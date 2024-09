- Eulalia, llaman.

La nostalgia de una infancia feliz en el pueblo / ALBA VIGARAY

Estoy pasando una semana en mi pueblo, alojado en la casa que fuera de mis padres y antes de mis abuelos maternos. Una casa en la que pasé mi infancia. Los espacios han cambiado de dimensiones con el paso del tiempo, las mejoras la han hecho más confortable sin hacerla perder la identidad, los sonidos se despiertan claros y nítidos en la memoria del

corazón: el pestillo de la puerta del comedor y del dormitorio de mis padres, el pestillo del portón por el que se accede al patio, el ruido al pisar las escaleras que une las dos planta, el olor a humedad al bajar a la bodega… La casa se encuentra en un pueblecito de la provincia de León, llamado Grajal de Campos cuyo nombre se debe, al parecer, a los hermanos Graco, Tiberio y Cayo, hijos del general romano Tiberio Sempronio Graco y de Cornelia. Ya se ve por este simple dato que las raíces del pueblo se hunden en el tiempo, se pierden en los recovecos de la historia. No es un pueblo de antesdeayer.

No he venido mucho al pueblo pero, siempre que lo hago, siento que revive en mí la nostalgia de una infancia feliz. La imponente presencia del castillo, el callejón de la plaza, los arcos hoy iluminados del palacio, mi antigua y querida escuela…

Uno de los motivos de mi visita ha sido la participación en lo que llamamos “la quintada”, es decir la reunión de los quintos, en nuestro caso, del año 1942. Nacimos en el pueblo ese año 8 niñas y 11 niños, de los cuales, un nutrido grupo nos ha dejado. Se llamaba quintos a los jóvenes que, al cumplir la mayoría de edad, eran reclutados para hacer el servicio militar. Hace años los quintos plantaban un chopo en el centro de la plaza en una ceremonia a la que llamábamos “plantar el mayo”. Los varones rondaban a las quintas y las agasajaban con canciones festivas. Este año comeremos en Las Cepas, que es el Piccadilly de Grajal, convocados de nuevo por el quinto Félix Muñiz que tiene la generosidad y la paciencia llamarnos a filas todos los veranos. He compuesto para la celebración unas estrofas tituladas “La casa de nuestra vida”, que cantaremos durante la tertulia.

La señora alcaldesa, mi vecina Tamara, me ha facilitado una dependencia del Ayuntamiento para impartir una conferencia organizada por la Fundación colombiana “Crear soluciones con las manos” y otra de la Fundación Liderazgo Chile. Desde el Ayuntamiento de Grajal a Hispanoamérica. Los milagros de la técnica. Agradezco desde estas líneas la amabilidad con la que me ha tratado la corporación municipal.

Tiene su miga esto de ser de pueblo. Como fui monaguillo, la iglesia parroquial de San Miguel Arcángel es para mí el epicentro del pueblo.

Un día que me había olvidado de llevar la campanilla al altar para la misa, cuando el párroco alzó la forma y el cáliz tuve la tentación de sustituir la campanilla por mi voz infantil tratando de imitar su metálico sonido diciendo: tilín, tilín, tilín… Afortunadamente vencí la tentación que hubiera provocado la hilaridad de los fieles y un tirón de orejas de Don Lucio, por entonces cura párroco del pueblo.

Recordábamos hoy en el salón de la casa de mis abuelos paternos una escena muy significativa, que quiero que se convierta en el meollo de estas líneas. De ella he sacado el título del artículo. Se encontraban presentes cuando la recordaba mi tía Yaya, con sus juveniles 94 años, su cuidadora Delsy y mi única hermana Conchita. Nos disponíamos a comer. Mi tía estaba sentada en un antiguo sofá que era el trono desde el que mi abuelo Timoteo, gobernaba con autoridad indiscutible la casa y la vida de la familia. Yo comía allí todos los días porque era costumbre que el nieto mayor de la familia acudiese diariamente como invitado.

Sentado en ese sofá pasaba el abuelo muchas horas liando y fumando sus cigarrillos, leyendo “El mártir del Gólgota”, bebiendo su carajillo y reflexionando sobre el paso del tiempo.

Cuando alguien llegaba de la calle y entraba en el comedor, debía saludar de la forma adecuada a quienes estuvieran presentes. Si la fórmula empleada no era la adecuada, el abuelo exigía al descortés recién llegado que saliera a la calle, que volviera a llamar y que hiciese su entrada en el comedor con el saludo pertinente. Solo así adquiría el visado de entrada.

