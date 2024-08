Como todos los años / Helena López

Como todos los años, entre julio y agosto, paso unos veinte días en mi pueblo natal, Aigües, uno de los que se encuentran al pie del monte Cabeçó d’Or.

Para un madrileño de adopción, son ya casi cincuenta años en la capital, volver a un pueblo como Aigües te hace revivir desde dentro todas las vivencias de cuando eras niño. Entonces no te fijabas en la gente del pueblo que moría, pues te parecían todos gente mayor, aún cuando oías que los familiares lamentaban la pérdida de algunos «tan jóvenes». Cada verano, sin querer, haces la lista de los que ya no están respecto al año anterior y procuras ir a dar el pésame a la familia. Aquí nos conocemos casi todos.

Otros artículos de José V. García Ramos

La cuestión por la que escribo estas líneas es que, junto a alguna persona mayor de setenta años, también llorada por sus allegados, últimamente en mi pueblo, tengo la sensación de que todos los años muere alguien «joven» desde este punto de vista. Un año fue Vicente, otro Fran, el invierno pasado lo hizo Silvia y más recientemente Elena. La mayoría por el maldito cáncer. ¿Es una casualidad o simplemente la percepción de que todo el mundo es joven, cuando te vas haciendo mayor? Cuando comienzo a hacer la maleta para escapar del tórrido verano madrileño, junto a los trajes de baño, las camisetas y los consabidos bermudas, siempre añado unos pantalones largos «por si acaso tengo que asistir a un entierro o funeral». Será que tengo mucho humor negro.

Pero pasemos página y quedémonos con lo que era mi pueblo natal hace unos sesenta años. Había dos carnicerías, tres tiendas de ultramarinos, dos panaderías y tres o cuatro bares. El pueblo tenía entonces unos quinientos habitantes. Hoy, sin embargo, tiene mas de mil, pero sólo cuenta con un supermercado, un restaurante un tanto pijo, de los que no hace arroces ni platos de la tierra y dos bares de «tapeo». El ser una ciudad, o mejor un pueblo, dormitorio a nueve kilómetros del mar y veintitantos de la capital de la provincia, es lo que tiene.

Este artículo viene al caso de que durante este verano he estado yendo a pasear y meditar muy cerca del cementerio, al «Pino Manolo», ejemplar de conífera enorme, que durante siglos se ha erigido al lado de la carretera que sube desde El Campello y que podemos considerar el símbolo de la «pinada», que no «pinar», como indica la RAE, pues es ésta la característica que hace de Aigües un pueblo algo especial. Esta pinada ha sido milagrosamente salvada del fuego durante mas de un siglo y rodea el Balneario, convertido durante la Guerra Civil en Preventorio, con gran número de caminos para pasear, bancos de piedra, todos ellos bautizados como Dios manda y algunas casas solariegas pertenecientes a la aristocracia alicantina. Todo ello con una evidente falta o mejor ausencia de mantenimiento. He estado visitando el pino Manolo casi todos los días que he estado en Aigües, mi pueblo, y puedo decir que el consumo de lexatin ha sido cero. Después, los días que no eran especialmente calurosos, me adentraba en la pinada y subía a «Saleretes», antigua vivienda del guarda del bosque o pinada, cuando la aristocracia alicantina se hacía cargo de ella.

La vista desde allí es impresionante. Recuerdo que, de pequeño, antes de la llegada de la televisión, era costumbre en las noches de verano, ir a pasear a «Saleretes». Especialmente durante las Hogueras de San Juan, cuando veíamos la famosa «palmera» de fuegos artificiales y la cremà de las susodichas Hogueras. Aunque yo no lo he vivido, me viene a la memoria lo que tantas veces me ha contado mi madre, que durante la Guerra Civil tenía entre doce y quince años y que este 13 de septiembre cumplirá los cien, con toda su cabeza bien amueblada. Se trata de que los que vivían en el famoso balneario de Aigües, se subían de noche a un monte cercano, llamado «El garroferet» para ver cómo lamentablemente bombardeaban la ciudad de Alicante. Inconsciencia adolescente, pues los aviones que llevaban los explosivos, pasaban por encima de sus cabezas.

Ya lo ven, a todo se acostumbra la mente humana. Como durante la guerra me imagino que no habría «Hogueras», veían el fuego desde el pueblo sin reparar en el peligro y en la violencia que ello inspiraba. En fin, aunque estoy más que acostumbrado a vivir en Madrid, no dejo ni un verano de visitar mi pueblo, ni de subir a «Saleretes».