La RAE define el negacionismo como “una actitud que consiste en la negación de determinadas realidades”. La primera vez que escuché esta palabra fue cuando llegó el Covid. Algunos rechazaban su existencia, y otros, que la alarma mundial estuviera justificada. Eran los covidiotas, como el anarquista que hizo la famosa pintada :"el covid es una estafa del capital". Bolsonaro, que llamó al virus gripezinha, dijo que la variante omicron no había matado a nadie, censurando el uso de la mascarilla.

Recordad lo curioso que era que, cuando estabas en la calle, el aire que respirabas era peligroso, y por dicho motivo tenías que ponerte la mascarilla. Pero, cuando permanecías en un interior, debías abrir las ventanas para respirar ese aire peligroso. A veces, con el frío, hasta se agradecía llevarla puesta.

Trump también negaba el virus, burlándose de Biden, diciendo que llevaba mascarillas cada vez más grandes. En EEUU se dijo que el virus era un plan perverso de las élites para matar a la población, que las vacunas se inventaron para meter microchips en nuestro cortex cerebral, y vigilarnos como títeres, o que era un arma biológica china.

Sin embargo, la palabra “negacionismo” tiene múltiples sentidos. El primero en utilizarla fue el historiador francés Henry Rousso, que la acuñó para definir a quienes negaban el holocausto. Decían que no existieron los campos de exterminio, o que la cifra de judíos asesinados fue muy pequeña. Supongo que estos zumbados pensaban que las cámaras de gas eran para hacer pan.

Hay negacionistas del VIH, unos dicen que no existe, otros que es un inofensivo virus pasajero, negando que sea la causa del SIDA. En Sudáfrica, estos amigos de la pseudociencia tuvieron mucho éxito, y "gracias" a ellos hubo tantas muertes allí.

Los aceleracionistas propugnan un conflicto racial para colapsar el sistema y levantar un etnoestado blanco. Según el propio FBI, la principal amenaza interna en EEUU es el terrorismo blanco.También los que asaltaron el Capitolio, negando la legitimidad del triunfo electoral de Biden, alentados por el rubio de la oreja menguante.

Volviendo a Bolsonaro, su gurú, Olavo do Carvalho, es terraplanista, negando la forma esférica del planeta. Y eso que el 23 de agosto de 1966, fecha de nacimiento de Jacqueline Wilkenmolen, se fotografió la Tierra desde la Luna. Dicen que "las agencias espaciales del mundo están involucradas en una conspiración internacional para engañar al público en pos de vastas ganancias y que esas fotos son falsas".

Respecto al cambio climático, Trump y Bolsonaro negaban que el calentamiento global fuera real y se debiese a las actividades humanas. Curioso que, según Jordi Xifra, el 90% de los documentos negacionistas procedan de think tanks de la derecha conservadora.

Pedro Sánchez críticó el "negacionismo político" de los partidos de la fachosfera por no valorar lo buenas que son medidas (para mi gusto, “diamantes de carbón”. Me encanta M Clan). Lo de Irene Montero es negacionismo en estado puro, cuando dijo que “el problema de la okupación es un invento de la derecha”. Se ve que 20.000 viviendas ocupadas le parecen poco a la mejor ministra que ha tenido la democracia española. Aunque mi favorita es Ana Redondo, la actual ministra de Igualdad, escuchándola chillar: “el negacionismo mata, no se puede”. Aunque tenga toda la razón (no pueden negarse los asesinatos machistas. El 50% los cometen extranjeros. 24 de 49 en 2023) las formas tal vez no sean las mejores.

Los culés somos negacionistas de las primeras cinco Copas de Europa del Real Madrid. Y, mal que nos pese a los herculanos, el Elche ha estado más años que nosotros en Primera División, aunque algún negacionista saldrá. Si eres negacionista de lo devastador que es el sedentarismo, sobrepeso y tabaquismo (¿te gusta envenenarte conscientemente?) ……. hazte un buen seguro de vida. Tu familia lo necesitará.¿Algún alicantino niega que la olleta, la mojama o el arroz a banda son grandes manjares? Mi suegra, que era de Villena, decía que para que el arroz saliera bueno, tenía que cubrirlo durante el reposo con hojas del diario INFORMACIÓN.¿Alguien se atreve a negar que, gracias a los procuradores, la justicia funciona?

Así pues, esta palabra, que nadie utilizaba, resulta que tiene cada vez más acepciones.. Como dijo aquel torero (unos lo atribuyen al "Lagartijo", otros al "Guerrita", y la mayoría al "Gallo") de la profesión de filósofo: "Hay gente pa tó"..... excepto para conducir camiones y trabajar en hostelería, que siempre falta personal.