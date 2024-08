Pepa Prats y la Undef

Pepa Prats, presidenta de la UNDEF, durante un desfile con su filà en los Moros y Cristianos de Cocentaina. / INFORMACIÓN

Del 30 de agosto al 2 de septiembre de 1974 se celebró en Villena en I Congreso de Fiestas de Moros y Cristianos en el Teatro Chapí, sito en el paseo del mismo nombre, junto a la estación del ferrocarril. A los rectores de la fiesta alcoyana les habría entusiasmado llevar a cabo un evento semejante, pero Villena se adelantó. Fruto de este primer congreso villenense nació la Undef (Unión Nacional de Entidades Festeras de Moros y Cristianos), a la que se negó a incorporarse la Asociación San Jorge de Alcoy.

En una entrevista concedida a una televisión local, la actual presidenta de la Undef, Pepa Prats, fue valiente y señaló cuales son las cuatro poblaciones sin las que la entidad que nació con carácter federativo no se entiende bien. Pepa Prats, festera en Cocentaina, y amante de las de toda la geografía, reconoció que cuando tomó las riendas de Undef (citó sin artículo) se trazó como objetivo que cuatro localidades tan relevantes como Alcoy, Ontinyent, Elda y Villena formasen parte de la gran familia de festeros que ella preside. Por el momento, sólo ha conseguido que Villena entre en la entidad, hecho que se consumará el 1 de enero de 2025.

Estoy de acuerdo con Pepa. No se entiende Undef sin Elda, sin Alcoy, sin Ontinyent. No se entiende una trompa sin su cordel. Lo explicó con una claridad meridiana una mujer luchadora en una televisión pequeña, que no necesita de dispositivos gigantescos para contar la esencia de lo que está ocurriendo en nuestras fiestas.

Villena celebra en la Kakv (Casa de Cultura) un minicongreso, conmemorando el 50 aniversario de aquel de 1974. En lugar de hablar de música celestial no les vendría mal poner sobre la mesa asuntos relacionados con la unión y la desunión de los pueblos. Como sucede en la vida, mueven el mundo.