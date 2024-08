Yo también soy turista

Protesta contra el turismo celebrada en julio en Alicante. / Jose Navarro

Turista es una persona que hace turismo, visitante, viajero, vacacionista. Así se lee en el Diccionario. Y eso lo somos todos alguna vez en nuestra vida, ya que en algún momento hemos viajado dentro o fuera de España y nos ha gustado que nos traten bien, al punto de que nos hemos quejado si no lo han hecho así, asegurando no volver más a un determinado destino si hemos comprobado que se nos ha tratado de una manera despectiva, o con falta de consideración. Pero esta forma de tratar a las personas “desconsiderada”, o con falta de respeto, como si nos molestaran los demás, es una constante hoy en día que estamos presenciando constantemente allá donde vamos, y no solamente cuando viajamos, sino en nuestra propia ciudad cuando tenemos que hacer cualquier gestión.

Se ha implantado, así, una forma de ser o actuar en la que cualquier persona molesta, o si nos piden algo que no nos gusta hacer o decir se trata a esa persona con desconsideración, como si alguien nos estuviera haciendo perder el tiempo. Es lo que hoy predomina en la sociedad actual y que se está implantando como una moda muy difícil de retirar. Pero el “maltrato” (que puede ser de muy diversas maneras) a los demás es una forma de estilo, y una forma de ser y vivir. Y esto cada vez va a peor.

Señalábamos hace unos días en estas mismas páginas que es preciso cuidar el turismo, porque nuestro país, y, sobre todo, nuestra provincia, vive de ello. Y lo hacen muchas personas. Muchísimas. Y no estamos tan sobrados como para permitirnos tratar mal al turista por la circunstancia de que vengan muchos y que la gente viaje, porque quien se mueve de un lugar a otro y lo hace por placer es “turista”. Y no depende de que seas nacional o extranjero, porque los españoles que se mueven dentro del país por placer o gusto también son turistas y nos gusta que donde vayamos nos traten bien.

Sin embargo, también se ha impuesto otra costumbre, además de la de tratar mal a todo aquél que se acerque, que es la de “generalizarlo” todo, y que si alguien dice, o señala, que le molesta que venga tanta gente en épocas determinadas porque algunos turistas se comportan de mala manera, pues se introduce el “odio al turismo” y se empiezan a poner en marcha que se vayan los turistas y que “no molesten más”, cuando quien eso expresa no es consciente de que él, o ella, también es turista, porque turistas somos todos.

Por ello, es acertada la frase utilizada por Hosbec, Patronato Costa Blanca y Consell de que “yo soy turista”, al objeto de crear el “recuerdo” de que no podemos atacar a “la gallina de los huevos de oro”, por un lado, pero, tampoco, introducir un odio a todo aquél que venga a nuestra provincia bajo una especie de “presunción contra el turista” por el hecho de serlo, como si todos los que vinieran de fuera a pasar unos días a la provincia de Alicante hubiera que prohibírselo con la idea o presunción de que nos va a molestar.

Es, por ello, lógica la campaña puesta en marcha tendente a llevar a la reflexión acerca de que no es posible implantar una especie de “odio al turista”, porque al principio y al final es un “odio contra uno mismo”, porque todos participamos en algún momento en nuestras vidas del concepto de “turista” y todos queremos que nos reciban bien donde vayamos. O, por lo menos, que no se nos trate de forma despectiva por el hecho de acudir a un determinado sitio a pedir algo, como si hubiera una especie de enfermedad contagiosa de que si alguien que no es de tu entorno se acerca a preguntar algo molestara de principio.

Como decimos, el turista no es una persona molesta, sino que lo son aquellos que no guardan las formas correctas allá donde van, que ensucian, que gritan, que no tienen respeto hacia los demás. Pero para esto no hace falta ser turista, o no serlo, sino que va con la persona y puede ser nacional, o extranjero, turista, o no. Pero el hecho de ser turista no quiere decir que todos actúen de esta manera, porque actuar así lo puede hacer cualquier persona local, y no hace falta que sea turista, de ahí el peligro y riesgo de generalizar. Pero, sobre todo, el riesgo y el error de ser “excluyentes” quienes practican la “turismofobia” por querer limitar el acceso de personas que vengan a nuestro país, y nuestra provincia.

Es cierto que se han visto hechos de personas que, aprovechando su estancia en nuestro país o provincia, llevan a cabo actos vandálicos, pero como también lo hacen los de aquí, porque el rechazo lo es contra quien se comporte mal, sin poner etiquetas y sin presunciones negativas de ser molesto por ser turista… porque todos los somos o seremos.