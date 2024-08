Por un turismo más sostenible

El crecimiento turístico de la comarca lo ha centrado Santa Pola en los últimos años. / Antonio Amorós

Los datos sobre el turismo, en España, son espectaculares año tras año. En 2023, según el Ministerio de Industria y Turismo, visitaron nuestro país 85 millones de personas, un 18,7% más que en 2022 y gastaron alrededor de 108.600 millones de euros. Son números de gran importancia. Supone el 12,8% del PIB. Y su influencia en temas de empleo, desarrollo rural, cultura, etc., es muy determinante a todos los niveles. Y, para 2024, se calcula que llegará a superar los 90 millones de visitantes.

Esta situación, que se repite en gran parte del mundo, está generando mucha controversia. ¿Es sostenible este crecimiento, que parece imparable, de visitantes año tras año? El territorio que habitamos, los recursos naturales que tenemos, etc., ¿pueden absorber el impacto que, sin duda, generan tales flujos turísticos? ¿Vale la pena llegar a las situaciones de masificación y degradación de entornos y hábitats, de forma irremisible en muchos casos, como ya está pasando, a los que nos conduce esta dinámica? Los poderes públicos parecen no darse cuenta del problema que se presenta, y está siendo la ciudadanía, especialmente la de aquellos espacios más castigados por el descontrol actual, los que están protestando y exigiendo soluciones más sostenibles y un reparto más justo de las cargas y, también, de los supuestos beneficios que se están generando con la actual situación. El tema de las condiciones laborales en el sector que más en contacto está con el turismo, la hostelería, evidencia un vergonzoso contraste con las macrocifras de las que se habla en determinados niveles. Y el conflicto con vecinos y residentes habituales en barrios y ciudades concretas, frente a la "invasión descontrolada" ya se está manifestando en muchas poblaciones españolas.

Es un problema que habrá que abordar antes de que sea demasiado tarde. Debe incorporarse al debate ciudadano y exigir que la Administración, empezando por los Ayuntamientos, tomen cartas en el asunto y planteen soluciones para todos de una forma consensuada y sostenible y pensando más en el horizonte más cercano, que en los "beneficios" que la actual situación está generando.

En nuestro entorno comarcal no se ha llegado, afortunadamente, a las situaciones de conflicto que se dan en otros sitios. Y esperemos no pasen. Elx se encuentra, como siempre, muy lejos de colmatar su capacidad de absorción turística, a pesar de tímidas mejoras en los últimos años. Algo parecido ocurre con Crevillent. Santa Pola es otra cosa. Siempre lo ha sido y, en los últimos años, su crecimiento, como destino turístico e, incluso, para vivir está aumentando mucho.

Aunque esta situación también requiere respuestas, desde el Ayuntamiento, para mejorar la imagen de la ciudad y no sólo de cara a los visitantes, sino a la propia población: es difícil de creer que no se puedan evitar los olores que, en gran parte de ella, genera lo que parece el alcantarillado, por roturas o falta de capacidad. Y es un problema de hace años. Y no es sólo de imagen, puede llegar a serlo también sanitario. Es verdad que es un tema complejo, costoso y, probablemente, poco atractivo electoralmente, pero alguna corporación debería conseguir fondos, especialmente europeos, para este tipo de cuestiones y resolverlo. No es un problema que pase en todas las ciudades de costa.

Que haya los mismos contenedores y papeleras en enero y en agosto es curioso. Es verdad que se pasan a retirar lo que está fuera, pero las montañas vistas de envases, cartones, bolsas. etc., dan muy mala imagen. Lo de los lava-piés, este año, ha sido de nota. La invasión, por las terrazas, de paseos, aparcamientos, aceras, etc., choca con la idea de una ciudad más amable al peatón. Y, fuera de Santa Pola, Tabarca puede morir de éxito. Un espacio tan sensible se está masificando y, especialmente, en su espacio marítimo, de tan alto valor ambiental.

Santa Pola puede mejorar mucho. Reúne condiciones para ello.