Sobre la facultad de medicina

Dos estudiantes de Medicina en el hospital de Sant Joan. / INFORMACIÓN

Vivat nostra societas!

Vivant studios!

Crescat una veritas,

floreat fraternitas,

patriae prosperitas.

Es posible, aunque no seguro, que alguien haya notado que he estado dos meses sin publicar artículos. Quería hacer vacaciones en agosto, que la imaginación analítica también se cansa. Pero un improcedente accidente automovilístico tuvo a bien fracturarme un brazo. Fue el izquierdo, lo que ha dado lugar a bromas que pueden figurarse, siendo yo, en esto, diestro. Pero necesito las dos manos para pensar. Pero aquí estoy, casi recuperado y en condiciones de agradecer al personal del Hospital Público de Elx, al del Centro de Especialidades de La Florida y al del Hospital Balmis, de Alicante, el trato recibido en cada momento.

Pero en esas circunstancias no sólo se resienten huesos, músculos y lo que la evolución haya dispuesto. La imposibilidad de escribir generó una suerte de desgana, una pereza espiritual desconcertante. Habituado al escrutinio de la realidad cada semana, para elegir un tema y, luego, destriparlo con cierto ardor, he tenido la sensación de desasimiento de lo real. Me puedo consolar pensando que, al fin y al cabo, esto es definición del mal de nuestra época, al menos en política. En fin, he dado en almacenar información para tiempos futuros sin poder evitar que la confusión haya crecido. No sé si Biden es un futbolista de 17 años, si el obispo Munilla ha ganado medalla olímpica en gimnasia rítmica gracias a Dios, si Illa ha proclamado la independencia de Ohio o si la dirección del PP se ha pasado a la lucha armada y va a la búsqueda de un bajel –quizá llamado, por su bravura, «El Temido»- para bombardear a cada nativo pobre que no sea venezolano. Todo es confuso, como la retirada de Nadal, el mismo cerebro de Trump o los vestigios incorruptibles de Camps.

Puede el lector apreciar que casi estoy perdido. No es por comparar, pero Cervantes también se quedó manco y mire usted que dio a luz la vida de un majareta. Hasta que en senectud volvió a la seriedad, a ser Alonso el Bueno, que dijera Unamuno, ese extraño Rector que sabía escribir. Con desesperación me he agarrado a algo sólido, comprensible en su esencia e incomprensible en sus detalles. Algo serio e histórico. Esto es: otro ataque del PP a la UA. Esta canción del verano: la potra salvaje que ha montado Mazón para herir, de nuevo, a su Universidad. Alegría para cada noche discotequera, excusa para perreo de acólitos, fichajes políticos de poca sustancia y apabullados mediadores que no saben de qué hablan. Esta música -¡himno!- me crispa, me invita a no ser equilibrado. De lo que me alegro, a la vista de las bajezas que han perpetrado unos cuantos sabios, dados a justificar lo que toca, a renegar de sus obligaciones morales e, incluso, a certificar con sus silencios la oquedad de su cabeza y de su valor cívico.

He dicho que esto es política. Lo es. Aunque a algunos disguste, que preferirían encauzar el asunto sólo a lo jurídico –que ha sido desvelado suficientemente por juristas-, a lo económico o sociológico –perfectamente analizado por expertos- o a entretenimiento en redes perplejas. De todo habrá, de todo hay. Pero hay política porque sigue una extrañísima tradición de la derecha más rancia de por aquí que es tratar de hacer daño a una Universidad. Caso insólito que no han visto los siglos en una democracia. Reiterado acoso que pone en entredicho la base misma de la constitucional autonomía universitaria pues ansía, ni más ni menos, que una institución prestigiosa, arraigada en la ciudadanía, viva condicionada en sus opciones y opiniones por el plausible enfado del jefe, sea titular o sea brazo incorrupto de Zaplana. ¿O es que no pasó eso tras el secuestro anterior de la Facultad de Medicina y las pantomimas protocolarias del maestro de Mazón? Se perdió Facultad y se perdieron años y posibilidad de poner en marcha proyectos tan ilusionantes como el Parque Científico. Nadie habla ahora de regresar a aquella situación. Por eso esto nada tiene que ver con la UMH, pese a su Rector, empeñado en extender la crisis y perjudicar a los suyos.