Y ahora voy al grano. Voy a la anécdota machista que quiero compartir con mis lectores y lectoras.

La cocina de la casa se encontraba al lado de ese salón en una zona más alejada de la puerta de entrada a la vivienda. Cuandoalguien golpeaba el llamador desde la puerta de afuera, el abuelo, que estaba más cerca de la puerta sin hacer nada de provecho, decía en voz alta y autoritaria:

- Eulalia, llaman.

Y mi abuela, que estaba afanada en la decisiva tarea de hacer la comida, dejaba su ocupación, pasaba por delante del abuelo que seguida sentado y salía a abrir la puerta.

Y esto no pasaba una vez, o dos veces, o tres veces. Era una costumbre que entonces no llamaba la atención porque eran así las cosas. Para que luego nuestros políticos de Vox digan que no existe la violencia machista. Una violencia que echa sus raíces en lo más profundo de nuestro ser y de nuestra historia.

Las cosas eran así, decimos. Como si “eso” no tuviera más importancia.

Sin embargo “eso” era una de las muestras de que el patriarcado lo invadía todo, lo gobernada todo, lo manchaba todo.

A nadie se le ocurría decir: Pero, padre (o abuelo, o tío) ¿por qué no sale usted a abrir la puerta ya que no está haciendo nada, su mujer está cocinando y, además, está más cerca de la puerta que ella? Es que ni se nos pasaba por la cabeza. Y, si a alguien se le cruzaba por la mente ese pensamiento tan obvio, se lo guardaba para sí sin compartirlo con los demás.

Hablo del sexismo, de cuánto hemos avanzado y de cuánto nos queda por recorrer. Esta escena que he narrado es un minúsculo ejemplo de discriminación. Los había mayores. Veamos otros ejemplos bien cercanos.

Mi padre tenía dos hermanos y tres hermanas. Y solo se fueron a estudiar dos varones. No es que las chicas fueran menos inteligentes ni menos trabajadoras o menos valiosas. Hicieron carrera dos hombres. Uno, como maestro de la Institución Libre de Enseñanza, Atenedoro Santos, del que alguna vez he hablado en este mismo espacio ya que fue fusilado por Franco después de un tiempo de cárcel. He recorrido varias veces en este viaje la calle por la que le vio caminar su madre por última vez, escoltado por dos esbirros del pueblo que fueron a detenerle en su casa mientras daba clase a algunos niños y niñas del pueblo. En la noche en que iba a ser fusilado contrajo matrimonio con su novia Julia Arranz, maestra como él de la ILE.

El hecho machista más poderoso es que alguien se quedó en el pueblo para cuidar a los padres. ¿Quién cree el lector o la lectora que sería? Pues la hija pequeña, mi tía Yaya. Y lo hizo voluntariamente, de forma generosa y entusiasta. Y ahí está la clave, que li hizo de forma generosa y entusiasta. Dejó sus proyectos de vida, dejó la asentada relación con su pareja y entregó su vida al cuidado de los dos progenitores y, fallecida la abuela, al cuidado de su padre que vivió largos años.

Todos los hermanos vivían felices, sabedores de que sus padres estaban en las mejores manos. ¿Por qué no se quedó uno de los varones? ¿Por qué no repartieron la agradable tarea entre los seis? Pues porque las cosas eran así.

Mis padres enviaron a mi hermana, que nadie podría decir que tuviera mensos capacidad que yo para el estudio, la enviaron a Alar del Rey para realizar unos estudios generales. Yo me fui a estudiar bachillerato y luego una carrera universitaria y luego el doctorado. Porque las cosas eran así.

De estos hechos surgen varias conclusiones contundentes. Primero: hay que darse cuenta de cómo son las cosas, es decir, hay que hacer un análisis y discernir en él qué es bueno y qué es malo. Segundo: es preciso darse cuenta de que las cosas son como son no por causalidad o por voluntad de los dioses sino porque a alguien le interesa que sean como son. Tercero: es conveniente caer en la cuenta de que está en nuestramanos que las cosas sean de otro modo. De hecho, hoy las cosas no son como eran. No porque alguien haya hecho un regalo a la sociedad sino porque cada uno ha ganado unos centímetros de centímetros al androcentrismo.