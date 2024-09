Ciudad de la Justicia de Elche / Antonio Amorós

- ¿Que estás viendo, JC?

- Unas imágenes de una televisión de España. En ellas, un policía armado retrocede ante un individuo que lo amenaza con un cuchillo.

- ¡Caramba! Es llamativo ver cómo el policía camina hacia atrás y el individuo se envalentona.

- Así es. Parece que no puede disparar, siquiera a las piernas, para parar al energúmeno.

- He estado revisando, Pa. Y he visto unas imágenes del Estrecho de Gibraltar. En ellas una lancha rápida, con cuatro motores de no sé cuantísimos caballos, cabalga sobre las olas, a bordo van cuatro individuos y un montón de fardos de no se sabe qué.

- Eso será un eufemismo, ¿no JC?

- En efecto, Pa. Todo el mundo sabe lo que llevan esos fardos, y no son precisamente aspirinas.

- ¡Santos varones!

- Enseguida aparece un barco de la Guardia Civil y les da, desde lejos, el alto.

- Los de la lancha rápida se habrán detenido, claro.

- Se han vuelto, han mirado a la patrullera con gesto displicente y han puesto los motores a toda potencia.

- ¿En serio?

- Así es. Y al poco ha entrado en acción un helicóptero de la Guardia Civil, que los ha sobrevolado.

- Ah… entonces ahí se acabó la fiesta para estos sujetos.

- Así debería haber sido. Los guardias del helicóptero les han dado el alto en repetidas ocasiones. Y a ninguna de ellas los sujetos de la lancha han hecho caso, más la contrario, han seguido huyendo a toda velocidad.

- A ver, JC. Recapitulemos: Unos sujetos que a todas luces llevan un alijo de droga hacia España, conducen una lancha rápida de las que solo se utilizan para pasar droga y son sorprendidos por la Guardia Civil, que les da el alto en repetidas ocasiones.

- Eso es.

- Pues supongo que el helicóptero habrá disparado a los motores y puesto fin a la aventura de estos sujetos, capturados junto con su alijo y trasladados a la cárcel más próxima, donde dormirán los próximos miles de días.

- Me temo que no, Pa. Ni el helicóptero ni la patrullera de la Guardia Civil los ha detenido. Han seguido tan campantes, han llegado a tierra y distribuido su cargamento entre compinches que les esperaban y desaparecido después.

- ¿En serio?

- Así son las cosas en España. Ayer mismo, la Policía Autónoma Vasca ha decidido no detener a quien porte, exhiba o amenace con un arma blanca.

- ¿Per…dón?

- Sí, Pa. En España todo el mundo es bueno. Al parecer no hay delincuentes, la policía no puede disparar salvo en circunstancias excepcionalísimas,

- Pero ¿qué está pasando en ese querido país, JC?

- Que se ha instaurado una política de tolerancia, de buenismo y de hiper derechos incompatible con la justica. Porque justicia es proteger a los ciudadanos de los delincuentes. Justicia es que la policía pueda disparar a sujetos que introducen droga en su sociedad y desoyen repetidamente las órdenes de alto. Justicia es que los propietarios de pisos puedan disponer de ellos y no se vean obligados a pagar la luz y el agua a sujetos que se adueñan sin razón de ellos. Justicia es que unos guardias civiles que acuden en misión oficial a perseguir delincuentes no mueran por falta de respaldo de sus superiores y los políticos miopes que otorgan más derechos a los malos que a los guardias. Justicia es que los ciudadanos puedan defender sus domicilios de intrusiones y que esos intrusos sientan el verdadero peso de la ley. Justicia es que la policía porte armas disuasorias para no tener que ver espectáculos como un guardia retrocediendo ante un delincuente empoderado armado con un cuchillo. Justica es que los sujetos que delinquen vayan a prisión aunque sea un par de meses, o tengan que realizar verdaderos trabajos en beneficio de la comunidad, y sientan en sus carmes las consecuencias de sus faltas, evitando esta impunidad de toda aquella pena que no asciende por encima de dos años.

- Vaya panorama…

- En España hace falta un replanteamiento de derechos y obligaciones, porque muchos ciudadanos solo perciben que disponen de los primeros y carecen de las segundas. Es necesario que exista más «autoritas», tanto real como moral, que se pueda exigir a los ciudadanos el cumplimiento de las normas, y que estos sepan que las faltas tienen consecuencias, menores o mayores, pero que una transgresión –por pequeña que sea- no va a quedar sin castigo. Creo que hay que reducir el nivel de tolerancia a los incumplimientos de las normas.

- ¿Quieres decir, JC que en España los pajaritos disparan a las escopetas?

- Al menos, Pa, les tiran pedradas.