Esa línea política seguida con meridiano rigor por Mazón, ese alicantino que a las primeras de cambio se enfunda la camiseta del Hércules -no sé si se la pondrá para aperturas de Curso y otros actos académicos a los que, seguro, está deseando asistir- es estructural y obedece a tres necesidades intrínsecamente ligadas al destino de su proyecto gubernamental. La primera, dejar claro que tras su simpatía y facundia hay un mensaje de ordeno y mando que nadie debe olvidar. Por eso ha bastado –en época estival, sin rueda de prensa, sin explicación parlamentaria- aludir a documentos poco vistos, nunca contrastados, rebatidos en lo que se ha podido saber por especialistas acreditados y ensayar un allanamiento judicial tan asombroso como extemporáneo. Esto es un aviso: lo hago porque puedo y ya buscaré en el desván algún argumento servido por fieles monaguillos.

El segundo es el desguace de toda la acción de los Gobiernos del Botànic. Está legitimado para hacerlo. Así lo he manifestado cuando alguien me ha preguntado por la cancelación de normas que promoví siendo Conseller, y sobre ello he guardado silencio. Pero reconocer esa legitimidad no impide apreciar que el Botànic, puesto cabeza abajo, es su única promesa, su única línea vertebral. La cosa, así, se pone complicada porque no todo permite que la pura negación sea fuente de realidad, por lo que va generando vacíos que nos pasarán factura.

Ahora bien, y vamos a la tercera línea, cada Gobierno tiene una melodía de fondo que condiciona el ritmo, otorga prioridades y encadena los compases. La del Botànic fue luchar contra la corrupción y mejorar la pésima imagen de la CV. Nada se alcanza al 100 %, pero me parece que mucho se avanzó en ese intangible. A Mazón ya no le preocupa eso. De hecho ha adoptado medidas muy resbaladizas –por ejemplo en urbanismo o en turismo-. Pero la melodía radical que late en el Consell de las derechas –Vox lo abandonó por razones ajenas a la voluntad de Mazón- es generar condiciones para privatizar todo lo que sea posible o/y desmantelar la credibilidad y potencia de lo público: la educación y la sanidad, claro, van por delante.

El allanamiento de morada pública que Mazón pretende con la Facultad de la UA sólo se explica desde estas tres claves en el corto, medio y largo plazo. Una Facultad enraizada en una Universidad muy consciente de sus responsabilidades públicas es un problema para más ambiciosos proyectos que aún se tejen con Universidades privadas y otros embelecos pensados para que la desigualdad alcance a los enfermos. Por eso esa quimera del Campus de la Salud, conocido oportunamente tras el rechazo obtenido por la simple y vergonzosa dimisión de responsabilidades democráticas de una institución sometida a las reglas del Estado de Derecho, no puede considerarse, por ahora, más que el manto rezurcido del rey desnudo. En buena hora se perpetre ese Campus, pero sólo tiene algún sentido desde su conducción por entidades –centros educativos y sanitarios- públicas, pues de lo contrario, lo que estará haciendo es allanar el campo para el desembarco de entidades privadas que no pueden garantizar lo que ya garantizan UA y UMH y el sistema público de salud. Por eso, con toda modestia, invito al Molt Honorable President de la Generalitat a mostrar los proyectos y previsiones presupuestarias para el glorioso Campus.

Por si acaso, dejo dicho que si me vuelvo a romper un brazo me lleven al Hospital Público de Elx o al de Alicante, no sea que para las urgencias del Campus Superguay todavía falte algún tiempo. Gaudeamus igitur en esta ya molestam senectutem. n