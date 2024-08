Viaje a los infiernos (VIII): Tenemos que hablar / Ilustración de Pablo García

El verano toca a su fin y con él este viaje a los infiernos. Estarán de acuerdo conmigo en que el verano cada año pasa más rápido. Es algo objetivo. No admite discusión. Me acuerdo de esos veranos eternos de la infancia, repletos de aventuras inocentes; de los largos y extensos de la adolescencia, llenos de emociones contradictorias, mentiras benignas y correrías; y de aquellos intensos de la primera juventud, azotados por los (des)amores, los (des)engaños y las verdades como puños. Ahora los veranos se me escapan como peces sorprendidos, pero sin potra salvaje. Había pensado, a modo de despedida, en una invectiva contra el mes de agosto, que vive Dios que bien lo merece por abúlico, desidioso, tedioso e indolente, pero mi amiga Asun me ha metido en vereda. Que si no me soporto a mí mismo, no lo pague con los demás. Esto es lo malo de tomarse la vida como una ofensa personal. Voy a realizar un esfuerzo hercúleo por ser optimista.

Una de las lecturas más reconfortantes de este verano o incluso la única reconfortante en bastante tiempo en cuanto al significado y trascendencia de sus conclusiones ha sido el libro que me ha recomendado mi colega sevillano Pedro Jiménez, quizá como compensación por dejarme huérfano en Bruselas: Dignos de ser humanos, del historiador holandés Rutger Bregman. Reconforta porque es una perspectiva si no nueva al menos genuina por la forma en la que repiensa y analiza la naturaleza humana a lo largo de su historia frente a la ideología dominante convertida en mito, que él llama «la teoría de la capa de barniz». Según esta, la civilización es como una tenue capa que nos recubre y que cuando se rompe, lo que puede ocurrir con facilidad, emerge el verdadero ser humano, el lado salvaje del primate: somos egoístas, violentos y propensos al pánico por naturaleza, como se ha venido insistiendo en la tradición de Hobbes o Maquiavelo. Es lo que puede parecer cuando se produce un acontecimiento en el que deja de funcionar ese orden establecido por una sociedad civilizada, como en las grandes tragedias en el que parece que cada uno piensa en salvarse y se da rienda suelta a los instintos más crueles y salvajes. Lo vemos en las noticias. Tenemos una percepción negativa sobre el ser humano que no es realista y que, sin embargo, tiene una enorme transcendencia sobre el mundo que hemos construido.

El autor no dice que el hombre sea bueno por naturaleza, sino que es más realista pensar en que el ser humano, a pesar de que la lucha y la competencia desempeñan un papel en la evolución, tiende a la cooperación con «una preferencia muy marcada por nuestro lado bueno» con base en una gran cantidad de pruebas que aporta a lo largo de la obra. Entre todos esos análisis que realiza, hay algunos para mí llamativamente originales como la revisión crítica del fenómeno provocado por la publicación de El señor de las moscas o de los estudios en el campo de la psicología social llevados a cabo a través de los experimentos, ya cuestionados en su momento, de Zimbardo en la Universidad de Stanford en 1971 sobre cómo una situación dada, una ideología legitimadora y una estructura organizada, puede motivar una conducta determinada al margen de la personalidad individual, y de Milgram en la Universidad de Yale en 1961 sobre cómo la obediencia a la autoridad se puede imponer a nuestros imperativos morales. Estos experimentos han ayudado a arraigar la idea en la conciencia colectiva de que todos llevamos un nazi dentro en potencia, siempre al acecho de emerger si se dan las condiciones. Estos estudios se realizaron tras la II Guerra Mundial, al eco del impacto provocado por el Holocausto y tras el mediático, representativo y simbólico juicio en Jerusalén al oficial alemán responsable de numerosas de deportaciones Adolf Eichmann, condenado a la horca en 1961. Este podría ser un ejemplo, Eichmann aducía que recibía órdenes y que se limitaba a cumplirlas. Lo que ha llamado más mi atención de la visión expuesta por Bregman es el enfoque sobre las ideas de Hannah Arendt que tantas críticas recibió por los artículos que escribió para el New Yorker sobre el juicio y su concepto de la banalidad del mal, pues no vio en Eichmann al monstruo que pintó el fiscal sino a un hombre común sin una ideología racional, que quería participar en algo histórico, grandioso y único. Bregman va más allá e interpreta de Harendt que «el ser humano se deja seducir por el mal cuando este se presenta disfrazado del bien», no es que sea malo por naturaleza, no se trataría de obediencia, sino de conformismo. Preferimos por naturaleza el bien, pero cuando optamos por el mal necesitamos camuflarlo y darle la apariencia del bien.

Este libro me ha hecho pensar en muchas cosas, especialmente en uno de los lugares que más quiero con el permiso de Grecia, claro está: Israel. La legitimidad del derecho a la defensa de Israel ante el ataque terrorista de Hamas el pasado 7 de octubre no admite ninguna discusión, ese día ni ninguno, como tampoco el reconocimiento del dolor y el sufrimiento de las víctimas y sus familias, y el apoyo al Gobierno de Israel por parte de la Comunidad Internacional en la lucha contra cualquier acto de terrorismo. El aniquilamiento indiscriminado de la población civil como respuesta no tiene ninguna justificación ni legitimidad, ni histórica, ni presente, ni futura, por mucho que queramos camuflarlo y darle la apariencia del bien. Haremos un gran esfuerzo este curso que comienza por ser y transmitir optimismo por muy difícil que nos lo pongan. No podía despedirme sin dejar de hablar de un infierno, pero de los de verdad, habitado, cada día menos, por gente con más huesos que carne. Os deseo un final feliz para este verano. Ya no veo el momento de volver a Elche por Navidades para ver si Pablo Ruz desbanca a Abel Caballero y podemos ver las luces del Poble desde la Estación Espacial Internacional.