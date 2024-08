La banalidad del mal y la crisis de valores

Partiremos en estas breves palabras del sentido aerndiano ( Hannah Arendt) de la banalidad del mal, concepto acuñado como tal por la mencionada pensadora.

La profesora de la Universidad Complutense Sissi Cano Cabildo, en un interesante estudio sobre el tema, nos dice que Arendt explica la banalidad del mal a partir de la falta de pensamiento; solo el pensamiento( fundamentalmente pero no solo) con autorreflexión que busca el significado puede prevenirnos de criterios y de una suerte de locura moral altamente peligrosos.

Hannah Arendt, para quien quiera profundizar en su pensamiento, es la autora entre otros muchos libros de “ Eichmann en Jerusalén: Un estudio sobre la banalidad del mal”, “ La condición humana” y “ Los orígenes del totalitarismo”.

Cuando la banalidad del mal impregna a una parte de la sociedad, el origen de la misma proviene de instancias políticas, religiosas o político-religiosas. Estas instancias pueden envenenar poco a poco la conciencia de multitud de personas, contribuyendo en buena medida en esa especie de locura mental a que hemos aludido.

No todas las personas se dejan conducir por las instancias mencionadas, pero sí pueden sentirse condicionadas. Un día se dan cuenta que les causa un cierto recelo expresarse con libertad. Al principio no le prestan mayor importancia, como un chaparrón que pasa pronto. Cuando se ve que no es así, a veces es demasiado tarde. La huida no es posible y la lucha conlleva demasiados riegos. Hay que acomodarse, preservar la vida propia, la de los seres queridos. Esto es en una síntesis excesiva lo que ha ocurrido en multitud de regímenes totalitarios entre los cuales el nazismo alemán, que tan de cerca le tocó a Hannah Arendt como judía alemana, es un ejemplo macabro. Por suerte ella huyó a tiempo.

En España partimos desde hace décadas de un base social bastante formada culturalmente. Sin embargo, la amplia clase media, una de las claves de la estabilidad social, lleva tiempo sufriendo, como consecuencia de la precariedad laboral, un deterioro económico evidente. El muro de la llamada sociedad del bienestar se está agrietando. De la clase media-media, dominante durante décadas, se ha pasado a la clase media- baja. Más abajo de aquí, las subvenciones hasta donde llegan.

Por otra parte está la educación que se transmite por la familia y por la sociedad. Aquí, a pesar de los esfuerzos de muchas familias y de muchos centros educativos, la educación en valores tiene sus raíces cada vez más debilitadas. El amor o respeto a la verdad, el valor a la palabra dada, la virtud de la gratitud, de la bondad, del amor al prójimo, del respeto al otro en los distintos ámbitos de la vida, la virtud de la caridad o generosidad, la virtud de la empatía con las situaciones de los demás, el mismo respeto a la vida y a la dignidad del otro, en fin, podríamos seguir varia líneas, estos valores digo, van tomando carices superficiales. Cuando rascas un poco, lo que es aparente se derrumba. Nos derrumbamos, pues en un grado u otro, todos respiramos el clima moral de la sociedad en que vivimos.

Cada persona tenemos un modo de ser que se conforma sustancialmente por la educación recibida en la infancia e inicios de la adolescencia. Pero los hechos y acciones que vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida pueden también convertirnos en un ser distinto del que podríamos haber sido. Me refiero a supuestos muy determinados en que la conciencia de un ser humano se ha ennegrecido o se ha iluminado. Son el fruto de vivencias trascendentales o experiencias excepcionales. Para bien o para mal. Para bien, tendríamos esas personas que tienen como sentido fundamental en su vida hacer el bien a sus semejantes. Para mal, quien llega a perder por completo el respeto por el sufrimiento, la dignidad y la vida de sus congéneres.

La cuestión es que muchos seres humanos se olvidan por completo de hacer el bien, mientras otros, por falta de pensamiento reflexivo y de significado, por lo que ha sido su vida y por la moral existente en la sociedad, banalizan por completo el mal.

Hay personas maravillosas y buenas que te hacen pensar que están bendecidas por el Creador, hay otras que me recuerdan el título del libro de un gran jurista, “ El demonio existe. Embargo mi palabra”.