventado una sencilla coreografía y hemos estado bailándola y cantándola, primero a demanda mía y después a petición de los niños. En clase han aparecido fotos de algunos niños (y padres...) subidos a tiovivos, un caballito que se balancea al darle cuerda, otro que se mueve al darle impulso con el dedo, y hemos encontrado varios caballos y tiovivos en los cuentos de nuestra biblioteca. La música de Boschi es tan sugerente y la idea del caballito de un tiovivo tan cercana a los niños, que esta cancioncilla ha venido a convertirse en una especie de himno bailado, en un acontecimiento disfrutable y bonito para todos. Justo como yo quería.

En la misma cinta había otra canción muy movilizadora, un chachachá rabioso y animadísimo, que unos días después, todo el mundo coreaba. La letra habla de las andanzas y habilidades de un tal Tío Mario, que es veterinario, y como resulta que en clase tenemos un niño que se llama así, cuando oímos por primera vez la canción, todos lo miramos sonriendo. De esta canción surgió otro baile, esta vez a partir de lo que improvisaban continuamente un grupo de niñas muy bailonas. Era a base de chocar las manos, avanzar, retroceder, mover las caderas... ¡Ya teníamos otra danza grupal! Eso de chocar las dos manos con el compañero de la derecha, y después con el de la izquierda, producía tal efecto de sintonía y diversión que hacía que acabaran a carcajadas y pidiendo repetir.

El tercer baile ha venido a partir del primer proyecto del año, que era sobre los deportes. Al leer lo que era la gimnasia rítmica, y que había una modalidad con cintas, nos fabricarnos unas con cartón y tiras de papel Pinocho. Los niños eligieron los colores de sus cintas, decoraron los cartones y hasta midieron las tiras para ver la longitud con la que se movían mejor, que resultó ser: «un metro y una mano de niño». En esos días Lucía había traído un disco de «El lago de los cisnes» y lo poníamos algunos ratos. Sugerí a los niños bailar esa música moviendo nuestras cintas nuevas, cosa que hicimos muy contentos y con un resultado de lo más relajante.

Al principio eran las niñas las que pedían bailar. Ahora lo piden casi todos. Y si viene alguna visita, no le dicen adiós hasta no agasajarla con estos magníficos bailes con los que todo el grupo obtiene valoración, alegría y rendidos aplausos.

Con las canciones pasa algo parecido. Les enseño todas las que puedo, con el casi único criterio de que nos gusten a ellos y a mí. ¡La música nos acompaña y nos invita a movernos!

Y es que considero que en la escuela infantil el movimiento ha de estar muy presente, los niños y niñas disfrutan moviéndose, necesitan afianzar su equilibrio y el control de su cuerpo y aprenden mejor si las nociones les pasan por el cuerpo. No me refiero a un movimiento continuo y sin sentido, sino a un movimiento equilibrado, suficiente, acorde a cada niño, según la edad, el carácter, la crianza, las preferencias… Hemos de ofrecer ambientes ricos y estimulantes, aunque no excitantes ni excesivos.

Un error que cometemos con frecuencia en la escuela es apartar del niño lo que le es más propio: su cuerpo, el de los otros, los objetos, el juego, la música, el rodar en la hierba, el amasar barro o harina. Enseñando las letras se nos cuelan otros códigos secretos: las distancias prudentes, los gestos adecuados, las costumbres, las formas, los buenos modos, los movimientos cortos, estereotipados, pobres, el «no grites», «no corras», «no toques», «no preguntes», «no te muevas», que es tanto como decir «no aprendas».

No basta con que el niño domine la palabra y las reglas del juego para manejarse feliz y equilibradamente. Es preciso también que sientan, que se expresen, que se muestren, que el adentro y afuera estén comunicados, que los demás ocupen un lugar en su vida. Pero no de cara y de nombre tan sólo, sino de «cuerpo entero», «vivito y coleando», presente, cerca.

No es lo mismo jugar con cochecitos en una mesa o en una alfombra de la clase, que organizar con los compañeros un circuito con obstáculos, desniveles, rampas, puentes y demás aditamentos. Cuanto más se complica el juego, mayor esfuerzo hacen ellos para solventar los problemas, para buscar vías alternativas, para imaginar nuevos retos. Y esta actitud está llena de vida, de creatividad, de fantasía, de movimiento interno y externo.

Empezar el curso bailando es como desplegar una tarjeta de presentación ante los niños: en la escuela podrás moverte, jugar, hablar, inventar, estar con otros, aprender y disfrutar. También habrá ratos de escuchar, mirar libros, pintar, contar y estarse quieto. Que todo cabe en una escuela sensible a cada cual, dispuesta a comprender, abierta a lo nuevo, ilusionada ante los deseos puestos en marcha.

¡La escuela en danza!