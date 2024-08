El taxi y un señor montado a caballo comprando dentro de una tienda

Pasajeros en la parada de taxi del aeropuerto. / ÁXEL ÁLVAREZ

El verano es muy loco, el sol, el calor, los nuevos helados con sabor a torrezno, los tercios de cerveza en el chiringuito a cinco euros, una locura, como la del tío que entró montado a caballo en una tienda a comprar y que hizo que Elche saliera en todos los telediarios. No vayan a creerse que esto es habitual o cotidiano, todo lo más, algunos, los más atrevidos, entran con un patinete, con el pelo cardado o con el perro, pero con un caballo hasta ahora no se había conocido tal aventura.

Desgraciadamente, no todas las noticias del verano son tan refrescantes y alocadas como esta, por lo que tenemos que volver a fijarnos y poner el punto de mira en una de las noticias repetidas en la prensa local: los problemas que han surgido entorno al servicio de transporte por taxi en el casco urbano, en las pedanías y sobre todo en el aeropuerto, en concreto, por la falta o tardanza en la prestación del servicio.

Comenzábamos el verano con la suspensión del transporte por taxi a las pedanías, toda vez que parece ser que el Ayuntamiento les adeuda a los taxistas el importe de este servicio desde febrero del presente año, que anda que tiene bemoles la cosa, que sea un gobierno del PP / Vox el que suprima este servicio cuando tradicionalmente han convertido en un genuino mantra electoral la supuesta falta de servicios en las pedanías propiciada por los gobiernos municipales socialistas, pues miren, van ellos y suprimen uno de esos servicios tan reclamados por los vecinos/as de las pedanías, lo que colma de sentido el refrán: « Una cosa es predicar, y otra dar trigo».

La excusa para suprimir el servicio es la falta de un pliego, pero, oiga, saquen el pliego y resuelvan el problema, si realmente lo pretenden, como han hecho para habilitar fondos para cambiar farolas que funcionaban por otras de diseño más clásico o para atender otras supuestas eventualidades. El que quiere puede y fórmulas existen. Otra cosa es que el gobierno municipal considere que ese servicio no sea el idóneo para resolver el problema del transporte público a las pedanías, lo que puede resultar evidente, pues en ese caso, lo explican, proponen alternativas, las ponen en marcha y sustituyen un modelo o sistema por otro y no le echan la culpa a la herencia política recibida hace ya más de un año. El hecho incontestable, es que se ha suprimido un servicio a las pedanías.

En Gijón hay 308 licencias y en La Coruña hay 500 y no deben atender un aeropuerto como el nuestro

Seguimos con el otro contencioso que se ha encontrado el sector del taxi en nuestra ciudad, son las reiteradas denuncias de tardanza en la prestación de servicios en el aeropuerto, donde parece ser que todos los medios disponibles han sido insuficientes para poder atender adecuadamente la cantidad de pasajeros que han llegado y que precisaban el uso de este servicio. El gremio del taxi ha contestado a estas críticas indicando que se ha tratado siempre de supuestos puntuales por acumulación de llegadas de aviones debido a retrasos en los vuelos, bueno, no digo yo que esta situación no se haya producido, pero lo que es evidente es que no solo es esta la causa que ha provocado el trastorno en la prestación del servicio.

El aeropuerto de Elche-Alicante actualmente es el quinto aeropuerto de España y el primero de la Comunidad Valenciana, habiendo obtenido el mayor incremento interanual en viajeros aéreos internacionales, con un aumento del 16,1 % respecto a los datos de julio de 2023, alcanzando en julio el récord de pasajeros que pasaron por la terminal y cifrado en la suma de 1.989.648 pasajeros. Pues bien, a pesar de estos datos, el modelo y sistema de transporte público que tiene el aeropuerto es más o menos el que había cuando se inauguró la Expo del 92 en el siglo pasado, lo que explica por sí solo el déficit y las deficiencias existentes en la prestación del servicio público de transporte por carretera de pasajeros del aeropuerto a sus lugares de destino.

El hecho que el aeropuerto adolezca actualmente de esta deficiencia en el servicio público de transporte es fruto de las décadas en las que los gobiernos municipales de Elche y Alicante han actuado como si no tuvieran ningún interés común, obviándose unos a otros. Si ambos ayuntamientos hubieran actuado conjuntamente ante la Administración del Estado y la autonómica, priorizando y valorando el interés general que para ambas ciudades y para la provincia supone el aeropuerto, estas administraciones no hubieran tenido más remedio que dotar de más medios de transporte terrestre a los pasajeros que llegan al aeropuerto, como puede ser el transporte ferroviario que enlazara ambas ciudades y el aeropuerto, que, recordemos, las vías del tren pasan muy cerca del aeropuerto, a escasos cientos de metros, pero no tiene parada ni término en el mismo.

Ahora, que tanto el Gobierno municipal de Alicante como el de Elche son del mismo color, ambos del PP, parece ser que tienen la intención de unificar esfuerzos para reivindicar ante otras administraciones inversiones que sean beneficiosas para ambas ciudades, lo cual es muy loable e interesante, lo que pasa es que tras más de un año, y por lo que ha trascendido de los encuentros hasta ahora realizados entre ambos gobiernos municipales, parece ser que han quedado para tomarse unas cañas y convocar unos juegos florales o el primer concurso de cantautores del área metropolitana Alicante-Elche.

Y terminamos con el otro problema que ha afectado al sector del taxi durante las fiestas en nuestra ciudad y que han padecido algunos de sus usuarios, entre ellos quien suscribe y mi hijo Pablo, que nos ha resultado imposible poder coger un taxi cuando lo precisábamos, estaban todos ocupados y en las paradas no había ni rastro de ninguno de ellos. Yo comprendo que en los días de fiestas hay una demanda del servicio muy alta que hace difícil poder atender todas las solicitudes, pero esto no quita que evidencie un posible déficit de oferta que deba ser atendido. Actualmente en Elche hay 204 licencias de taxi, si lo comparamos con otras ciudades cuya población sea parecida a la nuestra, comprobamos la existencia de ese posible déficit, por ejemplo, en Gijón hay 308 licencias, en La Coruña hay 500, en Granada 557 y son ciudades que no tienen que atender el servicio de un aeropuerto como el nuestro, el quinto de España en número de pasajeros.

No estaría nada mal e incluso creo que sería conveniente que el concejal del área se reuniera con los representantes del sector y fueran capaces de consensuar una serie de medidas que sirvan para mejorar y ampliar el servicio, que, recordemos, es un servicio público, que como tal se debe prestar bajo los principios de eficacia y eficiencia, prevaleciendo el interés general y si fuera necesario y conveniente para conseguir estos fines se tendrán que proponer a la conselleria correspondiente la aplicación de esas medidas, entre ellas el aumento de licencias de taxi, que a la postre sirvan para mejorar la prestación del servicio público del taxi, y de paso, que le recuerde al Honorable Presidente de la Generalitat lo de la promesa electoral del TRAM para Elche, no vaya a ser que se le olvide… Que verdad es esa que: « Una cosa es predicar, y otra dar trigo».