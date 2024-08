El joven de la catenaria

El hombre que se subió a la catenaria en Alfafar. / Sara Silleras

Ni siquiera tuvo nombre en los informativos. A las televisiones el caso del joven argelino que se encaramó a la catenaria a la altura de la estación de Alfafar se les escapó crudo. El pobre trepó esa maraña de cables para llamar la atención porque estaba al límite. Al borde del suicidio. Completamente solo. Perdió a sus padres y a su hermano. Carecía de red social. Sólo le quedaba un acto kamikaze para que alguien reparara en su existencia gris.

Su rostro era un poema. En su cuerpo enjuto desnudo se adivinaba la anatomía de los Cristos de la escuela castellana de Martínez Montañez, y su mirada desencajada asemejaba la imaginería de las mejores tallas, dolorosas incluidas. Todos conocemos la teoría: «Padre, por qué me has abandonado. Aparta de mí este cáliz». Sucedió el último domingo 25 de agosto de 2024, cuando demasiada gente estaba de vacaciones. A esas horas las televisiones dormitaban con parrillas en piloto automático. Quienes abordaron el suceso pusieron el foco en los miles de viajeros atrapados en los trenes por falta de fluido eléctrico.

Pero había una víctima que lloraba a rabiar, cuyo único pecado no era otro que estar fuera del sistema, haber quedado en los márgenes y hablar árabe. Hace muy poco tiempo, en el post confinamiento, aunque mi castellano es fluido, me sentí igual de extraviado. Huérfano, con mi hermano en la cárcel, mi casa familiar convertida de la noche a la mañana en una película del peor Tarantino, y mi padre asolado por la demencia senil mientras las residencias estaban blindadas por el Covid, acudí a los micrófonos de la SER de Alicante a lanzar mi grito desesperado. De pedir cita en salud mental me encargué yo mismo, con cuatro meses de demora. Todavía me criticaron por exponerme gratuitamente. El sistema nunca digiere su cuestionamiento.